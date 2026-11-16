Сами тарифы при этом не вырастут — 32 ставки от 0,2% до 8,5% уже утверждены законом № 434-ФЗ, а вот порядок уплаты, отчетности и контроля заметно изменится.
Что уже изменилось к 2026 году — и на чем это скажется в 2027-м
Прежде чем говорить про 2027 год, важно зафиксировать новшества 2026-го, потому что они формируют базу, на которой СФР определит тариф и на будущий год:
Ежегодное подтверждение основного вида деятельности отменено с 1 сентября 2025 года. СФР сам определяет тариф по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП — заявления и справки-подтверждения больше не нужны. Фонд берет основной ОКВЭД по состоянию на 15 апреля текущего года.
Тарифы продлены на 2026–2028 годы законом от 28.11.2025 № 434-ФЗ: в 2026 году и в плановый период 2027–2028 годов взносы платят по тарифам закона № 179-ФЗ, без изменений.
Тариф зависит от основного вида деятельности: если компания сдала собственную недвижимость по ОКВЭД 68.20, а потом перешла к покупке и перепродаже (68.10), класс риска и ставка изменятся — поэтому реестровый код должен совпадать с реальной деятельностью.
Обязанность подтверждать вид деятельности в заявительном порядке сохранилась только для обособленных подразделений, которые являются самостоятельными страхователями.
Причем законопроект о переходе в ФНС сохраняет для них это правило и даже уточняет: уведомление об основном виде деятельности подразделение должно подать не позднее 30 календарных дней со дня постановки на учет.
Тарифы на 2027 год: та же сетка, другой «дом»
Ставка зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности по ОКВЭД — всего классов 32, минимальный тариф 0,2%, максимальный 8,5%. Соотношение кодов ОКВЭД и классов риска закреплено приказом Минтруда от 30.12.2016 № 851н. Тарифы на 2027–2028 годы уже утверждены законом № 434-ФЗ — это принятые значения, а не прогноз.
Класс риска
Тариф, %
Класс риска
Тариф, %
I
0,2
XVII
2,1
II
0,3
XVIII
2,3
III
0,4
XIX
2,5
IV
0,5
XX
2,8
V
0,6
XXI
3,1
VI
0,7
XXII
3,4
VII
0,8
XXIII
3,7
VIII
0,9
XXIV
4,1
IX
1,0
XXV
4,5
X
1,1
XXVI
5,0
XI
1,2
XXVII
5,5
XII
1,3
XXVIII
6,1
XIII
1,4
XXIX
6,7
XIV
1,5
XXX
7,4
XV
1,7
XXXI
8,1
XVI
1,9
XXXII
8,5
Ориентирыпо кодам: издательская деятельность (18.1) и оптовая фармацевтика (46.46) — 1 класс и 0,2%; аренда и управление недвижимостью (68.20) — 5 класс и 0,6%; покупка и перепродажа недвижимости (68.10) — 11 класс и 1,2%; строительство жилых и нежилых зданий (41.20) — 8 класс и 0,9%; самый рискованный вид деятельности — охота и отлов диких животных (01.70), 32 класс с тарифом 8,5%.
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По проекту № 619-9 тарифы планируется закрепить в новой статье 425.1 главы 34 НК — сейчас их каждый год продлевают отдельным законом. Предельная база для взносов на травматизм вводиться не будет: начислять продолжат со всех выплат работнику без ограничения — это прямо следует из законопроекта.
Как СФР определит тариф на 2027 год
Механизм тот же, что действовал в 2026-м:
Фонд берет основной вид деятельности из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 15 апреля текущего года.
Если вид деятельности не менялся, тариф остается прежним.
Если основной ОКВЭД изменился, фонд до 1 мая направит уведомление о новой ставке с пересчетом взносов с начала года. Нюанс, который уже отметил профильный комитет Госдумы: такой механизм может дать необоснованные пени при повышении тарифа — по итогам первого чтения предлагается установить срок доплаты и порядок учета уменьшения взносов.
Если при проверке выяснится, что реальная деятельность не совпадает с реестровой, тариф назначат по факту.
По законопроекту СФР сможет устанавливать страхователю несколько тарифов — например, при разнородной деятельности.
Скидки, надбавки и льготы
Скидка до 40%. СФР снижает тариф компании, которая работает не менее трех лет, не имеет задолженности и показателей травматизма выше отраслевых. Скидка действует один год, заявление на скидку на 2027 год нужно подать до 1 ноября 2026 года включительно — при этом 1 ноября 2026-го выпадает на воскресенье, и правила не предусматривают перенос срока, поэтому безопаснее уложиться до 30 октября. Важно: сейчас несчастный случай со смертельным исходом, произошедший по вине третьих лиц, не мешает скидке; сопутствующий законопроект № 619-9 планирует убрать это исключение — окончательная редакция еще не принята.
Надбавка до 40%. Назначается за показатели безопасности труда хуже отраслевых или групповой смертельный несчастный случай. Максимум получается 8,5% + 40% = 11,9%. По законопроекту № 617-9 надбавку к тарифу предлагается исключить из расходов по налогу на прибыль.
Льгота для работников-инвалидов. По пункту 2 статьи 22 закона № 125-ФЗ выплаты инвалидам I, II и III групп облагаются в размере 60% от тарифа — эта льгота сохранена и законом № 434-ФЗ. Но есть тонкость: статья 2 закона № 434-ФЗ сформулирована узко — про ИП и выплаты в натуральной форме, при этом общий порядок по ст. 22 закона № 125-ФЗ продолжает действовать. Если скидка установлена, сначала ее применяют к базовому тарифу, и только потом — льготу 60%.
Плательщикам АУСН скидки и надбавки не устанавливаются — они платят фиксированную сумму.
Особый случай: АУСН
Компании и ИП на автоматизированной упрощенке платят фиксированный взнос независимо от числа работников и зарплаты. В 2026 году это 2 959 ₽ в год. На 2027 год в законопроекте № 617-9 заложена индексация до 3 160 ₽ в год — пока это проект, постановление Правительства на 2027-й не принято, и сумма может измениться. Уплачивать, как и сейчас, — ежемесячно по 1/12 годовой суммы; срок планируют перенести с 15-го на 28-е число.
Главное событие 2027 года: взносы переходят в ФНС
Правительство внесло в Госдуму два связанных законопроекта — № 617-9 (поправки в НК) и № 619-9 (поправки в закон № 125-ФЗ). Оба приняты в первом чтении 29 октября 2026 года; поправки к ним принимались до 12 ноября, второе чтение запланировано на 19 ноября. Это еще не действующий закон — содержание и сроки могут измениться.
Администрирование переходит от СФР к ФНС. За фондом остаются определение класса риска и тарифа, скидки и надбавки, контроль сведений о СОУТ и медосмотрах; о тарифах он будет сообщать налоговой через межведомственный обмен.
Уплата — в составе ЕНП на ЕНС. Отдельные платежки в СФР уходят в прошлое, данные отражаются в справке о сальдо ЕНС.
Срок уплаты сдвигается с 15-го на 28-е число следующего месяца — по общей модели главы 34 НК.
Уведомления появятся. Взносы на травматизм встанут в общую систему главы 34 НК, поэтому в месяцах, когда РСВ не сдается, нужно будет подавать уведомление об исчисленных суммах до 25-го числа. Отдельных норм в законопроекте нет, так что финальную схему ждем ко второму чтению.
Отчетность меняется. Взносы на травматизм попадут в расчет по взносам (РСВ), а из ЕФС-1 сведения о начисленных взносах уберут, оставив данные о СОУТ и медосмотрах — их по-прежнему подают в СФР ежегодно до 25 января, за непредставление предусмотрен штраф 5 000 ₽.
Регистрация подразделений. Юрлицам планируют отменить обязанность подавать заявления о постановке и снятии с учета обособленных подразделений — их будут регистрировать по сведениям налоговой.
Важный нюнс по срокам: нормы должны вступить в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода. Чтобы старт состоялся с 1 января 2027 года, закон должен быть опубликован не позднее начала декабря 2026-го — иначе перенос на 1 января 2028 года.
Примеры
Базовый расчет.
Компания с основным ОКВЭД 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий» — 8 класс риска, тариф 0,9%. ФОТ за месяц — 2 000 000 ₽. Взнос: 2 000 000 × 0,9% = 18 000 ₽ в месяц. С 2027 года изменится только порядок: платеж уйдет в составе ЕНП и не позднее 28-го числа.
Расчет со скидкой.
Базовый тариф 1,5%, установлена скидка 20%: ставка с учетом скидки — 1,5% × 0,8 = 1,2%. При выплатах 480 000 ₽ начисление составит 5 760 ₽.
Расчет с льготой по инвалиду.
Тариф 0,9%, скидок нет, в штате работник с инвалидностью II группы, ему начислено 100 000 ₽ за месяц. Взнос с его выплат: 100 000 × 0,9% × 60% = 540 ₽. С остальных выплат — по полной ставке.
Смена тарифа по итогу года.
Компания весь год платила по ОКВЭД 68.20 со ставкой 0,6%, но фактически работала по 68.10 (11 класс, 1,2%). Если СФР выявит расхождение, он пересчитает взносы с начала года и доначислит разницу.
Что сделать бизнесу до 2027 года
Проверить актуальность основного ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП до 15 апреля — от него зависит тариф на год.
Сверить фактическую деятельность с реестровыми кодами, чтобы не получить завышенный тариф по итогам камеральной проверки.
Если планируете скидку на 2027 год — подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года включительно (безопаснее до 30 октября) и заранее закрыть долги по взносам.
Обособленным подразделениям со статусом страхователя — следить за сроком подачи уведомления об основном виде деятельности.
За периоды до 2027 года отчетность продолжают сдавать в СФР по действующим формам, фонд будет администрировать старые периоды по прежним правилам.
Итог: тарифная сетка на 2027 год уже известна и совпадает с действующей, а вся революция — в порядке уплаты и контроля. Главная стратегия сейчас — привести сведения о виде деятельности в порядок, не упустить срок заявления на скидку и следить за вторым чтением законопроектов: именно там уточнят правила уведомлений и сроки вступления в силу.
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