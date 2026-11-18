Оператором системы станет Национальная система платёжных карт (НСПК) — та же структура, что управляет платёжной системой «Мир».
Какие документы и когда
Правила закреплены в двух указаниях регулятора, подписанных в конце сентября и опубликованных 17 ноября: N 7459-У — о порядке формирования и ведения ЕСУПК и N 7467-У — о порядке и сроках направления информации в систему.
Сама единая система учёта карт была создана Федеральным законом от 26 июня 2026 года N 210-ФЗ и заработала с 1 сентября 2026 года. Но до сих пор не был формально определён регламент передачи данных — теперь этот пробел закрыт.
Что попадёт в реестр и что — нет
До 31 августа 2027 года включительно банки должны передать в ЕСУПК данные обо всех ранее выпущенных действующих картах:
номер карты;
вид карты;
ИНН физлица, которому она выдана;
информация о прекращении использования карты.
При закрытии карты банк обязан указать причину: по заявлению клиента, по инициативе самой кредитной организации или из-за расторжения договора.
Важно: сведения об остатках на счетах и операциях по картам в реестр передаваться не будут — только ИНН, номер и вид карты.
С 1 сентября 2027 года система переходит в «текущий» режим: данные о новых картах, включая перевыпущенные, банк направляет в момент выдачи, а о закрытии — в день прекращения использования.
Зачем всё это
Главная цель — контроль лимита на количество карт. С 1 сентября 2027 года одному человеку можно будет оформить не более 20 платёжных карт суммарно во всех банках страны. Перед выдачей новой карты (или перевыпуском старой) кредитная организация будет проверять через ЕСУПК, сколько карт уже числится за клиентом. Если лимит исчерпан — в выпуске откажут.
«Ограничение было введено законом и направлено на предотвращение случаев массового оформления карт для их передачи мошенникам, которые через них выводят и обналичивают похищенные деньги», — поясняют в Банке России.
Владельцам «перебора» переживать не о чем: уже выпущенные карты изымать и блокировать не будут. Даже если у человека сейчас, скажем, 27 карт, все они продолжат действовать — ограничение касается только новых выпусков.
Что с теми, у кого нет ИНН
Ранее наличие ИНН не было обязательным условием выпуска карты. По новым правилам, если у банка нет ИНН владельца, сведения о карте попадут в реестр только после получения идентификационного номера.
Нюанс: пока ИНН не предоставлен, закрытые карты продолжают «висеть» за клиентом в реестре — их количество не будет уменьшаться.
Само по себе отсутствие ИНН действующую карту не заблокирует.
Но с 1 сентября 2027 года этот номер станет ключевым: именно он позволит сопоставить сведения об одном человеке из разных банков.
Поправки к бюджетному законодательству, о которых пишут «Ведомости», в перспективе позволят ограничивать дистанционное банковское обслуживание за длительное непредоставление ИНН, но эти положения пока на стадии рассмотрения.
Как будет работать НСПК
Как оператор системы НСПК должна обеспечить круглосуточный приём, обработку и хранение поступающих от банков сведений, а также ежедневный доступ кредитных организаций к данным. Каждая запись в реестре будет содержать ИНН клиента, номер и вид карты либо номер карты, которой уже нельзя пользоваться.
Крупный план
Масштаб задачи заметен по цифрам: по данным Банка России, на 1 июля 2026 года в стране было выпущено 525,62 млн платёжных карт, из которых около 459 млн — дебетовые. Именно этот массив банкам предстоит отразить в единой системе за девять месяцев.
ЕСУПК — часть более широкого пакета антифрод-мер, который включает и контроль лимита карт, и требования к ИНН, и ограничение дистанционного доступа к счетам для тех, кто не идентифицировался. Для обычного клиента с картой-двумя всё останется незаметным, а вот для дропперов, привыкших к «портфелю» из десятков карт в разных банках, двери заметно прикроют.