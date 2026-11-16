Тарифы на 2027 год: та же сетка, другой «дом»

Ставка зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности по ОКВЭД — всего классов 32, минимальный тариф 0,2%, максимальный 8,5%. Соотношение кодов ОКВЭД и классов риска закреплено приказом Минтруда от 30.12.2016 № 851н. Тарифы на 2027–2028 годы уже утверждены законом № 434-ФЗ — это принятые значения, а не прогноз.

Класс риска Тариф, % Класс риска Тариф, % I 0,2 XVII 2,1 II 0,3 XVIII 2,3 III 0,4 XIX 2,5 IV 0,5 XX 2,8 V 0,6 XXI 3,1 VI 0,7 XXII 3,4 VII 0,8 XXIII 3,7 VIII 0,9 XXIV 4,1 IX 1,0 XXV 4,5 X 1,1 XXVI 5,0 XI 1,2 XXVII 5,5 XII 1,3 XXVIII 6,1 XIII 1,4 XXIX 6,7 XIV 1,5 XXX 7,4 XV 1,7 XXXI 8,1 XVI 1,9 XXXII 8,5

Ориентирыпо кодам: издательская деятельность (18.1) и оптовая фармацевтика (46.46) — 1 класс и 0,2%; аренда и управление недвижимостью (68.20) — 5 класс и 0,6%; покупка и перепродажа недвижимости (68.10) — 11 класс и 1,2%; строительство жилых и нежилых зданий (41.20) — 8 класс и 0,9%; самый рискованный вид деятельности — охота и отлов диких животных (01.70), 32 класс с тарифом 8,5%.

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По проекту № 619-9 тарифы планируется закрепить в новой статье 425.1 главы 34 НК — сейчас их каждый год продлевают отдельным законом. Предельная база для взносов на травматизм вводиться не будет: начислять продолжат со всех выплат работнику без ограничения — это прямо следует из законопроекта.