Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ

Главная ценность искусственного интеллекта в бухгалтерии — не замена специалиста, а освобождение времени для более важных задач. Вместо того чтобы часами разбираться с формулами, оформлять типовые документы или вручную искать отклонения в таблицах, бухгалтер может поручить часть работы ИИ и сосредоточиться на контроле, анализе и принятии решений.
Что умеют нейросети в бухгалтерии
Современные нейросети умеют работать с текстами, объяснять формулы, структурировать информацию, анализировать подготовленные данные и помогать с финансовым моделированием.
Например, ChatGPT может составить черновик письма контрагенту, объяснить сложную формулу Excel или предложить структуру отчёта для руководителя. Другие инструменты помогают искать информацию, работать с большими объёмами данных и создавать презентации.
В зависимости от задачи бухгалтер может использовать ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Алису, Клерк AI и другие сервисы.
При этом важно понимать: нейросеть не отвечает за достоверность бухгалтерских и налоговых выводов. Она может ошибиться в расчётах, использовать устаревшую информацию или предложить решение, которое не подходит для конкретной ситуации. Поэтому ИИ следует воспринимать как помощника, а не как замену профессиональной проверки.
10 задач, которые бухгалтер может делегировать нейросетям
1. Подготовить деловое письмо или пояснение
Бухгалтер регулярно общается с контрагентами, банками, руководством и сотрудниками. На подготовку типовых писем, запросов документов и пояснений уходит немало времени.
Нейросеть может быстро подготовить черновик письма о задолженности, запросить акт сверки, сформулировать ответ на претензию или составить пояснение для руководителя.
Достаточно описать ситуацию, указать адресата и желаемый тон общения. ИИ предложит готовую структуру и формулировки, которые останется проверить и адаптировать.
Пример запроса:
«Составь вежливое деловое письмо поставщику с просьбой предоставить акт сверки взаиморасчётов за 2026 год. Тон — профессиональный, доброжелательный. Не указывай конкретные суммы».
2. Разобраться со сложной формулой Excel
Формулы Excel и Google Таблиц могут вызывать затруднения даже у опытных бухгалтеров. Особенно если приходится работать с большими таблицами, вложенными функциями и сложными условиями.
Нейросеть поможет объяснить логику формулы, найти возможную причину ошибки и предложить несколько способов решения.
Например, ИИ может разобрать работу функций ВПР, ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, а также помочь подобрать формулу под конкретную задачу.
Пример запроса:
«Объясни простыми словами, как работает формула ВПР в Excel. Почему она может выдавать ошибку #Н/Д? Предложи три способа найти и исправить проблему».
3. Найти возможную причину расхождений в таблицах
Расхождения между данными 1С и Excel, несовпадение оборотов, дубли контрагентов и некорректные остатки — знакомые проблемы бухгалтерской работы.
Нейросеть поможет составить план проверки и предложит возможные причины расхождений:
незакрытые периоды;
дублирующиеся записи;
ошибки в датах и фильтрах;
разные валюты или единицы измерения;
некорректные формулы;
пропущенные операции.
ИИ не сможет самостоятельно подтвердить правильность бухгалтерского учёта без необходимых документов, но поможет систематизировать проверку и не упустить очевидные причины.
Пример запроса:
«Составь чек-лист для поиска причин расхождения дебиторской задолженности между 1С и Excel. Раздели возможные ошибки на технические, методологические и связанные с исходными данными».
4. Подготовить структуру отчёта для руководителя
Руководителю недостаточно просто получить таблицу с цифрами. Ему важно понимать, что происходит с финансами компании, какие показатели изменились и на что следует обратить внимание.
Нейросеть поможет превратить набор данных в понятную структуру управленческого отчёта.
Она может предложить:
основные финансовые показатели;
динамику выручки и расходов;
анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
показатели денежных потоков;
структуру графиков и диаграмм;
список вопросов для дополнительного анализа.
Бухгалтеру останется проверить данные, установить причины отклонений и сформулировать обоснованные выводы.
Пример запроса:
«Предложи структуру ежемесячного управленческого отчёта по дебиторской задолженности для руководителя. Укажи основные показатели, рекомендуемые графики, возможные риски и вопросы для анализа».
5. Проверить данные на аномалии
В больших таблицах легко пропустить ошибку: повторяющийся платёж, отрицательный остаток, необычно крупную сумму или некорректную дату.
ИИ может помочь определить критерии поиска таких отклонений и проанализировать подготовленную таблицу.
Например, нейросеть может обратить внимание на:
повторяющиеся платежи;
необычные суммы операций;
отрицательные остатки;
дубли контрагентов;
пропуски в данных;
нетипичные изменения показателей.
Это особенно полезно при работе с большими реестрами платежей, дебиторской задолженностью и финансовыми отчётами.
Пример запроса:
«Предложи критерии поиска аномалий в реестре платежей. Учитывай даты, суммы, контрагентов и повторяющиеся операции. Для каждого критерия объясни, как проверить подозрительную запись».
6. Провести финансовый анализ
Финансовый анализ — ещё одна область, где нейросети могут стать полезным помощником бухгалтера и финансиста.
ИИ поможет разобраться, какие показатели необходимо рассчитать для оценки финансового состояния компании, объяснит экономический смысл коэффициентов и предложит структуру аналитического отчёта.
Например, можно попросить нейросеть помочь с анализом:
ликвидности и платежеспособности;
рентабельности;
оборачиваемости дебиторской задолженности;
структуры расходов;
движения денежных средств;
финансовой устойчивости.
На основе подготовленных данных ИИ может предложить гипотезы о причинах изменений. Однако интерпретировать результаты с учётом деятельности конкретной компании должен специалист.
В программе курса Клерка финансовому анализу и моделированию с помощью нейросетей посвящён отдельный блок.
Пример запроса:
«Какие финансовые показатели необходимо рассчитать, чтобы оценить платежеспособность компании по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах? Объясни формулы и экономический смысл каждого показателя».
7. Создать финансовую модель
Финансовое моделирование помогает оценивать будущие доходы и расходы компании, прогнозировать денежные потоки и сравнивать возможные сценарии развития бизнеса.
Нейросеть может помочь подготовить структуру финансовой модели, предложить формулы и определить, какие показатели нужно учитывать.
Например, ИИ поможет организовать модель из нескольких блоков:
исходные данные и допущения;
прогноз выручки;
переменные и постоянные расходы;
движение денежных средств;
точка безубыточности;
оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии.
Бухгалтер или финансовый специалист должен самостоятельно проверить исходные предположения, расчёты, налоговые параметры и соответствие модели реальной бизнес-логике.
Пример запроса:
«Предложи структуру финансовой модели для компании на УСН. Включи прогноз выручки, переменные и постоянные расходы, денежный поток и расчёт точки безубыточности. Объясни, какие исходные данные понадобятся».
8. Подготовить презентацию для руководства
Не всегда достаточно подготовить таблицу или отчёт. Иногда результаты работы нужно представить руководству в виде презентации.
Нейросеть поможет составить структуру слайдов, подобрать заголовки, сформулировать основные тезисы и подготовить текст выступления.
Например, можно поручить ИИ подготовить основу презентации по итогам месяца с разделами о выручке, расходах, денежных потоках, дебиторской задолженности и финансовых рисках.
При наличии проверенных данных некоторые инструменты также помогают создавать сами презентации.
Пример запроса:
«Подготовь структуру презентации на 5 слайдов по итогам финансового месяца. Включи выручку, расходы, денежный поток, дебиторскую задолженность и основные риски. Для каждого слайда предложи заголовок, ключевые показатели и главный вывод».
9. Разобраться в сложных нормативных документах
Законы, письма ФНС, разъяснения ведомств и внутренние регламенты могут содержать сложные формулировки, которые приходится внимательно изучать.
Нейросеть поможет пересказать документ простым языком, выделить основные положения, составить список вопросов и предложить алгоритм дальнейшей проверки.
Однако использовать ответ ИИ как готовое налоговое или юридическое заключение нельзя. Необходимо сверять информацию с актуальной редакцией нормативного акта, официальными разъяснениями и судебной практикой.
Пример запроса:
«Объясни простыми словами содержание этого письма ФНС. Выдели основные положения, укажи, какие действия могут потребоваться от бухгалтера, и составь список вопросов, которые нужно дополнительно проверить по нормативным документам».
10. Составить план автоматизации бухгалтерской рутины
Нейросети полезны не только для выполнения отдельных задач, но и для поиска возможностей автоматизации рабочих процессов.
Например, ИИ поможет разобрать процесс закрытия месяца, выделить повторяющиеся операции и предложить, какие действия можно ускорить с помощью Excel, Power Query, Power BI и других инструментов.
Можно начать с простых задач:
автоматизации обработки выгрузок;
очистки и объединения таблиц;
подготовки сводных отчётов;
построения дашбордов;
анализа платежей;
формирования типовых документов;
регулярного обновления аналитических показателей.
Особенно интересные возможности открываются при объединении 1С, Power BI и ИИ-аналитики. В такой связке данные из учётной системы можно использовать для построения наглядных отчётов и более глубокого финансового анализа.
Пример запроса:
«Разбей процесс закрытия месяца в бухгалтерии на основные этапы. Для каждого этапа предложи, какие операции можно упростить или автоматизировать с помощью Excel, Power BI и нейросетей. Укажи необходимые исходные данные и возможные ограничения».
Где ИИ не заменит бухгалтера
Несмотря на широкие возможности, нейросети не могут самостоятельно нести ответственность за бухгалтерские, налоговые и управленческие решения.
Есть задачи, в которых человеческая проверка обязательна.
Задача
Почему необходим контроль специалиста
Налоговые расчёты и выводы
ИИ может использовать устаревшие нормы или неправильно интерпретировать законодательство
Проводки и первичные документы
Необходимо проверять документы, реквизиты и соответствие правилам бухгалтерского учёта
Персональные данные и банковские реквизиты
Передача чувствительной информации в публичные сервисы создаёт риск утечки
Финансовые и управленческие решения
ИИ может предложить гипотезу, но не учитывает всех особенностей бизнеса и не несёт ответственности
Юридические заключения
Требуется анализ конкретной ситуации и оценка квалифицированного юриста
Отдельное внимание нужно уделять конфиденциальности. Не следует загружать в публичные нейросети персональные данные, банковские реквизиты, коммерческую тайну и документы с чувствительной информацией без проверки условий использования сервиса и разрешений работодателя.
Правильный подход: ИИ готовит, анализирует и предлагает варианты, а бухгалтер проверяет и принимает решения.
Как безопасно внедрить нейросети в работу бухгалтера
Необязательно сразу пытаться автоматизировать всю бухгалтерию. Лучше постепенно подключать ИИ к отдельным повторяющимся задачам.
Рекомендуем следующий порядок:
Начните с простых задач. Поручите нейросети подготовку черновиков писем, объяснение формул и создание структуры отчётов.
Используйте обезличенные данные. Не передавайте в публичные сервисы конфиденциальную информацию и документы с персональными данными.
Проверяйте результаты. Перепроверяйте расчёты, ссылки на нормативные акты, формулы и финансовые выводы.
Осваивайте инструменты анализа данных. Используйте Excel, Google Таблицы и Power BI вместе с нейросетями.
Сохраняйте удачные запросы. Создавайте собственную библиотеку промптов для регулярно повторяющихся операций.
Постепенно нейросети станут частью привычного рабочего процесса, а не отдельным инструментом, к которому приходится обращаться от случая к случаю.
Чтобы получать от нейросетей реальную пользу, недостаточно просто зарегистрироваться в ChatGPT и научиться составлять запросы.
Важно уметь работать с данными, проверять результаты вычислений и представлять информацию в удобном для руководителя виде.
Поэтому современному бухгалтеру полезно развивать сразу несколько компетенций.
Навык
Для чего нужен
Excel и Google Таблицы
Обработка данных, формулы, функции, сводные таблицы и отчёты
Power BI
Создание интерактивных отчётов и дашбордов по платежам, дебиторской задолженности и другим показателям
Нейросети
Подготовка документов, анализ данных, финансовое моделирование и презентации
DAX
Создание расчётов и аналитических показателей в Power BI
Интеграция 1С и ИИ
Использование данных учётной системы для автоматизации и аналитики
Например, нейросеть может помочь найти закономерности в данных, но сначала эти данные нужно правильно выгрузить, подготовить и структурировать. Excel позволяет обработать информацию, Power BI — представить её в виде интерактивного отчёта, а ИИ — ускорить анализ и подготовку выводов.
Именно сочетание этих навыков позволяет перейти от ручной работы с таблицами к полноценной финансовой аналитике.
Как освоить Excel, Power BI и нейросети для работы бухгалтера
Если вы хотите не просто попробовать ChatGPT, а научиться применять искусственный интеллект в ежедневной работе, стоит освоить не отдельные сервисы, а комплекс инструментов для работы с данными.
Для этого в Клерке есть практический курс «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи».
Программа рассчитана на бухгалтеров и финансистов, которые хотят сократить время на обработку таблиц, научиться создавать аналитические отчёты и использовать нейросети для финансового анализа и моделирования.
Чему вы научитесь на курсе:
Работать в Excel и Google Таблицах: освоите формулы, функции, сводные таблицы, графики, диаграммы и горячие клавиши.
Создавать отчёты и дашборды: научитесь визуализировать платежи, дебиторскую задолженность и другие финансовые показатели.
Освоите Power BI с нуля: разберётесь в загрузке и трансформации данных, построении моделей, языке DAX и публикации интерактивных отчётов.
Применять нейросети: научитесь подбирать ИИ-инструменты под конкретные задачи, использовать их в финансовом анализе, моделировании и подготовке презентаций.
Объединять инструменты: освоите связку Excel, Google Таблиц, Power BI, нейросетей и 1С для более эффективной работы с данными.
В программе рассматриваются ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Qwen, GigaChat, Алиса, Клерк AI и другие инструменты.
Отдельный блок посвящён интеграции 1С, Power BI и ИИ-аналитики, а также вопросам кибербезопасности и ограничениям использования нейросетей.
Условия обучения:
Параметр
Условия
Формат
Дистанционно: видеоуроки, конспекты, тесты и практические материалы
Продолжительность
3 месяца, ориентировочно 1–2 часа в день
График
Свободный, заниматься можно в удобное время
Поддержка
Чат, онлайн-встречи и возможность задавать вопросы экспертам
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Документ
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