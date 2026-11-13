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Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ

Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ

Нейросети для бухгалтера — уже не просто модный инструмент, а реальный способ сократить время на рутинные операции, быстрее обрабатывать данные и готовить понятную отчётность. В этой статье разберём 10 задач, которые бухгалтер может делегировать нейросетям, приведём примеры запросов и расскажем, какие результаты обязательно нужно проверять самостоятельно.

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Главная ценность искусственного интеллекта в бухгалтерии — не замена специалиста, а освобождение времени для более важных задач. Вместо того чтобы часами разбираться с формулами, оформлять типовые документы или вручную искать отклонения в таблицах, бухгалтер может поручить часть работы ИИ и сосредоточиться на контроле, анализе и принятии решений.

Что умеют нейросети в бухгалтерии

Современные нейросети умеют работать с текстами, объяснять формулы, структурировать информацию, анализировать подготовленные данные и помогать с финансовым моделированием.

Например, ChatGPT может составить черновик письма контрагенту, объяснить сложную формулу Excel или предложить структуру отчёта для руководителя. Другие инструменты помогают искать информацию, работать с большими объёмами данных и создавать презентации.

В зависимости от задачи бухгалтер может использовать ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Алису, Клерк AI и другие сервисы.

При этом важно понимать: нейросеть не отвечает за достоверность бухгалтерских и налоговых выводов. Она может ошибиться в расчётах, использовать устаревшую информацию или предложить решение, которое не подходит для конкретной ситуации. Поэтому ИИ следует воспринимать как помощника, а не как замену профессиональной проверки.

10 задач, которые бухгалтер может делегировать нейросетям

1. Подготовить деловое письмо или пояснение

Бухгалтер регулярно общается с контрагентами, банками, руководством и сотрудниками. На подготовку типовых писем, запросов документов и пояснений уходит немало времени.

Нейросеть может быстро подготовить черновик письма о задолженности, запросить акт сверки, сформулировать ответ на претензию или составить пояснение для руководителя.

Достаточно описать ситуацию, указать адресата и желаемый тон общения. ИИ предложит готовую структуру и формулировки, которые останется проверить и адаптировать.

Пример запроса:

«Составь вежливое деловое письмо поставщику с просьбой предоставить акт сверки взаиморасчётов за 2026 год. Тон — профессиональный, доброжелательный. Не указывай конкретные суммы».

2. Разобраться со сложной формулой Excel

Формулы Excel и Google Таблиц могут вызывать затруднения даже у опытных бухгалтеров. Особенно если приходится работать с большими таблицами, вложенными функциями и сложными условиями.

Нейросеть поможет объяснить логику формулы, найти возможную причину ошибки и предложить несколько способов решения.

Например, ИИ может разобрать работу функций ВПР, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, а также помочь подобрать формулу под конкретную задачу.

Пример запроса:

«Объясни простыми словами, как работает формула ВПР в Excel. Почему она может выдавать ошибку #Н/Д? Предложи три способа найти и исправить проблему».

3. Найти возможную причину расхождений в таблицах

Расхождения между данными 1С и Excel, несовпадение оборотов, дубли контрагентов и некорректные остатки — знакомые проблемы бухгалтерской работы.

Нейросеть поможет составить план проверки и предложит возможные причины расхождений:

  • незакрытые периоды;

  • дублирующиеся записи;

  • ошибки в датах и фильтрах;

  • разные валюты или единицы измерения;

  • некорректные формулы;

  • пропущенные операции.

ИИ не сможет самостоятельно подтвердить правильность бухгалтерского учёта без необходимых документов, но поможет систематизировать проверку и не упустить очевидные причины.

Пример запроса:

«Составь чек-лист для поиска причин расхождения дебиторской задолженности между 1С и Excel. Раздели возможные ошибки на технические, методологические и связанные с исходными данными».

4. Подготовить структуру отчёта для руководителя

Руководителю недостаточно просто получить таблицу с цифрами. Ему важно понимать, что происходит с финансами компании, какие показатели изменились и на что следует обратить внимание.

Нейросеть поможет превратить набор данных в понятную структуру управленческого отчёта.

Она может предложить:

  • основные финансовые показатели;

  • динамику выручки и расходов;

  • анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

  • показатели денежных потоков;

  • структуру графиков и диаграмм;

  • список вопросов для дополнительного анализа.

Бухгалтеру останется проверить данные, установить причины отклонений и сформулировать обоснованные выводы.

Пример запроса:

«Предложи структуру ежемесячного управленческого отчёта по дебиторской задолженности для руководителя. Укажи основные показатели, рекомендуемые графики, возможные риски и вопросы для анализа».

5. Проверить данные на аномалии

В больших таблицах легко пропустить ошибку: повторяющийся платёж, отрицательный остаток, необычно крупную сумму или некорректную дату.

ИИ может помочь определить критерии поиска таких отклонений и проанализировать подготовленную таблицу.

Например, нейросеть может обратить внимание на:

  • повторяющиеся платежи;

  • необычные суммы операций;

  • отрицательные остатки;

  • дубли контрагентов;

  • пропуски в данных;

  • нетипичные изменения показателей.

Это особенно полезно при работе с большими реестрами платежей, дебиторской задолженностью и финансовыми отчётами.

Пример запроса:

«Предложи критерии поиска аномалий в реестре платежей. Учитывай даты, суммы, контрагентов и повторяющиеся операции. Для каждого критерия объясни, как проверить подозрительную запись».

6. Провести финансовый анализ

Финансовый анализ — ещё одна область, где нейросети могут стать полезным помощником бухгалтера и финансиста.

ИИ поможет разобраться, какие показатели необходимо рассчитать для оценки финансового состояния компании, объяснит экономический смысл коэффициентов и предложит структуру аналитического отчёта.

Например, можно попросить нейросеть помочь с анализом:

  • ликвидности и платежеспособности;

  • рентабельности;

  • оборачиваемости дебиторской задолженности;

  • структуры расходов;

  • движения денежных средств;

  • финансовой устойчивости.

На основе подготовленных данных ИИ может предложить гипотезы о причинах изменений. Однако интерпретировать результаты с учётом деятельности конкретной компании должен специалист.

В программе курса Клерка финансовому анализу и моделированию с помощью нейросетей посвящён отдельный блок.

Пример запроса:

«Какие финансовые показатели необходимо рассчитать, чтобы оценить платежеспособность компании по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах? Объясни формулы и экономический смысл каждого показателя».

7. Создать финансовую модель

Финансовое моделирование помогает оценивать будущие доходы и расходы компании, прогнозировать денежные потоки и сравнивать возможные сценарии развития бизнеса.

Нейросеть может помочь подготовить структуру финансовой модели, предложить формулы и определить, какие показатели нужно учитывать.

Например, ИИ поможет организовать модель из нескольких блоков:

  • исходные данные и допущения;

  • прогноз выручки;

  • переменные и постоянные расходы;

  • движение денежных средств;

  • точка безубыточности;

  • оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии.

Бухгалтер или финансовый специалист должен самостоятельно проверить исходные предположения, расчёты, налоговые параметры и соответствие модели реальной бизнес-логике.

Пример запроса:

«Предложи структуру финансовой модели для компании на УСН. Включи прогноз выручки, переменные и постоянные расходы, денежный поток и расчёт точки безубыточности. Объясни, какие исходные данные понадобятся».

8. Подготовить презентацию для руководства

Не всегда достаточно подготовить таблицу или отчёт. Иногда результаты работы нужно представить руководству в виде презентации.

Нейросеть поможет составить структуру слайдов, подобрать заголовки, сформулировать основные тезисы и подготовить текст выступления.

Например, можно поручить ИИ подготовить основу презентации по итогам месяца с разделами о выручке, расходах, денежных потоках, дебиторской задолженности и финансовых рисках.

При наличии проверенных данных некоторые инструменты также помогают создавать сами презентации.

Пример запроса:

«Подготовь структуру презентации на 5 слайдов по итогам финансового месяца. Включи выручку, расходы, денежный поток, дебиторскую задолженность и основные риски. Для каждого слайда предложи заголовок, ключевые показатели и главный вывод».

9. Разобраться в сложных нормативных документах

Законы, письма ФНС, разъяснения ведомств и внутренние регламенты могут содержать сложные формулировки, которые приходится внимательно изучать.

Нейросеть поможет пересказать документ простым языком, выделить основные положения, составить список вопросов и предложить алгоритм дальнейшей проверки.

Однако использовать ответ ИИ как готовое налоговое или юридическое заключение нельзя. Необходимо сверять информацию с актуальной редакцией нормативного акта, официальными разъяснениями и судебной практикой.

Пример запроса:

«Объясни простыми словами содержание этого письма ФНС. Выдели основные положения, укажи, какие действия могут потребоваться от бухгалтера, и составь список вопросов, которые нужно дополнительно проверить по нормативным документам».

10. Составить план автоматизации бухгалтерской рутины

Нейросети полезны не только для выполнения отдельных задач, но и для поиска возможностей автоматизации рабочих процессов.

Например, ИИ поможет разобрать процесс закрытия месяца, выделить повторяющиеся операции и предложить, какие действия можно ускорить с помощью Excel, Power Query, Power BI и других инструментов.

Можно начать с простых задач:

  • автоматизации обработки выгрузок;

  • очистки и объединения таблиц;

  • подготовки сводных отчётов;

  • построения дашбордов;

  • анализа платежей;

  • формирования типовых документов;

  • регулярного обновления аналитических показателей.

Особенно интересные возможности открываются при объединении 1С, Power BI и ИИ-аналитики. В такой связке данные из учётной системы можно использовать для построения наглядных отчётов и более глубокого финансового анализа.

Пример запроса:

«Разбей процесс закрытия месяца в бухгалтерии на основные этапы. Для каждого этапа предложи, какие операции можно упростить или автоматизировать с помощью Excel, Power BI и нейросетей. Укажи необходимые исходные данные и возможные ограничения».

Где ИИ не заменит бухгалтера

Несмотря на широкие возможности, нейросети не могут самостоятельно нести ответственность за бухгалтерские, налоговые и управленческие решения.

Есть задачи, в которых человеческая проверка обязательна.

Задача

Почему необходим контроль специалиста

Налоговые расчёты и выводы

ИИ может использовать устаревшие нормы или неправильно интерпретировать законодательство

Проводки и первичные документы

Необходимо проверять документы, реквизиты и соответствие правилам бухгалтерского учёта

Персональные данные и банковские реквизиты

Передача чувствительной информации в публичные сервисы создаёт риск утечки

Финансовые и управленческие решения

ИИ может предложить гипотезу, но не учитывает всех особенностей бизнеса и не несёт ответственности

Юридические заключения

Требуется анализ конкретной ситуации и оценка квалифицированного юриста

Отдельное внимание нужно уделять конфиденциальности. Не следует загружать в публичные нейросети персональные данные, банковские реквизиты, коммерческую тайну и документы с чувствительной информацией без проверки условий использования сервиса и разрешений работодателя.

Правильный подход: ИИ готовит, анализирует и предлагает варианты, а бухгалтер проверяет и принимает решения.

Как безопасно внедрить нейросети в работу бухгалтера

Необязательно сразу пытаться автоматизировать всю бухгалтерию. Лучше постепенно подключать ИИ к отдельным повторяющимся задачам.

Рекомендуем следующий порядок:

  1. Начните с простых задач. Поручите нейросети подготовку черновиков писем, объяснение формул и создание структуры отчётов.

  2. Используйте обезличенные данные. Не передавайте в публичные сервисы конфиденциальную информацию и документы с персональными данными.

  3. Проверяйте результаты. Перепроверяйте расчёты, ссылки на нормативные акты, формулы и финансовые выводы.

  4. Осваивайте инструменты анализа данных. Используйте Excel, Google Таблицы и Power BI вместе с нейросетями.

  5. Сохраняйте удачные запросы. Создавайте собственную библиотеку промптов для регулярно повторяющихся операций.

Постепенно нейросети станут частью привычного рабочего процесса, а не отдельным инструментом, к которому приходится обращаться от случая к случаю.

Какие навыки нужны бухгалтеру для работы с ИИ

Чтобы получать от нейросетей реальную пользу, недостаточно просто зарегистрироваться в ChatGPT и научиться составлять запросы.

Важно уметь работать с данными, проверять результаты вычислений и представлять информацию в удобном для руководителя виде.

Поэтому современному бухгалтеру полезно развивать сразу несколько компетенций.

Навык

Для чего нужен

Excel и Google Таблицы

Обработка данных, формулы, функции, сводные таблицы и отчёты

Power BI

Создание интерактивных отчётов и дашбордов по платежам, дебиторской задолженности и другим показателям

Нейросети

Подготовка документов, анализ данных, финансовое моделирование и презентации

DAX

Создание расчётов и аналитических показателей в Power BI

Интеграция 1С и ИИ

Использование данных учётной системы для автоматизации и аналитики

Например, нейросеть может помочь найти закономерности в данных, но сначала эти данные нужно правильно выгрузить, подготовить и структурировать. Excel позволяет обработать информацию, Power BI — представить её в виде интерактивного отчёта, а ИИ — ускорить анализ и подготовку выводов.

Именно сочетание этих навыков позволяет перейти от ручной работы с таблицами к полноценной финансовой аналитике.

Как освоить Excel, Power BI и нейросети для работы бухгалтера

Если вы хотите не просто попробовать ChatGPT, а научиться применять искусственный интеллект в ежедневной работе, стоит освоить не отдельные сервисы, а комплекс инструментов для работы с данными.

Для этого в Клерке есть практический курс «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи».

Программа рассчитана на бухгалтеров и финансистов, которые хотят сократить время на обработку таблиц, научиться создавать аналитические отчёты и использовать нейросети для финансового анализа и моделирования.

Чему вы научитесь на курсе:

  • Работать в Excel и Google Таблицах: освоите формулы, функции, сводные таблицы, графики, диаграммы и горячие клавиши.

  • Создавать отчёты и дашборды: научитесь визуализировать платежи, дебиторскую задолженность и другие финансовые показатели.

  • Освоите Power BI с нуля: разберётесь в загрузке и трансформации данных, построении моделей, языке DAX и публикации интерактивных отчётов.

  • Применять нейросети: научитесь подбирать ИИ-инструменты под конкретные задачи, использовать их в финансовом анализе, моделировании и подготовке презентаций.

  • Объединять инструменты: освоите связку Excel, Google Таблиц, Power BI, нейросетей и 1С для более эффективной работы с данными.

В программе рассматриваются ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Алиса, Клерк AI и другие инструменты.

Отдельный блок посвящён интеграции 1С, Power BI и ИИ-аналитики, а также вопросам кибербезопасности и ограничениям использования нейросетей.

Условия обучения:

Параметр

Условия

Формат

Дистанционно: видеоуроки, конспекты, тесты и практические материалы

Продолжительность

3 месяца, ориентировочно 1–2 часа в день

График

Свободный, заниматься можно в удобное время

Поддержка

Чат, онлайн-встречи и возможность задавать вопросы экспертам

Старт

15 ноября 2026 года, начать обучение можно сразу после оплаты

Документ

Удостоверение о повышении квалификации на 72 академических часа

Стоимость по акции

10 502 ₽ вместо 19 900 ₽

Рассрочка

4 платежа по 2 626 ₽

Кому подойдёт курс

Программа будет полезна специалистам, которые хотят увереннее работать с данными и расширить свои профессиональные возможности.

Главным бухгалтерам и бухгалтерам. Чтобы сократить ручную работу с таблицами, быстрее готовить отчёты и наглядно представлять финансовые показатели руководству.

Финансовым директорам и менеджерам. Чтобы освоить инструменты финансового анализа, моделирования и построения дашбордов для принятия управленческих решений.

Бухгалтерам на аутсорсе. Чтобы ускорить обработку данных, упростить подготовку отчётности и обслуживать больше клиентов без пропорционального увеличения рабочей нагрузки.

Специалистам, которые хотят развиваться в профессии. Чтобы освоить востребованные цифровые инструменты и расширить набор компетенций для дальнейшего карьерного роста.

Освойте нейросети, Excel и Power BI на практике

Умение пользоваться ChatGPT — только один из навыков современного бухгалтера. Чтобы действительно сократить рутину и перейти к более сложным аналитическим задачам, важно научиться работать с данными на всех этапах: от обработки таблиц до создания интерактивных отчётов и финансовых моделей.

Курс «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи» от Клерка поможет освоить эти инструменты последовательно, с нуля и с практическим применением в профессиональной деятельности.

Вы научитесь работать с Excel и Google Таблицами, создавать дашборды в Power BI, использовать нейросети для финансового анализа и объединять инструменты с данными из 1С.

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