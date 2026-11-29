О проверке предупредят дважды

Главное новшество касается самого ритуала уведомления. По проекту газовая служба обязана направить первое извещение с точными датой и временем визита не позднее чем за 20 календарных дней до проверки. Затем придёт второе уведомление — напоминание — не позднее чем за три дня до назначенного срока. Его продублируют по SMS, телефонным звонком или сообщением в личном кабинете ГИС ЖКХ.

Схема с двойным оповещением — прямой ответ регулятора на самую частую жалобу потребителей: раньше люди нередко узнавали о плановом обслуживании постфактум, когда акт о недопуске уже составлен. Предсказуемость выгодна и самим газовщикам — меньше пустых выездов.