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Елена Чурсинова
Малый и средний бизнес
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Мораторий на банкротство МСП: в Госдуме предложили защитить малый и средний бизнес от разорения

В Госдуму внесен законопроект о временном запрете на инициирование банкротства в отношении малого и среднего бизнеса. Инициатива призвана дать предприятиям передышку в условиях роста стоимости кредитов и нестабильной экономики.

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В чём суть инициативы

Законопроект, внесённый группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым, предлагает ввести временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Изменения планируется внести в Федеральный закон № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Главная цель — дать работающему бизнесу время восстановить денежный поток, не допустить преждевременной распродажи активов и массовых увольнений. При этом речь не идёт о списании долгов: обязательства сохраняются, меняется лишь порядок их принудительного взыскания.

Как предлагается применять мораторий

По задумке авторов, механизм будет работать по следующим принципам:

  • Срок действия. Мораторий вводится на шесть месяцев с возможностью однократного продления ещё на полгода — суммарно до одного года.

  • Кто попадает под защиту. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в единый реестр МСП. Исключение — компании, которые уже находятся в процедуре банкротства или подали документы на ликвидацию.

  • Право отказа. Сам должник может отказаться от моратория либо самостоятельно обратиться за признанием банкротства, если восстановление платёжеспособности невозможно.

  • Досудебная реструктуризация. После окончания моратория кредитор обязан в течение трёх месяцев предложить должнику реструктуризацию долга (отсрочку или рассрочку). Обращение в суд с заявлением о банкротстве допускается только при отказе должника от предложения или при существенном нарушении согласованного графика.

  • Судебная рассрочка. Для наиболее пострадавших компаний предусмотрен упрощённый доступ к судебной рассрочке сроком до двух лет. Решение будет принимать арбитражный суд с учётом финансового состояния бизнеса, интересов кредиторов и перспектив восстановления.

На какие требования мораторий не распространится

Чтобы не пострадали социально значимые выплаты, ограничения не будут действовать в отношении требований:

  • о выплате заработной платы и выходных пособий;

  • об уплате алиментов;

  • о возмещении вреда жизни или здоровью.

Это позволяет защитить права работников и граждан, даже если в отношении работодателя действует мораторий.

Почему сейчас возникла такая необходимость

Авторы инициативы указывают на ухудшение условий кредитования для МСП: рост ставок и сокращение доступности заёмных средств создают риск массовых банкротств даже для жизнеспособных предприятий. По их мнению, текущая практика, когда мораторий может вводиться для крупных предприятий, должна быть распространена и на малый бизнес.

При этом принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета: механизм не предполагает прямой финансовой поддержки, а лишь меняет порядок взаимодействия должника и кредитора.

Возможные риски и последствия

Несмотря на благие намерения, у механизма есть и потенциальные минусы:

  • Риск злоупотреблений. Некоторые компании могут использовать мораторий как способ отсрочить исполнение обязательств без реального плана восстановления.

  • Давление на кредиторов. Банки и другие кредиторы могут столкнуться с ростом просроченной задолженности и необходимостью формировать дополнительные резервы.

  • Неравномерное влияние на экономику. Временная защита одних участников рынка может косвенно ухудшить условия для других, особенно если часть должников окажется неплатёжеспособной в долгосрочной перспективе.

Для снижения этих рисков авторы делают упор на обязательный этап досудебной реструктуризации и возможность судебной рассрочки, которая позволит оценить перспективы бизнеса и предложить реалистичный график погашения долгов.

Нормативная база и изменения 2026 года

На данный момент законопроект находится на стадии внесения в Госдуму и не вступил в силу. Если он будет принят, поправки затронут:

  • порядок подачи заявлений о банкротстве;

  • условия введения моратория;

  • механизм досудебного урегулирования споров между кредиторами и должниками;

  • правила предоставления судебной рассрочки.

Изменения будут применяться к правоотношениям, возникшим после вступления закона в силу, и не будут иметь обратной силы.

Практические примеры

Пример 1. Розничная сеть из нескольких магазинов. Компания столкнулась с резким ростом процентных ставок по кредиту и временным падением выручки. Мораторий позволит ей не попасть под процедуру банкротства по заявлению банка, а вместо этого согласовать с кредитором отсрочку платежей и скорректировать ассортимент и расходы.

Пример 2. Производственная компания с сезонным спросом. Из‑за задержки поставок и временного простоя выручка упала, но бизнес остаётся жизнеспособным. Мораторий даст время на восстановление производственного цикла и переговоры с контрагентами, чтобы избежать ликвидации.

Пример 3. ИП в сфере услуг. Предприниматель испытывает трудности из‑за снижения спроса, но не хочет закрывать дело. Мораторий защитит его от принудительного банкротства и позволит реструктурировать долги, сохранив бизнес и рабочие места.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

5 подписчиков87 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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