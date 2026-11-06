Поставщик сорвал поставку, закупили дороже: как не потерять разницу в цене

Разницу между ценой сорванного договора и ценой срочной закупки взыскивают не как упущенную выгоду, а по отдельной норме с другим стандартом доказывания. Разбираю статьи 393.1 и 524 ГК, условие о прекращении договора и комплект документов для суда.

Ситуация, которая повторяется у любой компании с закупками. Договор поставки на 1 миллион 200 тысяч, срок зафиксирован, аванс перечислен. За четыре дня до отгрузки поставщик сообщает, что по согласованной цене отгрузить не может. Производство останавливать нельзя, свой заказчик ждёт. Закупаемся срочно у другого за 1 миллион 540 тысяч.

Разница 340 тысяч. Договорная неустойка 0,1 процента в день дала около 14 тысяч. Дальше в компании обычно звучит фраза, что остальное это упущенная выгода, которую не доказать, и вопрос закрывают.

Это самая дорогая ошибка в такой истории. Разница в цене взыскивается не как упущенная выгода, а по отдельной норме с совершенно другим стандартом доказывания.

Какая норма работает

Статья 393.1 Гражданского кодекса, «Возмещение убытков при прекращении договора».

Пункт 1. Если договор досрочно прекращён из-за неисполнения контрагентом и кредитор заключил взамен аналогичный договор, он вправе требовать разницу между ценой прекращённого договора и ценой замещающей сделки. Предмет доказывания здесь не гипотетическая прибыль, а две цены из двух договоров.

Пункт 2. Если замещающая сделка не заключалась, но на сопоставимый товар, работу или услугу есть текущая цена, взыскивается разница между договорной и текущей ценой. Это абстрактные убытки.

Пункт 3. Возмещение этой разницы не освобождает нарушителя от иных убытков. То есть договорная неустойка и разница в цене не конкурируют, они суммируются.

Для поставки есть специальная норма, статья 524 кодекса. Логика та же, и она двусторонняя: покупатель, купивший взамен дороже, требует разницу, поставщик, вынужденно продавший товар дешевле, свою. Пункт 4 этой статьи прямо указывает, что иные убытки по статье 15 кодекса возмещаются сверх разницы.

Разъяснения даны в постановлении Пленума Верховного суда № 7 от 24 марта 2016 года. Для практики важны три положения. Замещающих сделок может быть несколько, допустимы аналог или заменитель, в том числе приобретённый в другой местности. Бремя доказывания неразумности или недобросовестности кредитора лежит на должнике, то есть не компания оправдывает цену, а поставщик доказывает, что она завышена. И суд не вправе отказать во взыскании убытков только потому, что их размер нельзя установить с точностью: в этом случае размер определяет сам суд.

Условие, о котором забывают

Норма применяется при прекращении договора. На практике компании просто перестают работать с поставщиком: уведомление об отказе не направляют, иногда продолжают переписку о новых сроках. Договор при этом формально действует, и правового основания для требования разницы нет.

Для поставки основания одностороннего отказа закреплены в статье 523 кодекса, общий порядок отказа в статье 450.1: договор прекращается с момента получения уведомления контрагентом. Подтверждение отправки и получения уведомления становится таким же обязательным документом в папке, как и сам расчёт.

Что должно лежать в деле

Первое. Претензия с требованием исполнить обязательство к конкретной дате.

Второе. Уведомление об отказе от договора и доказательство его получения контрагентом.

Третье. Договор замещающей закупки с сопоставимым предметом, объёмом и условиями. Несопоставимый предмет суды замещающей сделкой не признают.

Четвёртое. Обоснование рыночности цены: два или три коммерческих предложения, переписка, фиксация цен на дату закупки.

Пятое. Расчёт требования целиком: разница в цене, договорная неустойка, подтверждённые транспортные и иные расходы.

Проверку норм и разъяснений по такой ситуации стоит делать по первоисточникам: формулировки пунктов статей 393.1 и 524 и текст разъяснений Пленума определяют, какой из двух способов расчёта применим в конкретном деле.

Есть ли у вас в практике взысканная разница в цене по замещающей сделке, и как суды относились к обоснованию рыночности закупки?