Пенсионные накопления переведут в ПДС автоматически: комиссия правительства одобрила законопроект

Кого и что коснётся

Речь идёт о средствах накопительной пенсии, которые формировались за счёт взносов работодателей с 2002 по 2014 год. После «заморозки» 2014 года обязательные отчисления направляются на страховые пенсии, а накопительный компонент пополняется почти исключительно за счёт добровольных взносов — в 2024 году их внесли всего 28,4 тыс. человек.

По оценкам, реформа затронет около 6,6 трлн рублей накоплений 70,9 млн граждан. Структура выглядит так:

около 2,98 трлн рублей — средства 36,5 млн «молчунов», которые никогда не выбирали НПФ или частную управляющую компанию; этими деньгами управляет ВЭБ.РФ;

около 3,6 трлн рублей — накопления 34,4 млн клиентов 24 негосударственных пенсионных фондов.

Важно: изменения не затрагивают страховую пенсию, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России. Порядок учёта пенсионных баллов и стажа останется прежним.