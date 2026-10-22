Переводы под замком: с 1 марта банки начнут проверять смартфоны на вирусы

В чём суть нововведения

Новая мера — часть комплекса действий по борьбе с финансовым мошенничеством. Банки и раньше анализировали поведение клиента и подозрительные параметры перевода (нетипичную сумму, незнакомого получателя, непривычное время операции). Теперь к этому добавляется ещё один фактор риска — состояние самого устройства.

Технически это работает так: при входе в мобильное приложение или попытке перевода банк может запрашивать косвенные признаки компрометации устройства. Это не всегда полноценная антивирусная проверка, а скорее анализ поведенческих и технических маркеров: например, наличие root‑доступа или jailbreak, установка приложений из непроверенных источников, аномальная активность в фоне, признаки удалённого управления устройством и другие сигналы, которые в совокупности формируют «профиль риска». На основе этих данных система принимает решение о необходимости дополнительной проверки или временной блокировки операции.