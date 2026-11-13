Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ

Главная ценность искусственного интеллекта в бухгалтерии — не замена специалиста, а освобождение времени для более важных задач. Вместо того чтобы часами разбираться с формулами, оформлять типовые документы или вручную искать отклонения в таблицах, бухгалтер может поручить часть работы ИИ и сосредоточиться на контроле, анализе и принятии решений.

При этом важно понимать: нейросеть не отвечает за достоверность бухгалтерских и налоговых выводов. Она может ошибиться в расчётах, использовать устаревшую информацию или предложить решение, которое не подходит для конкретной ситуации. Поэтому ИИ следует воспринимать как помощника, а не как замену профессиональной проверки.

В зависимости от задачи бухгалтер может использовать ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Алису, Клерк AI и другие сервисы.

Например, ChatGPT может составить черновик письма контрагенту, объяснить сложную формулу Excel или предложить структуру отчёта для руководителя. Другие инструменты помогают искать информацию, работать с большими объёмами данных и создавать презентации.

Современные нейросети умеют работать с текстами, объяснять формулы, структурировать информацию, анализировать подготовленные данные и помогать с финансовым моделированием.

Что умеют нейросети в бухгалтерии

10 задач, которые бухгалтер может делегировать нейросетям

1. Подготовить деловое письмо или пояснение

Бухгалтер регулярно общается с контрагентами, банками, руководством и сотрудниками. На подготовку типовых писем, запросов документов и пояснений уходит немало времени. Нейросеть может быстро подготовить черновик письма о задолженности, запросить акт сверки, сформулировать ответ на претензию или составить пояснение для руководителя. Достаточно описать ситуацию, указать адресата и желаемый тон общения. ИИ предложит готовую структуру и формулировки, которые останется проверить и адаптировать. Пример запроса: «Составь вежливое деловое письмо поставщику с просьбой предоставить акт сверки взаиморасчётов за 2026 год. Тон — профессиональный, доброжелательный. Не указывай конкретные суммы».

2. Разобраться со сложной формулой Excel

Формулы Excel и Google Таблиц могут вызывать затруднения даже у опытных бухгалтеров. Особенно если приходится работать с большими таблицами, вложенными функциями и сложными условиями. Нейросеть поможет объяснить логику формулы, найти возможную причину ошибки и предложить несколько способов решения. Например, ИИ может разобрать работу функций ВПР, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, а также помочь подобрать формулу под конкретную задачу. Пример запроса: «Объясни простыми словами, как работает формула ВПР в Excel. Почему она может выдавать ошибку #Н/Д? Предложи три способа найти и исправить проблему».

3. Найти возможную причину расхождений в таблицах

Расхождения между данными 1С и Excel, несовпадение оборотов, дубли контрагентов и некорректные остатки — знакомые проблемы бухгалтерской работы. Нейросеть поможет составить план проверки и предложит возможные причины расхождений: незакрытые периоды;

дублирующиеся записи;

ошибки в датах и фильтрах;

разные валюты или единицы измерения;

некорректные формулы;

пропущенные операции. ИИ не сможет самостоятельно подтвердить правильность бухгалтерского учёта без необходимых документов, но поможет систематизировать проверку и не упустить очевидные причины. Пример запроса: «Составь чек-лист для поиска причин расхождения дебиторской задолженности между 1С и Excel. Раздели возможные ошибки на технические, методологические и связанные с исходными данными».

4. Подготовить структуру отчёта для руководителя

Руководителю недостаточно просто получить таблицу с цифрами. Ему важно понимать, что происходит с финансами компании, какие показатели изменились и на что следует обратить внимание. Нейросеть поможет превратить набор данных в понятную структуру управленческого отчёта. Она может предложить: основные финансовые показатели;

динамику выручки и расходов;

анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

показатели денежных потоков;

структуру графиков и диаграмм;

список вопросов для дополнительного анализа. Бухгалтеру останется проверить данные, установить причины отклонений и сформулировать обоснованные выводы. Пример запроса: «Предложи структуру ежемесячного управленческого отчёта по дебиторской задолженности для руководителя. Укажи основные показатели, рекомендуемые графики, возможные риски и вопросы для анализа».

5. Проверить данные на аномалии

В больших таблицах легко пропустить ошибку: повторяющийся платёж, отрицательный остаток, необычно крупную сумму или некорректную дату. ИИ может помочь определить критерии поиска таких отклонений и проанализировать подготовленную таблицу. Например, нейросеть может обратить внимание на: повторяющиеся платежи;

необычные суммы операций;

отрицательные остатки;

дубли контрагентов;

пропуски в данных;

нетипичные изменения показателей. Это особенно полезно при работе с большими реестрами платежей, дебиторской задолженностью и финансовыми отчётами. Пример запроса: «Предложи критерии поиска аномалий в реестре платежей. Учитывай даты, суммы, контрагентов и повторяющиеся операции. Для каждого критерия объясни, как проверить подозрительную запись».

6. Провести финансовый анализ

Финансовый анализ — ещё одна область, где нейросети могут стать полезным помощником бухгалтера и финансиста. ИИ поможет разобраться, какие показатели необходимо рассчитать для оценки финансового состояния компании, объяснит экономический смысл коэффициентов и предложит структуру аналитического отчёта. Например, можно попросить нейросеть помочь с анализом: ликвидности и платежеспособности;

рентабельности;

оборачиваемости дебиторской задолженности;

структуры расходов;

движения денежных средств;

финансовой устойчивости. На основе подготовленных данных ИИ может предложить гипотезы о причинах изменений. Однако интерпретировать результаты с учётом деятельности конкретной компании должен специалист. В программе курса Клерка финансовому анализу и моделированию с помощью нейросетей посвящён отдельный блок. Пример запроса: «Какие финансовые показатели необходимо рассчитать, чтобы оценить платежеспособность компании по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах? Объясни формулы и экономический смысл каждого показателя».

7. Создать финансовую модель

Финансовое моделирование помогает оценивать будущие доходы и расходы компании, прогнозировать денежные потоки и сравнивать возможные сценарии развития бизнеса. Нейросеть может помочь подготовить структуру финансовой модели, предложить формулы и определить, какие показатели нужно учитывать. Например, ИИ поможет организовать модель из нескольких блоков: исходные данные и допущения;

прогноз выручки;

переменные и постоянные расходы;

движение денежных средств;

точка безубыточности;

оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии. Бухгалтер или финансовый специалист должен самостоятельно проверить исходные предположения, расчёты, налоговые параметры и соответствие модели реальной бизнес-логике. Пример запроса: «Предложи структуру финансовой модели для компании на УСН. Включи прогноз выручки, переменные и постоянные расходы, денежный поток и расчёт точки безубыточности. Объясни, какие исходные данные понадобятся».

8. Подготовить презентацию для руководства

Не всегда достаточно подготовить таблицу или отчёт. Иногда результаты работы нужно представить руководству в виде презентации. Нейросеть поможет составить структуру слайдов, подобрать заголовки, сформулировать основные тезисы и подготовить текст выступления. Например, можно поручить ИИ подготовить основу презентации по итогам месяца с разделами о выручке, расходах, денежных потоках, дебиторской задолженности и финансовых рисках. При наличии проверенных данных некоторые инструменты также помогают создавать сами презентации. Пример запроса: «Подготовь структуру презентации на 5 слайдов по итогам финансового месяца. Включи выручку, расходы, денежный поток, дебиторскую задолженность и основные риски. Для каждого слайда предложи заголовок, ключевые показатели и главный вывод».

9. Разобраться в сложных нормативных документах

Законы, письма ФНС, разъяснения ведомств и внутренние регламенты могут содержать сложные формулировки, которые приходится внимательно изучать. Нейросеть поможет пересказать документ простым языком, выделить основные положения, составить список вопросов и предложить алгоритм дальнейшей проверки. Однако использовать ответ ИИ как готовое налоговое или юридическое заключение нельзя. Необходимо сверять информацию с актуальной редакцией нормативного акта, официальными разъяснениями и судебной практикой. Пример запроса: «Объясни простыми словами содержание этого письма ФНС. Выдели основные положения, укажи, какие действия могут потребоваться от бухгалтера, и составь список вопросов, которые нужно дополнительно проверить по нормативным документам».

10. Составить план автоматизации бухгалтерской рутины