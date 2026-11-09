Пенсионные накопления переведут в ПДС автоматически: комиссия правительства одобрила законопроект

Новые правила заработают с 1 апреля 2027 года — без заявлений и visits в фонд: переход «из системы накоплений в систему долгосрочных сбережений будет бесшовным и автоматическим», говорится в сообщении министерства.
Кого и что коснётся
Речь идёт о средствах накопительной пенсии, которые формировались за счёт взносов работодателей с 2002 по 2014 год. После «заморозки» 2014 года обязательные отчисления направляются на страховые пенсии, а накопительный компонент пополняется почти исключительно за счёт добровольных взносов — в 2024 году их внесли всего 28,4 тыс. человек.
По оценкам, реформа затронет около 6,6 трлн рублей накоплений 70,9 млн граждан. Структура выглядит так:
около 2,98 трлн рублей — средства 36,5 млн «молчунов», которые никогда не выбирали НПФ или частную управляющую компанию; этими деньгами управляет ВЭБ.РФ;
около 3,6 трлн рублей — накопления 34,4 млн клиентов 24 негосударственных пенсионных фондов.
Важно: изменения не затрагивают страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Порядок учёта пенсионных баллов и стажа останется прежним.
Как будет работать механизм
Для средств «молчунов» планируется создать уполномоченный НПФ с обязательным государственным участием — в него войдут ВЭБ.РФ и НПФ «ВТБ Пенсионный фонд». Клиентам НПФ откроют счета ПДС в тех же фондах, где хранятся их накопления сейчас.
Дополнительная защита для переведённых средств — пятилетняя гарантия безубыточности: государство обеспечит сохранность накоплений в полном объёме. Личные взносы с инвестиционным доходом застрахованы в пределах 2,8 млн рублей через Агентство по страхованию вкладов.
В течение двухлетнего переходного периода граждане смогут сменить фонд без потери инвестиционного дохода.
Что обещает ПДС
Программа долгосрочных сбережений работает с января 2024 года и, по данным Минфина, уже показала спрос: заключено около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн рублей. Законопроект обещает участникам:
государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет;
налоговые вычеты на личные взносы;
выплаты в особых жизненных ситуациях — при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения;
передачу средств по наследству;
гибкий выбор сроков и способов получения денег.
По действующим правилам ПДС обратиться за выплатами можно через 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет женщиной или 60 лет мужчиной — в зависимости от того, что наступит раньше. Окончательные условия для автоматически переведённых средств должен установить будущий закон.
О чём стоит помнить
Есть нюансы, которые пока не разрешены окончательным текстом закона:
Софинансирование касается только личных взносов. Сам по себе автоматический перевод накоплений права на доплату не даёт: чтобы получить господдержку, нужно вносить собственные средства — не менее 2 тыс. рублей за год. Выгоднее всего программа тем, чей доход не превышает 80 тыс. рублей в месяц.
Обратного пути нет. После перевода вернуть средства в систему обязательного пенсионного страхования уже нельзя.
Механизм отказа не разъяснён. В опубликованных материалах порядок отказа от автоматического перевода не описан, а нормы о добровольном переводе к нему применять преждевременно — это отмечают эксперты.
Выбор фонда для «молчунов» сделает государство — люди не сами определяют, кто будет инвестировать их деньги. Смягчает это только двухлетнее окно для смены фонда.
Что дальше
Законопроект ещё не стал законом: его планируют внести в Госдуму в начале ноября 2026 года, а вступление нововведений в силу ожидается с 1 апреля 2027 года. До принятия окончательной редакции условия конвертации могут измениться. «Это даст гражданам больше возможностей распоряжаться этими средствами, а также создаёт условия для формирования дополнительного капитала», — заявили в Минфине.
Пока самый разумный шаг для граждан — не паниковать и не торопиться с самостоятельными переводами, а запросить выписку из лицевого счёта через Госуслуги, чтобы понять, есть ли у вас накопления, кто ими управляет и в какой сумме выражает