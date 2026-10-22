Переводы под замком: с 1 марта банки начнут проверять смартфоны на вирусы

Если система заподозрит, что на смартфоне есть вредоносные программы, транзакцию временно заблокируют.
В чём суть нововведения
Новая мера — часть комплекса действий по борьбе с финансовым мошенничеством. Банки и раньше анализировали поведение клиента и подозрительные параметры перевода (нетипичную сумму, незнакомого получателя, непривычное время операции). Теперь к этому добавляется ещё один фактор риска — состояние самого устройства.
Технически это работает так: при входе в мобильное приложение или попытке перевода банк может запрашивать косвенные признаки компрометации устройства. Это не всегда полноценная антивирусная проверка, а скорее анализ поведенческих и технических маркеров: например, наличие root‑доступа или jailbreak, установка приложений из непроверенных источников, аномальная активность в фоне, признаки удалённого управления устройством и другие сигналы, которые в совокупности формируют «профиль риска». На основе этих данных система принимает решение о необходимости дополнительной проверки или временной блокировки операции.
Зачем это нужно
По данным Банка России, значительная часть хищений происходит именно через вредоносные программы на смартфонах: трояны подменяют реквизиты получателя, перехватывают одноразовые коды из SMS и пуш‑уведомлений, маскируются под легитимные банковские приложения. Такие вирусы часто устанавливаются незаметно — через фишинговые ссылки, поддельные приложения или уязвимости операционной системы. В результате человек сам подтверждает перевод, не подозревая, что его устройством уже управляют злоумышленники.
Блокировка операций при подозрении на заражение — это способ остановить хищение на ранней стадии, ещё до списания денег. Приостановка перевода даёт клиенту время заметить проблему, проверить телефон антивирусом, сменить пароли и обратиться в банк.
Что изменится для клиентов
Если система посчитает устройство скомпрометированным, перевод не пройдёт автоматически. Вместо этого клиент получит уведомление о приостановке операции и рекомендации по дальнейшим действиям. Чаще всего потребуется:
подтвердить операцию альтернативным способом (например, звонком в банк или через веб‑версию личного кабинета с другого устройства);
устранить причину риска — удалить подозрительные приложения, просканировать смартфон антивирусом, отключить root‑доступ;
в некоторых случаях — перевыпустить карту или сменить учётные данные.
Важно понимать, что блокировка не означает, что деньги пропали: средства остаются на счёте, а операция просто не завершена до выяснения обстоятельств.
Как подготовиться к изменениям
Чтобы переводы не срывались из‑за ложных срабатываний системы, стоит заранее привести смартфон в порядок:
Проверьте устройство антивирусом. Используйте официальные решения от проверенных разработчиков.
Удалите неиспользуемые и подозрительные приложения. Особенно те, что запрашивают избыточные права (доступ к SMS, уведомлениям, экрану).
Откажитесь от установки программ из непроверенных источников. Скачивайте приложения только из официальных магазинов.
Обновите операционную систему и банковские приложения. Разработчики регулярно закрывают уязвимости, которыми пользуются мошенники.
Не предоставляйте root‑ или admin‑доступ без необходимости. Такие привилегии сильно повышают риски компрометации.
Включите двухфакторную аутентификацию в банковском приложении и других важных сервисах.
Правовая основа и нюансы
Право приостанавливать операции при признаках мошенничества у банков есть уже давно — это предусмотрено законодательством о национальной платёжной системе и нормативными актами Банка России. Нововведение не вводит какой‑то отдельный «закон о проверке телефонов», а расширяет практику риск‑ориентированного контроля: банки используют собственные антифрод‑системы, которые учитывают всё больше факторов, включая состояние клиентского устройства. Конкретные алгоритмы проверки у разных банков могут отличаться, но цель у всех одна — снизить количество успешных атак и защитить деньги клиентов.