Требование из налоговой на 28 пунктов: что обязаны представить, а от чего можно законно отказаться

Камералка по НДС, требование на 28 пунктов и документы за три года. Разбираю на кейсе, как читать основание требования, что компания обязана представить и по каким пунктам уместен мотивированный отказ.

Разберу свежий кейс, который у бухгалтеров случается регулярно. У компании моего доверителя шла камеральная проверка декларации по НДС. Инспекция увидела расхождение по одному контрагенту и выставила требование. Только вместо вопросов по спорной сделке в требовании оказалось 28 пунктов: договоры, счета-фактуры, оборотно-сальдовые ведомости, штатное расписание и переписка с контрагентом за три года.

Реакция бухгалтера была классическая: распечатать всё и отвезти коробками, чтобы инспекция видела открытость. Это ошибка, и вот почему. Каждый документ сверх необходимого это материал для новых вопросов. Нестыковка в бумагах, которые вы вообще не обязаны были сдавать, легко превращается в новое расхождение и новые доначисления.

Первое, что нужно сделать с любым требованием: прочитать основание. В требовании всегда указаны статья Налогового кодекса и мероприятие налогового контроля. От основания зависит и объём обязанностей, и срок ответа.

Если это пояснения в рамках камералки по статье 88 НК РФ, инспекция вправе спрашивать про конкретные ошибки и противоречия в проверяемой декларации. Срок ответа пять рабочих дней. При этом пункт 7 статьи 88 прямо запрещает истребовать документы сверх случаев, предусмотренных кодексом.

Если это истребование документов по статье 93 НК РФ, срок десять рабочих дней. Не успеваете по объёму: на следующий рабочий день после получения направьте уведомление о невозможности представить документы в срок и попросите отсрочку, такой механизм в статье 93 тоже прописан.

Молчать нельзя ни в каком случае. За непредставление пояснений статья 129.1 НК РФ предусматривает штраф 5000 рублей, при повторе в течение года 20 тысяч. За непредставленные документы по статье 126 НК РФ штраф считают по 200 рублей за каждый документ, и на большом списке набегает заметная сумма. Плюс молчание почти гарантированно ухудшает отношения с инспекцией.

В нашем кейсе я разложил все 28 пунктов на три группы. Черновой разбор сделал в Моментальном Юристе: загрузил требование, и сервис отсортировал пункты на обязательные, спорные и избыточные, подобрал нормы и судебную практику по избыточным запросам при камералке. Ссылки я перепроверил вручную, после чего осталась чистовая работа: сформулировать позицию.

Ответ построили так. По спорной сделке дали развёрнутые пояснения и приложили документы, подтверждающие реальность операции: договор, счета-фактуры, платёжки, доказательства поставки. По пунктам за пределами камералки направили мотивированный отказ: корректный по тону, со ссылками на статьи 88 и 93 НК РФ и с готовностью представить документы, если инспекция укажет законное основание.

Результат: пояснения приняты, вычет по спорному контрагенту устоял, доначислений и штрафов нет, повторных требований компания не получала.

Короткая памятка на случай требования:

1. Найдите в требовании основание: статью кодекса и мероприятие контроля.

2. Сверьте каждый пункт списка с этим основанием, а не с желанием инспектора.

3. Отвечайте в срок по обязательным пунктам, по избыточным давайте мотивированный отказ.

4. Не успеваете: уведомление об отсрочке на следующий день после получения.

5. При крупных суммах на кону показывайте финальный ответ профильному налоговому юристу.

А как вы в своей практике поступаете с раздутыми требованиями: отдаёте всё или спорите по пунктам?