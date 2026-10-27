Декабрьские деньги после перехода на УСН: как разнести выручку между двумя режимами в 2027 году

Сроки и условия выхода с АУСН
Закон не разрешает менять спецрежим в произвольный момент — только с первого дня очередного года. Значит, чтобы встретить 2027-й на обычной упрощенке, бумаги придется оформить заблаговременно, до окончания декабря 2026 года. Пакет состоит из двух документов:
заявление об отказе от АУСН — отправляется через кабинет налогоплательщика на ресурсе ФНС либо через уполномоченный банк;
заявление о применении УСН с указанием выбранного объекта — «доходы» либо «доходы минус расходы». С 31 июля 2026 года действует обновленная форма, утвержденная приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@.
Календарный нюанс: если крайняя дата совпадает с праздниками, срок отодвигается на первый рабочий день — в нашем случае это 11 января. Тем не менее отправка уведомлений в декабре снижает риски: извещение не зависнет в праздничной корреспонденции.
Отдельная планка — «правило первого года». Новичку на АУСН нельзя произвольно покидать режим в течение двенадцати месяцев. Допустим, организация села на АУСН с 1 марта 2026 года — тогда добровольный переезд на УСН возможен не раньше 1 января 2028-го. Единственный сценарий досрочного ухода — потеря права на спецрежим из-за несоблюдения его условий: в этой ситуации применять УСН разрешено с даты нарушения, известив инспекцию не позднее 15-го числа месяца, который следует за таким событием.
Куда записать оплату за декабрь: разбор на примере
Два режима по-разному отвечают на вопрос «когда выручка становится доходом».
На АУСН в расчет берется только реальное зачисление средств на счет. Даже расчеты с маркетплейсом через взаимозачет признаются доходом в дате подписания отчета площадки, а не в момент фактического перевода денег.
На УСН работает кассовый принцип: доходом является сама оплата, включая предоплату.
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Смоделируем коллизию. Предприниматель отгружает партию товара 20 декабря 2026 года. Контрагент рассчитывается только 20 января — к этому моменту бизнес уже год применяет УСН. В декабре на АУСН эта сделка дохода не сформировала, потому что счет оставался пустым. В январе деньги пришли — и по кассовой логике упрощенки это доход января 2027 года, попавший в базу нового режима. Переносить сумму «назад», в 2026 год, оснований нет.
Аналогичный вывод следует из статьи 16 закона № 17-ФЗ, регулирующей переходы с участием АУСН: суммы, не попавшие в доход автоматизированной упрощенки, включаются в базу следующего режима по факту поступления; уже учтенное на АУСН повторно не облагается.
Существенная оговорка: прямая норма, посвященная именно добровольному сценарию АУСН → УСН, в законодательстве отсутствует, равно как и официальные письма ФНС либо Минфина по этому вопросу. Описанный порядок выведен из кассового метода и ст. 16 закона № 17-ФЗ. Это самая логичная из доступных трактовок, но не юридически закрепленная позиция — при проверке инспектор теоретически может рассуждать иначе.
Маркетплейсы: где чаще всего возникает задвоение
Для селлеров площадок декабрь — пиковый месяц продаж, а январь — период массовых выплат. Именно на этой связке легко посчитать одну и ту же выручку дважды.
Механика следующая. Площадка ежемесячно формирует отчет о продажах и удерживает из него свои комиссии; разница зачитывается в счет взаиморасчетов. По правилам АУСН такой зачет — уже доход, приуроченный к декабрю. Когда в январе маркетплейс доводит деньги до счет продавца, эти суммы фактически ушли в налог декабря. Включать их второй раз в базу УСН — значит переплатить.
Рабочее решение — инвентаризация долгов на 31 декабря 2026 года с разбивкой на два массива:
суммы, уже закрытые на АУСН — взаимозачеты по отчетам площадок. В новом году они исключаются из расчетов полностью;
суммы, не отраженные на АУСН — классические отгрузки с отсрочкой. Деньги по ним, поступившие в 2027-м, облагаются по УСН в месяце зачисления.
Три фильтра перед сменой режима
Фильтр первый — соответствие лимитам УСН. Размер дохода, штатная численность и балансовая стоимость основных средств обязаны вписываться в нормативы упрощенки. Выход за границы означает потерю права на режим и автоматическое перемещение на общий порядок налогообложения.
Фильтр второй — НДС. Освобождение от налога на добавленную стоимость для тех, кто заходит на УСН с начала года, рассчитывается по объему выручки предыдущего календарного года — с учетом всех поступлений 2026 года, включая заработанные на АУСН. Порог в 2027 году — 15 млн рублей, и он планомерно ужесточается: 20 млн в 2026-м, затем 15 млн и 10 млн к 2028-му. Превысили прошлогоднюю планку — платите НДС по ставке 5%, 7% или 22% с первой же реализации нового года и оформляете счета-фактуры по каждой отгрузке.
Сюда же примыкает ироничный сценарий: компании нередко выбирали АУСН в 2026-м как раз ради освобождения от НДС при обороте до 60 млн. Возврат на УСН опускает эту планку вчетверо — экономия по одним налогам может перечеркнуться новой нагрузкой по другому.
Фильтр третий — лимиты и опоздавшие деньги. По изложенной выше версии, декабрьская выручка, оплаченная в январе, засчитывается в нормативы 2027 года и не участвует в НДС-расчете за 2026-й. Но именно этот блок наименее защищен с точки зрения формальных норм.
Календарь действий до новогодних праздников
Отправить оба уведомления — об отказе от АУСН и о переходе на УСН — до конца декабря, выбрав объект налогообложения.
Переписать дебиторку на дату 31.12.2026 с маркировкой: что учтено доходом АУСН, что ожидает оплаты.
Сверить остатки — задолженности, склада, основных средств, материалов. Отчетность за период АУСН не сдавалась, поэтому собственный учет останется единственным источником данных.
Развести операции по датам в учетной системе, чтобы движение денег и затрат до и после перехода не смешалось. Издержки, относящиеся к эпохе АУСН, вторично в базу УСН не включаются.
Мотивировать покупателей рассчитаться до 31 декабря — оплаченная в 2026-м выручка остается в юрисдикции АУСН и снимает все спорные вопросы.
Спроецировать выручку 2026 года на порог НДС и заложить план на 2027-й с учетом новых лимитов.
При крупных суммах — запросить официальное мнение ФНС или Минфина. Даже формальный письменный ответ в досье послужит аргументом защиты при споре.
Проинформировать партнеров о смене режима и пересмотреть договорные условия — особенно если переход превращает вас в плательщика НДС.
Итог
Оценка «опоздавшая оплата — доход нового режима» опирается на кассовый принцип и логику ст. 16 закона № 17-ФЗ, но законодательного закрепления и ведомственных разъяснений у нее нет. Практический совет — держать руку на пульсе писем ФНС и Минфина: появление официальной позиции потребует сверить учет с ее формулировками.
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