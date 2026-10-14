Заморозка по закону: станет ли контроль цен на продукты жестче?

В Госдуму внесли законопроект, который может серьезно изменить правила игры на продуктовом рынке. Суть в том, что сейчас у правительства есть право временно ограничивать розничные цены на социально значимые продукты — например, если в регионе за 60 дней подряд они выросли на 10% и более.