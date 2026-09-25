Получил образовательную лицензию, а что дальше?

Всю работу по постлицензированию можно разделить на несколько видов:
1. Оформление сайта
Подробно об этом этапе я писала в другой своей статье. Ознакомиться с ней можно здесь.
2. Разработка локальных нормативных актов для образовательной деятельности
Данное требование установлено ст. 30 Закона «Об образовании в Российской Федерации». Эти документы должны храниться как у вас, так и опубликованы на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации». Перечень документов достаточно большой и зависит от того, как проходит обучение (онлайн, оффлайн или смешанный тип).
Например, это только 1/3 документов, которые должны быть у организаций, обучающие онлайн: положение об организации и осуществлении электронного обучения; положение о формах, периодичности и порядке итоговой аттестации обучающихся; правила оказания платных образовательных услуг; правила внутреннего трудового распорядка; положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся; порядок организации и осуществления образовательной деятельности; положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов; порядок выдачи документов об обучении (об образовании и (или) о квалификации)лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию и т.д.
3. Документооборот с учениками
С каждым учеником в идеале, конечно, подписывать индивидуальный договор на оказание платных образовательных услуг и обмениваться сканами по электронной почте. Если труднореализуемо, то можно сделать оферту.
Кроме того, на каждого ученика необходимо завести личное дело, в котором, помимо его личных документов, будут еще храниться приказ о зачислении на обучение, приказ об отчислении, ведомость о текущем контроле, приказ о допуске к итоговой/промежуточной аттестации, ведомость итоговой аттестации.
Не забывайте о том, что пройдя ваше обучение, ученик может потребовать налоговый вычет. Поэтому рекомендую разработать шаблон и иметь всегда под рукой справку об обучении.
4. Документооборот с преподавательским составом
На одной из встреч с Министерством образования Калининградской области мной был задан вопрос: «Можно ли оформлять сторонних лиц - спикеров, кураторов по договору гражданско-правового характера?» На что получила отрицательный ответ. По мнению Министерства, в образовательных организациях с такими лицами должны быть оформлены трудовые отношения. Пусть даже на почасовую оплату или на 0,2 ставки, но это должны быть трудовые отношения. Знаю, что такой позиции придерживаются Министерства и из других регионов. Следовательно, у вас должны быть разработаны кадровые документы с преподавателями.
5. Разработка недостающих образовательных программ
Как правило, на лицензирование подается 1 образовательная программа на конкретный подвид образования. Но потом со временем появляются другие виды программ обучения, и вам не нужно заново получать лицензию на эту программу, поскольку лицензия выдается на конкретный подвид образования (в этом и прелесть образовательных лицензий). Вам достаточно разработать новую программу и разместить ее на сайте.
Кстати, если у вас онлайн-обучение и несколько тарифов, то после получения лицензии необходимо разработать программу на каждый тариф. При этом не забыть, чтобы описание, которое есть на сайте, в программе и в образовательной платформе соответствовали друг другу, иначе можно поплатиться возвратом за некачественное обучение и введение в заблуждение потребителя.
6. Закуп дипломов, удостоверений и свидетельств и внесение сведений в ФИС ФРДО
Если у вас лицензия на дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение, то вы обязаны выдать документы установленного образца и вносить сведения о выданном документе в ФИС ФРДО. Срок внесения данных о документах об образований в ФИС ФРДО - 60 дней со дня окончания обучения.
Что будет, если не выполнить все пункты?
Предусмотрена, как минимум административная ответственность:
отсутствие договора либо включение условий, противоречащих законам - штраф от 30 000 до 200 000 рублей;
отсутствие образовательных программ в соответствии с их количеством, их реализация не в соответствии с учебным планом, неправомерный отказ в выдаче документа об образовании - штраф от 20 000 до 100 000 рублей;
непредставление сведений в ФИС ФРДО - штраф от 10 000 до 150 000 рублей;
неразмещение информации на сайте - штраф от 10 000 до 100 000 рублей.
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