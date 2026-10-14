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Елена Чурсинова
Законопроекты
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Заморозка по закону: станет ли контроль цен на продукты жестче?

В Госдуму внесли законопроект, который может серьезно изменить правила игры на продуктовом рынке. Суть в том, что сейчас у правительства есть право временно ограничивать розничные цены на социально значимые продукты — например, если в регионе за 60 дней подряд они выросли на 10% и более.

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А новая инициатива превращает это право в обязанность: при таком сценарии власти уже не смогут проигнорировать ситуацию, а должны будут вмешаться. Давайте разберёмся, как это будет работать и какие риски видят эксперты. 

Что именно предлагают

Если закон примут, механизм заработает так:

  • При росте цены на базовый продукт на 10% и более за 60 дней подряд правительство обязано ввести предельные розничные цены. Срок действия ограничений — не более 90 дней.

  • Появится понятие «ценовых коридоров». Если цена вырастет на 5% и более за 30 дней, власти смогут установить минимальную и максимальную розничную цену. Срок — до 60 дней.

  • Поставщиков и торговые сети обяжут заранее сообщать в ФАС о повышении цены на 5% и более за 30 дней. К уведомлению нужно будет приложить экономическое обоснование.

  • Чтобы не было манипуляций, рост цены будут считать по сопоставимой единице (массе, объёму или количеству). Это нужно, чтобы учитывать случаи, когда производитель уменьшает фасовку, оставляя прежнюю цену. 

  • В магазинах обяжут показывать покупателю, соответствует ли текущая цена введённому порядку ценообразования. 

В текущий перечень социально значимых товаров (по постановлению Правительства РФ № 530) входят 24 категории: базовые мясо и рыба, молочные продукты, хлеб и крупы, овощи и фрукты, сахар, соль, подсолнечное масло, чёрный чай, куриные яйца и другие. 

Зачем это нужно

Авторы инициативы объясняют цель просто: защитить людей от резких, неконтролируемых скачков цен на товары первой необходимости. Когда стоимость базовых продуктов растёт слишком быстро, это напрямую бьёт по кошельку семей, особенно с невысоким доходом. Законопроект призван дать государству чёткий инструмент для оперативной реакции. 

А есть подводные камни?

Дискуссия вокруг инициативы уже вызвала споры, и эксперты выделяют несколько рисков:

  • Дефицит. Торговые сети опасаются, что жёсткая фиксация цен сделает продажу некоторых товаров менее выгодной. В результате поставщики могут сократить отгрузки, и на полках возникнет нехватка — например, гречки, сахара, подсолнечного масла или яиц. 

  • Неравенство. Если одни сети будут обязаны соблюдать жёсткие ограничения, а другие сохранят гибкость, первые могут проиграть в конкуренции. Это создаст дисбаланс на рынке. 

  • Сложность баланса. Задача государства — найти тонкую грань: с одной стороны, не допустить социального напряжения из-за роста цен, с другой — не подавить экономическую активность производителей и ритейла. 

Поэтому в обсуждениях часто звучат предложения дополнить «заморозку» другими мерами: субсидированием отдельных категорий товаров, стимулированием долгосрочных контрактов между производителями и сетями, снижением логистических издержек. 

Что дальше?

Сейчас инициатива проходит этап обсуждения. Окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли сторонам — правительству, бизнесу, экспертам — выработать сбалансированный подход, который защитит потребителей, но не разрушит рыночные механизмы. 

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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