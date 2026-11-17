2. Где ИИ реально работает в контуре 1С и первички

Если убрать маркетинговую шелуху и посмотреть на реальные внедрения, польза начинается там, где модель работает не «автономным бухгалтером», а быстрым фильтром перед живым специалистом.

В недавнем разборе внутреннего контроля в 1С описан честный и рабочий сценарий. ИИ не меняет проводки и не блокирует платежи. Он просто сопоставляет уже существующие объекты внутри закрытого контура:

проверяет, есть ли к проведенному акту подписанный договор и обязательный по условиям договора отчет исполнителя;

подсвечивает документы, проведенные в нерабочее время или с нетипичными суммами;

честно разделяет статус на три категории: «найдено», «не найдено в доступных вложениях» и «источник не подключен».

Главный принцип такого подхода: модель готовит выборку подозрительных мест и черновик замечания, а правовую оценку и решение принимает человек. В таком режиме нейросеть экономит часы ручной сверки перед аудитом или проверкой ФНС и при этом не может случайно «подкрутить» цифры в балансе.