Декабрьские деньги после перехода на УСН: как разнести выручку между двумя режимами в 2027 году

Сроки и условия выхода с АУСН

Закон не разрешает менять спецрежим в произвольный момент — только с первого дня очередного года. Значит, чтобы встретить 2027-й на обычной упрощенке, бумаги придется оформить заблаговременно, до окончания декабря 2026 года. Пакет состоит из двух документов:

заявление об отказе от АУСН — отправляется через кабинет налогоплательщика на ресурсе ФНС либо через уполномоченный банк;

заявление о применении УСН с указанием выбранного объекта — «доходы» либо «доходы минус расходы». С 31 июля 2026 года действует обновленная форма, утвержденная приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@.

Календарный нюанс: если крайняя дата совпадает с праздниками, срок отодвигается на первый рабочий день — в нашем случае это 11 января. Тем не менее отправка уведомлений в декабре снижает риски: извещение не зависнет в праздничной корреспонденции.

Отдельная планка — «правило первого года». Новичку на АУСН нельзя произвольно покидать режим в течение двенадцати месяцев. Допустим, организация села на АУСН с 1 марта 2026 года — тогда добровольный переезд на УСН возможен не раньше 1 января 2028-го. Единственный сценарий досрочного ухода — потеря права на спецрежим из-за несоблюдения его условий: в этой ситуации применять УСН разрешено с даты нарушения, известив инспекцию не позднее 15-го числа месяца, который следует за таким событием.