Участник заявил о выходе из ООО: что проверить до того, как считать выплату

Право на выход есть, только если оно прямо предусмотрено уставом. Разбираю, что проверить до расчета действительной стоимости доли, почему балансовая цифра ведет в суд и как с 2026 года облагается выплата.

Типичная картина. Участник с долей 40 процентов объявляет, что уходит, и просит бухгалтерию посчитать его деньги. Бухгалтер открывает баланс и считает чистые активы. А выйти участник, как выясняется позже, права не имел вообще.

Разберу по порядку, что проверяется до расчёта и где чаще всего теряются деньги и нервы.

Шаг первый: устав, а не калькулятор

Статья 26 закона об ООО даёт участнику право выйти, отчуждив долю обществу, без согласия остальных. Но только если такое право предусмотрено уставом.

Право может быть закреплено при создании компании или внесено позже, через изменения устава. Решение общее собрание принимает единогласно. На практике это означает, что участник, от которого уходят, может просто не проголосовать.

В уставах, которые массово писали после 2009 года, пункта о выходе часто нет: его убирали сознательно, чтобы компанию нельзя было обескровить одним заявлением.

Два дополнительных запрета: выход не допускается, если в обществе не останется ни одного участника, и единственный участник выйти не может.

Заявление о выходе удостоверяет нотариус. Он же в рамках одного нотариального действия подаёт заявление в регистрирующий орган и передаёт документы обществу. То есть к бухгалтеру комплект приходит уже от нотариуса, а не от участника.

Шаг второй: база расчёта

Действительная стоимость доли это часть стоимости чистых активов, пропорциональная размеру доли. Считается по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе.

Здесь и возникает большинство споров. Недвижимость и оборудование числятся по остаточной стоимости, которая может отличаться от рыночной в разы. Участник видит в балансе одну цифру, в голове держит другую и идёт в суд.

Суды, как правило, балансом не ограничиваются: назначается экспертиза, и стоимость активов определяется по рыночной. Для компании это означает риск доплаты и процентов сверх того, что посчитала бухгалтерия.

Практический вывод: если в активах есть давно купленная недвижимость, разумно обсудить сумму до спора, а не после.

Шаг третий: сроки и запреты на выплату

Срок выплаты три месяца со дня возникновения обязанности, если уставом не установлен другой. За просрочку начисляются проценты по статье 395 ГК.

Выплата не производится, если у общества есть признаки банкротства или они появятся в результате выплаты. Это не формальность: выплата в предбанкротном состоянии потом оспаривается, а деньги взыскиваются обратно.

Шаг четвёртый: налог

По правилам, действующим с 2026 года, выплата действительной стоимости доли при выходе облагается НДФЛ по правилам дивидендов, а удерживает налог само общество как налоговый агент. Прежнее освобождение за непрерывное владение долей более пяти лет в этой ситуации уже не применяется.

Участники об этом чаще всего не знают и ждут сумму на руки без удержания. Предупредить лучше заранее, письменно, вместе с расчётом.

Шаг пятый: что происходит с долей дальше

Перешедшая к обществу доля не может висеть бессрочно. В течение года её нужно распределить между участниками, продать участнику или третьему лицу, а нераспределённую часть погасить с уменьшением уставного капитала. Срок пропускают регулярно, а потом объясняются с регистрирующим органом.

Если права на выход в уставе нет

Остаются три варианта. Продажа доли с соблюдением преимущественного права остальных участников. Требование к обществу о выкупе доли в предусмотренных законом случаях, в том числе когда устав запрещает продажу третьим лицам и согласия на отчуждение не дали. И соглашение сторон, которое на практике закрывает такие истории чаще всего.

В одном из разобранных случаев сработал именно второй вариант. В уставе права на выход не было, зато было условие о согласии на отчуждение доли третьим лицам. Участник направил оферту внешнему покупателю, согласия не получил, и у общества возникла обязанность выкупить долю. Спор закончился выкупом доли вторым участником с рассрочкой, без суда и без экспертизы.

Что имеет смысл сделать заранее

Перечитать устав и понять, есть ли в нём право на выход и условие о согласии на отчуждение. Оценить, насколько балансовая стоимость активов расходится с рыночной. И заранее посчитать налоговую нагрузку на выплату, чтобы разговор с участником шёл от одной и той же цифры.