О проверке предупредят дважды
Главное новшество касается самого ритуала уведомления. По проекту газовая служба обязана направить первое извещение с точными датой и временем визита не позднее чем за 20 календарных дней до проверки. Затем придёт второе уведомление — напоминание — не позднее чем за три дня до назначенного срока. Его продублируют по SMS, телефонным звонком или сообщением в личном кабинете ГИС ЖКХ.
Схема с двойным оповещением — прямой ответ регулятора на самую частую жалобу потребителей: раньше люди нередко узнавали о плановом обслуживании постфактум, когда акт о недопуске уже составлен. Предсказуемость выгодна и самим газовщикам — меньше пустых выездов.
Визит можно перенести — но только один раз
И жители, и газовая служба получат право однократно перенести дату проверки. Запрос нужно подать не позднее чем за три дня до согласованного визита, а новая дата не может отстоять от первоначальной более чем на 30 дней с момента обращения. Конкретное время стороны согласуют между собой.
Практический смысл простой: если специалисты придут в неудобный день, это больше не повод либо бросать дела, либо платить штраф. По статье 9.23 КоАП отказ в допуске к оборудованию карается штрафом от 5 до 10 тысяч рублей, а при повторном недопуске составляется акт, который становится основанием для приостановки подачи газа. Легальный перенос визита — законная альтернатива этим рискам.
Плата — по регулируемым ценам и за каждый прибор
Стоимость техобслуживания предлагают рассчитывать по регулируемым ценам. В основу тарифа заложат стоимость работ для каждой единицы оборудования отдельно: плиты, колонки, духового шкафа, котла. Конкретные расценки будут утверждать региональные тарифные комиссии.
Идея в том, чтобы платить не по прайсу исполнителя, а по тарифу, утверждённому в регионе, — так начисления должны стать понятнее и привязаннее к реально установленному в квартире оборудованию. При этом авторы проекта честно оговаривают: сам по себе новый порядок не означает, что обслуживание обязательно подешевеет — всё зависит от утверждённых расценок.
За вентканалы ответят УК и ТСЖ
Обязанность обеспечивать надлежащее состояние дымовых и вентиляционных каналов проект закрепляет за управляющими компаниями и ТСЖ. Раньше этот вопрос часто оставался в серой зоне: собственник считал, что это забота УК, а УК — что зона ответственности жильца. Теперь обязанность прописана явно.
Самый спорный пункт — проверка тяги
Отдельное требование касается тяги: документ предусматривает запрет на использование газового оборудования при её отсутствии, а собственников предлагают обязать проверять тягу перед каждым включением приборов и во время их работы.
Именно эта норма вызвала больше всего вопросов у экспертов и юристов. В проекте не уточнено, каким именно способом жильцы должны проверять тягу, понадобятся ли им специальные приборы и кто будет контролировать соблюдение требования. На практике это выглядит трудноисполнимым: не каждый жилец знает, как правильно проверить тягу, и непонятно, как это проконтролировать.
Что стоит на фоне реформы
Проект приказа развивает более масштабную реформу, которая уже идёт: с 1 марта 2026 года, после вступления в силу федерального закона № 308-ФЗ и серии правительственных постановлений, техобслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах проводят газораспределительные организации, с которыми заключён договор. Новые поправки закладывают порядок уведомлений, переносов и тарифов прямо в текст типовых договоров, утверждённых приказом Минстроя от 29.05.2023 № 388/пр.
Пока документ — только проект, и он может дорабатываться. Но если его утвердят, привычный порядок общения с газовой службой заметно изменится. Собственникам стоит следить за судьбой приказа и не забывать главное: действующие договоры, заключённые до 1 марта 2026 года, нужно привести в соответствие с новыми правилами до 31 декабря 2026 года — обычно это делается дополнительным соглашением, в том числе прямо во время планового обслуживания