Получил образовательную лицензию, а что дальше?

3. Документооборот с учениками

С каждым учеником в идеале, конечно, подписывать индивидуальный договор на оказание платных образовательных услуг и обмениваться сканами по электронной почте. Если труднореализуемо, то можно сделать оферту.

Кроме того, на каждого ученика необходимо завести личное дело, в котором, помимо его личных документов, будут еще храниться приказ о зачислении на обучение, приказ об отчислении, ведомость о текущем контроле, приказ о допуске к итоговой/промежуточной аттестации, ведомость итоговой аттестации.

Не забывайте о том, что пройдя ваше обучение, ученик может потребовать налоговый вычет. Поэтому рекомендую разработать шаблон и иметь всегда под рукой справку об обучении.