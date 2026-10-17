Мораторий на банкротство МСП: в Госдуме предложили защитить малый и средний бизнес от разорения

В чём суть инициативы

Законопроект, внесённый группой депутатов во главе с Сергеем Мироновым, предлагает ввести временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Изменения планируется внести в Федеральный закон № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Главная цель — дать работающему бизнесу время восстановить денежный поток, не допустить преждевременной распродажи активов и массовых увольнений. При этом речь не идёт о списании долгов: обязательства сохраняются, меняется лишь порядок их принудительного взыскания.