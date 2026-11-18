Какие документы и когда

Правила закреплены в двух указаниях регулятора, подписанных в конце сентября и опубликованных 17 ноября: N 7459-У — о порядке формирования и ведения ЕСУПК и N 7467-У — о порядке и сроках направления информации в систему.

Сама единая система учёта карт была создана Федеральным законом от 26 июня 2026 года N 210-ФЗ и заработала с 1 сентября 2026 года. Но до сих пор не был формально определён регламент передачи данных — теперь этот пробел закрыт.