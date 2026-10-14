Заморозка по закону: станет ли контроль цен на продукты жестче?

А новая инициатива превращает это право в обязанность: при таком сценарии власти уже не смогут проигнорировать ситуацию, а должны будут вмешаться. Давайте разберёмся, как это будет работать и какие риски видят эксперты.
Что именно предлагают
Если закон примут, механизм заработает так:
При росте цены на базовый продукт на 10% и более за 60 дней подряд правительство обязано ввести предельные розничные цены. Срок действия ограничений — не более 90 дней.
Появится понятие «ценовых коридоров». Если цена вырастет на 5% и более за 30 дней, власти смогут установить минимальную и максимальную розничную цену. Срок — до 60 дней.
Поставщиков и торговые сети обяжут заранее сообщать в ФАС о повышении цены на 5% и более за 30 дней. К уведомлению нужно будет приложить экономическое обоснование.
Чтобы не было манипуляций, рост цены будут считать по сопоставимой единице (массе, объёму или количеству). Это нужно, чтобы учитывать случаи, когда производитель уменьшает фасовку, оставляя прежнюю цену.
В магазинах обяжут показывать покупателю, соответствует ли текущая цена введённому порядку ценообразования.
В текущий перечень социально значимых товаров (по постановлению Правительства РФ № 530) входят 24 категории: базовые мясо и рыба, молочные продукты, хлеб и крупы, овощи и фрукты, сахар, соль, подсолнечное масло, чёрный чай, куриные яйца и другие.
Зачем это нужно
Авторы инициативы объясняют цель просто: защитить людей от резких, неконтролируемых скачков цен на товары первой необходимости. Когда стоимость базовых продуктов растёт слишком быстро, это напрямую бьёт по кошельку семей, особенно с невысоким доходом. Законопроект призван дать государству чёткий инструмент для оперативной реакции.
А есть подводные камни?
Дискуссия вокруг инициативы уже вызвала споры, и эксперты выделяют несколько рисков:
Дефицит. Торговые сети опасаются, что жёсткая фиксация цен сделает продажу некоторых товаров менее выгодной. В результате поставщики могут сократить отгрузки, и на полках возникнет нехватка — например, гречки, сахара, подсолнечного масла или яиц.
Неравенство. Если одни сети будут обязаны соблюдать жёсткие ограничения, а другие сохранят гибкость, первые могут проиграть в конкуренции. Это создаст дисбаланс на рынке.
Сложность баланса. Задача государства — найти тонкую грань: с одной стороны, не допустить социального напряжения из-за роста цен, с другой — не подавить экономическую активность производителей и ритейла.
Поэтому в обсуждениях часто звучат предложения дополнить «заморозку» другими мерами: субсидированием отдельных категорий товаров, стимулированием долгосрочных контрактов между производителями и сетями, снижением логистических издержек.
Что дальше?
Сейчас инициатива проходит этап обсуждения. Окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли сторонам — правительству, бизнесу, экспертам — выработать сбалансированный подход, который защитит потребителей, но не разрушит рыночные механизмы.