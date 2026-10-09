Акт сверки обнулил срок давности: расход по безнадежному долгу на 1 340 000 сняли, доначислили 335 тысяч

История из практики, которую стоит прогнать по своей дебиторке до закрытия года.

Компания в 2021 году отгрузила покупателю оборудование на 1 340 000 рублей. Срок оплаты по договору: 15 ноября 2021 года. Оплаты не было, в суд не пошли, долг повис на 62 счёте и постепенно выпал из поля зрения: сменился коммерческий, пришла другая бухгалтерия.

При закрытии 2025 года главбух задала директору логичный вопрос, что делать с этой задолженностью. Директор проверять пошёл не к юристу, а к популярной нейросети. Спросил так: прошло больше трёх лет с даты оплаты по договору, можно ли списать долг как безнадёжный в расходы по налогу на прибыль.

Нейросеть ответила утвердительно и сослалась на статью 196 ГК (общий срок исковой давности три года) и на пункт 2 статьи 266 НК, где истечение срока исковой давности прямо названо основанием признать долг безнадёжным. Формально ни одной ошибки в нормах. Долг списали в расходы.

Что нашла проверка

Инспектор поднял документы по контрагенту и обнаружил акт сверки взаимных расчётов, подписанный обеими сторонами в марте 2023 года. Ничего особенного: две колонки, итоговая строка «задолженность в пользу поставщика 1 340 000 рублей», подписи, печати.

Дальше работает статья 203 ГК: течение срока исковой давности прерывается совершением должником действий, которые свидетельствуют о признании долга. После перерыва срок начинается заново, а время, прошедшее до перерыва, в новый срок не засчитывается. Пленум Верховного суда по исковой давности (постановление от 29 сентября 2015 года № 43) поясняет, что признанием долга может быть любое действие, из которого видно, что должник считает себя обязанным. Подписанный акт сверки с конкретной суммой под это подходит.

Вывод инспекции: срок пошёл заново с марта 2023 года и на дату списания не истёк, долг безнадёжным не является, основания для расхода по пункту 2 статьи 266 НК нет. Расход снят, налог на прибыль по ставке 25 процентов, 335 тысяч рублей, плюс пени.

Претензий к нейросети, по сути, нет. Её спросили, можно ли списывать после трёх лет, она на этот вопрос и ответила. Она не спросила про акт сверки, частичную оплату, гарантийное письмо и ответ на претензию. Проверка начинается именно с этого.

Как считался срок по документам

Пакет был объёмный: договор, спецификация, четыре УПД, акт сверки, две претензии и переписка на несколько десятков писем. Таймлайн по такому объёму руками собирается полдня, и промахнуться на год проще всего на датах. Черновую хронологию я собрал в «Моментальном Юристе»: загрузил весь пакет и задал один вопрос, с какой даты считать исковую давность и есть ли в документах признание долга. Он выстроил последовательность (отгрузка, срок оплаты, акт сверки марта 2023 года с суммой 1 340 000, претензия без ответа), указал на статью 203 ГК и отдельно подсветил пункт 2 статьи 206 ГК: если должник письменно признал долг уже после истечения срока, давность начинается заново. Даты я затем сверил по первичке глазами.

Чем закончилось

Результат проверки в этом кейсе сыграл в пользу компании. Инспекция документально подтвердила, что срок давности не истёк, то есть долг взыскиваемый. До марта 2026 года время оставалось, иск подали, основной долг и проценты по статье 395 ГК просудили. Налог и пени компания заплатила, но взамен получила исполнительный документ на 1 340 000 рублей вместо списанной в ноль дебиторки.

Что проверить до проводки

1. Самое позднее признание долга контрагентом: акт сверки, письмо, график погашения, ответ на претензию.

2. Частичные платежи по этому долгу. Даже 5 000 рублей перезапускают срок.

3. Полномочия подписанта акта сверки. Вопрос спорный, практика по бухгалтеру без доверенности неоднородная, поэтому спорный акт лучше оценивать консервативно.

4. Точку отсчёта: срок течёт не от даты договора, а от даты, когда обязательство должно было быть исполнено.

5. Документальное основание списания: приказ руководителя, акт инвентаризации расчётов, расчёт срока. Одной проводки для проверки недостаточно.

Коллеги, а вы при списании безнадёжной дебиторки запрашиваете у коммерческой службы все акты сверки по контрагенту или ориентируетесь на даты в учёте?