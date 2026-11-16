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Елена Чурсинова
Страховые взносы
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Взносы на травматизм в 2027 году: тарифы, вид деятельности и главный разворот года

Взносы на травматизм в 2027 году: тарифы, вид деятельности и главный разворот года

С 2027 года страховые взносы на случай несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ждет самый серьезный разворот за последние годы: платеж планируют включить в Налоговый кодекс и передать от Соцфонда налоговой службе.

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Сами тарифы при этом не вырастут — 32 ставки от 0,2% до 8,5% уже утверждены законом № 434-ФЗ, а вот порядок уплаты, отчетности и контроля заметно изменится. 

Что уже изменилось к 2026 году — и на чем это скажется в 2027-м

Прежде чем говорить про 2027 год, важно зафиксировать новшества 2026-го, потому что они формируют базу, на которой СФР определит тариф и на будущий год:

  • Ежегодное подтверждение основного вида деятельности отменено с 1 сентября 2025 года. СФР сам определяет тариф по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП — заявления и справки-подтверждения больше не нужны. Фонд берет основной ОКВЭД по состоянию на 15 апреля текущего года. 

  • Тарифы продлены на 2026–2028 годы законом от 28.11.2025 № 434-ФЗ: в 2026 году и в плановый период 2027–2028 годов взносы платят по тарифам закона № 179-ФЗ, без изменений. 

  • Тариф зависит от основного вида деятельности: если компания сдала собственную недвижимость по ОКВЭД 68.20, а потом перешла к покупке и перепродаже (68.10), класс риска и ставка изменятся — поэтому реестровый код должен совпадать с реальной деятельностью. 

  • Обязанность подтверждать вид деятельности в заявительном порядке сохранилась только для обособленных подразделений, которые являются самостоятельными страхователями.

Причем законопроект о переходе в ФНС сохраняет для них это правило и даже уточняет: уведомление об основном виде деятельности подразделение должно подать не позднее 30 календарных дней со дня постановки на учет. 

Тарифы на 2027 год: та же сетка, другой «дом»

Ставка зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности по ОКВЭД — всего классов 32, минимальный тариф 0,2%, максимальный 8,5%. Соотношение кодов ОКВЭД и классов риска закреплено приказом Минтруда от 30.12.2016 № 851н. Тарифы на 2027–2028 годы уже утверждены законом № 434-ФЗ — это принятые значения, а не прогноз. 

Класс риска

Тариф, %

Класс риска

Тариф, %

I

0,2

XVII

2,1

II

0,3

XVIII

2,3

III

0,4

XIX

2,5

IV

0,5

XX

2,8

V

0,6

XXI

3,1

VI

0,7

XXII

3,4

VII

0,8

XXIII

3,7

VIII

0,9

XXIV

4,1

IX

1,0

XXV

4,5

X

1,1

XXVI

5,0

XI

1,2

XXVII

5,5

XII

1,3

XXVIII

6,1

XIII

1,4

XXIX

6,7

XIV

1,5

XXX

7,4

XV

1,7

XXXI

8,1

XVI

1,9

XXXII

8,5

Ориентирыпо кодам: издательская деятельность (18.1) и оптовая фармацевтика (46.46) — 1 класс и 0,2%; аренда и управление недвижимостью (68.20) — 5 класс и 0,6%; покупка и перепродажа недвижимости (68.10) — 11 класс и 1,2%; строительство жилых и нежилых зданий (41.20) — 8 класс и 0,9%; самый рискованный вид деятельности — охота и отлов диких животных (01.70), 32 класс с тарифом 8,5%. 

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По проекту № 619-9 тарифы планируется закрепить в новой статье 425.1 главы 34 НК — сейчас их каждый год продлевают отдельным законом. Предельная база для взносов на травматизм вводиться не будет: начислять продолжат со всех выплат работнику без ограничения — это прямо следует из законопроекта. 

Как СФР определит тариф на 2027 год

Механизм тот же, что действовал в 2026-м:

  • Фонд берет основной вид деятельности из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 15 апреля текущего года. 

  • Если вид деятельности не менялся, тариф остается прежним.

  • Если основной ОКВЭД изменился, фонд до 1 мая направит уведомление о новой ставке с пересчетом взносов с начала года. Нюанс, который уже отметил профильный комитет Госдумы: такой механизм может дать необоснованные пени при повышении тарифа — по итогам первого чтения предлагается установить срок доплаты и порядок учета уменьшения взносов. 

  • Если при проверке выяснится, что реальная деятельность не совпадает с реестровой, тариф назначат по факту.

  • По законопроекту СФР сможет устанавливать страхователю несколько тарифов — например, при разнородной деятельности. 

Скидки, надбавки и льготы

  • Скидка до 40%. СФР снижает тариф компании, которая работает не менее трех лет, не имеет задолженности и показателей травматизма выше отраслевых. Скидка действует один год, заявление на скидку на 2027 год нужно подать до 1 ноября 2026 года включительно — при этом 1 ноября 2026-го выпадает на воскресенье, и правила не предусматривают перенос срока, поэтому безопаснее уложиться до 30 октября. Важно: сейчас несчастный случай со смертельным исходом, произошедший по вине третьих лиц, не мешает скидке; сопутствующий законопроект № 619-9 планирует убрать это исключение — окончательная редакция еще не принята. 

  • Надбавка до 40%. Назначается за показатели безопасности труда хуже отраслевых или групповой смертельный несчастный случай. Максимум получается 8,5% + 40% = 11,9%. По законопроекту № 617-9 надбавку к тарифу предлагается исключить из расходов по налогу на прибыль. 

  • Льгота для работников-инвалидов. По пункту 2 статьи 22 закона № 125-ФЗ выплаты инвалидам I, II и III групп облагаются в размере 60% от тарифа — эта льгота сохранена и законом № 434-ФЗ. Но есть тонкость: статья 2 закона № 434-ФЗ сформулирована узко — про ИП и выплаты в натуральной форме, при этом общий порядок по ст. 22 закона № 125-ФЗ продолжает действовать. Если скидка установлена, сначала ее применяют к базовому тарифу, и только потом — льготу 60%. 

  • Плательщикам АУСН скидки и надбавки не устанавливаются — они платят фиксированную сумму. 

Особый случай: АУСН

Компании и ИП на автоматизированной упрощенке платят фиксированный взнос независимо от числа работников и зарплаты. В 2026 году это 2 959 ₽ в год. На 2027 год в законопроекте № 617-9 заложена индексация до 3 160 ₽ в год — пока это проект, постановление Правительства на 2027-й не принято, и сумма может измениться. Уплачивать, как и сейчас, — ежемесячно по 1/12 годовой суммы; срок планируют перенести с 15-го на 28-е число. 

Главное событие 2027 года: взносы переходят в ФНС

Правительство внесло в Госдуму два связанных законопроекта — № 617-9 (поправки в НК) и № 619-9 (поправки в закон № 125-ФЗ). Оба приняты в первом чтении 29 октября 2026 года; поправки к ним принимались до 12 ноября, второе чтение запланировано на 19 ноября. Это еще не действующий закон — содержание и сроки могут измениться.

  • Администрирование переходит от СФР к ФНС. За фондом остаются определение класса риска и тарифа, скидки и надбавки, контроль сведений о СОУТ и медосмотрах; о тарифах он будет сообщать налоговой через межведомственный обмен. 

  • Уплата — в составе ЕНП на ЕНС. Отдельные платежки в СФР уходят в прошлое, данные отражаются в справке о сальдо ЕНС. 

  • Срок уплаты сдвигается с 15-го на 28-е число следующего месяца — по общей модели главы 34 НК

  • Уведомления появятся. Взносы на травматизм встанут в общую систему главы 34 НК, поэтому в месяцах, когда РСВ не сдается, нужно будет подавать уведомление об исчисленных суммах до 25-го числа. Отдельных норм в законопроекте нет, так что финальную схему ждем ко второму чтению. 

  • Отчетность меняется. Взносы на травматизм попадут в расчет по взносам (РСВ), а из ЕФС-1 сведения о начисленных взносах уберут, оставив данные о СОУТ и медосмотрах — их по-прежнему подают в СФР ежегодно до 25 января, за непредставление предусмотрен штраф 5 000 ₽. 

  • Регистрация подразделений. Юрлицам планируют отменить обязанность подавать заявления о постановке и снятии с учета обособленных подразделений — их будут регистрировать по сведениям налоговой. 

Важный нюнс по срокам: нормы должны вступить в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода. Чтобы старт состоялся с 1 января 2027 года, закон должен быть опубликован не позднее начала декабря 2026-го — иначе перенос на 1 января 2028 года. 

Примеры

Базовый расчет. 

Компания с основным ОКВЭД 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий» — 8 класс риска, тариф 0,9%. ФОТ за месяц — 2 000 000 ₽. Взнос: 2 000 000 × 0,9% = 18 000 ₽ в месяц. С 2027 года изменится только порядок: платеж уйдет в составе ЕНП и не позднее 28-го числа. 

Расчет со скидкой. 

Базовый тариф 1,5%, установлена скидка 20%: ставка с учетом скидки — 1,5% × 0,8 = 1,2%. При выплатах 480 000 ₽ начисление составит 5 760 ₽. 

Расчет с льготой по инвалиду. 

Тариф 0,9%, скидок нет, в штате работник с инвалидностью II группы, ему начислено 100 000 ₽ за месяц. Взнос с его выплат: 100 000 × 0,9% × 60% = 540 ₽. С остальных выплат — по полной ставке. 

Смена тарифа по итогу года. 

Компания весь год платила по ОКВЭД 68.20 со ставкой 0,6%, но фактически работала по 68.10 (11 класс, 1,2%). Если СФР выявит расхождение, он пересчитает взносы с начала года и доначислит разницу. 

Что сделать бизнесу до 2027 года

  • Проверить актуальность основного ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП до 15 апреля — от него зависит тариф на год. 

  • Сверить фактическую деятельность с реестровыми кодами, чтобы не получить завышенный тариф по итогам камеральной проверки. 

  • Если планируете скидку на 2027 год — подать заявление в СФР до 1 ноября 2026 года включительно (безопаснее до 30 октября) и заранее закрыть долги по взносам. 

  • Обособленным подразделениям со статусом страхователя — следить за сроком подачи уведомления об основном виде деятельности. 

  • За периоды до 2027 года отчетность продолжают сдавать в СФР по действующим формам, фонд будет администрировать старые периоды по прежним правилам. 

Итог: тарифная сетка на 2027 год уже известна и совпадает с действующей, а вся революция — в порядке уплаты и контроля. Главная стратегия сейчас — привести сведения о виде деятельности в порядок, не упустить срок заявления на скидку и следить за вторым чтением законопроектов: именно там уточнят правила уведомлений и сроки вступления в силу.

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Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

6 подписчиков111 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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