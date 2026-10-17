Мораторий на банкротство МСП: в Госдуме предложили защитить малый и средний бизнес от разорения

В чём суть инициативы
Законопроект, внесённый группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым, предлагает ввести временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Изменения планируется внести в Федеральный закон № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Главная цель — дать работающему бизнесу время восстановить денежный поток, не допустить преждевременной распродажи активов и массовых увольнений. При этом речь не идёт о списании долгов: обязательства сохраняются, меняется лишь порядок их принудительного взыскания.
Как предлагается применять мораторий
По задумке авторов, механизм будет работать по следующим принципам:
Срок действия. Мораторий вводится на шесть месяцев с возможностью однократного продления ещё на полгода — суммарно до одного года.
Кто попадает под защиту. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в единый реестр МСП. Исключение — компании, которые уже находятся в процедуре банкротства или подали документы на ликвидацию.
Право отказа. Сам должник может отказаться от моратория либо самостоятельно обратиться за признанием банкротства, если восстановление платёжеспособности невозможно.
Досудебная реструктуризация. После окончания моратория кредитор обязан в течение трёх месяцев предложить должнику реструктуризацию долга (отсрочку или рассрочку). Обращение в суд с заявлением о банкротстве допускается только при отказе должника от предложения или при существенном нарушении согласованного графика.
Судебная рассрочка. Для наиболее пострадавших компаний предусмотрен упрощённый доступ к судебной рассрочке сроком до двух лет. Решение будет принимать арбитражный суд с учётом финансового состояния бизнеса, интересов кредиторов и перспектив восстановления.
На какие требования мораторий не распространится
Чтобы не пострадали социально значимые выплаты, ограничения не будут действовать в отношении требований:
о выплате заработной платы и выходных пособий;
об уплате алиментов;
о возмещении вреда жизни или здоровью.
Это позволяет защитить права работников и граждан, даже если в отношении работодателя действует мораторий.
Почему сейчас возникла такая необходимость
Авторы инициативы указывают на ухудшение условий кредитования для МСП: рост ставок и сокращение доступности заёмных средств создают риск массовых банкротств даже для жизнеспособных предприятий. По их мнению, текущая практика, когда мораторий может вводиться для крупных предприятий, должна быть распространена и на малый бизнес.
При этом принятие закона не потребует дополнительных расходов федерального бюджета: механизм не предполагает прямой финансовой поддержки, а лишь меняет порядок взаимодействия должника и кредитора.
Возможные риски и последствия
Несмотря на благие намерения, у механизма есть и потенциальные минусы:
Риск злоупотреблений. Некоторые компании могут использовать мораторий как способ отсрочить исполнение обязательств без реального плана восстановления.
Давление на кредиторов. Банки и другие кредиторы могут столкнуться с ростом просроченной задолженности и необходимостью формировать дополнительные резервы.
Неравномерное влияние на экономику. Временная защита одних участников рынка может косвенно ухудшить условия для других, особенно если часть должников окажется неплатёжеспособной в долгосрочной перспективе.
Для снижения этих рисков авторы делают упор на обязательный этап досудебной реструктуризации и возможность судебной рассрочки, которая позволит оценить перспективы бизнеса и предложить реалистичный график погашения долгов.
Нормативная база и изменения 2026 года
На данный момент законопроект находится на стадии внесения в Госдуму и не вступил в силу. Если он будет принят, поправки затронут:
порядок подачи заявлений о банкротстве;
условия введения моратория;
механизм досудебного урегулирования споров между кредиторами и должниками;
правила предоставления судебной рассрочки.
Изменения будут применяться к правоотношениям, возникшим после вступления закона в силу, и не будут иметь обратной силы.
Практические примеры
Пример 1. Розничная сеть из нескольких магазинов. Компания столкнулась с резким ростом процентных ставок по кредиту и временным падением выручки. Мораторий позволит ей не попасть под процедуру банкротства по заявлению банка, а вместо этого согласовать с кредитором отсрочку платежей и скорректировать ассортимент и расходы.
Пример 2. Производственная компания с сезонным спросом. Из‑за задержки поставок и временного простоя выручка упала, но бизнес остаётся жизнеспособным. Мораторий даст время на восстановление производственного цикла и переговоры с контрагентами, чтобы избежать ликвидации.
Пример 3. ИП в сфере услуг. Предприниматель испытывает трудности из‑за снижения спроса, но не хочет закрывать дело. Мораторий защитит его от принудительного банкротства и позволит реструктурировать долги, сохранив бизнес и рабочие места.