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Елена Чурсинова
Безналичные расчеты
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Переводы под замком: с 1 марта банки начнут проверять смартфоны на вирусы

Совсем скоро привычные денежные переводы могут неожиданно приостанавливаться — и причина вовсе не в ошибке пользователя. С 1 марта банки вводят дополнительный рубеж защиты: теперь при проведении операции кредитные организации будут оценивать не только данные платежа, но и состояние устройства, с которого он совершается.

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Если система заподозрит, что на смартфоне есть вредоносные программы, транзакцию временно заблокируют.

В чём суть нововведения

Новая мера — часть комплекса действий по борьбе с финансовым мошенничеством. Банки и раньше анализировали поведение клиента и подозрительные параметры перевода (нетипичную сумму, незнакомого получателя, непривычное время операции). Теперь к этому добавляется ещё один фактор риска — состояние самого устройства.

Технически это работает так: при входе в мобильное приложение или попытке перевода банк может запрашивать косвенные признаки компрометации устройства. Это не всегда полноценная антивирусная проверка, а скорее анализ поведенческих и технических маркеров: например, наличие root‑доступа или jailbreak, установка приложений из непроверенных источников, аномальная активность в фоне, признаки удалённого управления устройством и другие сигналы, которые в совокупности формируют «профиль риска». На основе этих данных система принимает решение о необходимости дополнительной проверки или временной блокировки операции.

Зачем это нужно

По данным Банка России, значительная часть хищений происходит именно через вредоносные программы на смартфонах: трояны подменяют реквизиты получателя, перехватывают одноразовые коды из SMS и пуш‑уведомлений, маскируются под легитимные банковские приложения. Такие вирусы часто устанавливаются незаметно — через фишинговые ссылки, поддельные приложения или уязвимости операционной системы. В результате человек сам подтверждает перевод, не подозревая, что его устройством уже управляют злоумышленники.

Блокировка операций при подозрении на заражение — это способ остановить хищение на ранней стадии, ещё до списания денег. Приостановка перевода даёт клиенту время заметить проблему, проверить телефон антивирусом, сменить пароли и обратиться в банк.

Что изменится для клиентов

Если система посчитает устройство скомпрометированным, перевод не пройдёт автоматически. Вместо этого клиент получит уведомление о приостановке операции и рекомендации по дальнейшим действиям. Чаще всего потребуется:

  • подтвердить операцию альтернативным способом (например, звонком в банк или через веб‑версию личного кабинета с другого устройства);

  • устранить причину риска — удалить подозрительные приложения, просканировать смартфон антивирусом, отключить root‑доступ;

  • в некоторых случаях — перевыпустить карту или сменить учётные данные.

Важно понимать, что блокировка не означает, что деньги пропали: средства остаются на счёте, а операция просто не завершена до выяснения обстоятельств.

Как подготовиться к изменениям

Чтобы переводы не срывались из‑за ложных срабатываний системы, стоит заранее привести смартфон в порядок:

  1. Проверьте устройство антивирусом. Используйте официальные решения от проверенных разработчиков.

  2. Удалите неиспользуемые и подозрительные приложения. Особенно те, что запрашивают избыточные права (доступ к SMS, уведомлениям, экрану).

  3. Откажитесь от установки программ из непроверенных источников. Скачивайте приложения только из официальных магазинов.

  4. Обновите операционную систему и банковские приложения. Разработчики регулярно закрывают уязвимости, которыми пользуются мошенники.

  5. Не предоставляйте root‑ или admin‑доступ без необходимости. Такие привилегии сильно повышают риски компрометации.

  6. Включите двухфакторную аутентификацию в банковском приложении и других важных сервисах.

Правовая основа и нюансы

Право приостанавливать операции при признаках мошенничества у банков есть уже давно — это предусмотрено законодательством о национальной платёжной системе и нормативными актами Банка России. Нововведение не вводит какой‑то отдельный «закон о проверке телефонов», а расширяет практику риск‑ориентированного контроля: банки используют собственные антифрод‑системы, которые учитывают всё больше факторов, включая состояние клиентского устройства. Конкретные алгоритмы проверки у разных банков могут отличаться, но цель у всех одна — снизить количество успешных атак и защитить деньги клиентов.

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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