Можно ли вернуть деньги за онлайн-курс или наставничество?

Онлайн-образование не сбавляет свои обороты, только вот его качество стало страдать. Сейчас найти поистине хорошее обучение, где можно получить знания и даже результат, — это целый квест.

Онлайн-образование не сбавляет свои обороты, только вот его качество стало страдать. Сейчас найти поистине хорошее обучение, где можно получить знания и даже результат, - это целый квест. Я наблюдаю, как ученики/наставляемые сталкиваются с тем, что:

на обучении одна "вода", никакой практики

ученики знают сами больше, чем спикеры, соответственно, ни о каком обучении и получения новых знаний не может быть и речи

обучение не соответствует заявленной программе

информация берется из интернета и никакого личного опыта спикера

не получают результат и "золотые горы", о которых так обещали и т.д.

Кто-то узнал свой случай из этого списка? Если да, то у меня для вас хорошие новости! Вы можете вернуть свои деньги обратно, нужно только понимать какая у вас конкретная ситуация. Сейчас я опишу несколько распространенных случаев, когда возможен возврат денег.

Случай № 1. Вы купили обучение, но оно еще не началось, не был открыт доступ к материалам, не было проведено ни одной встречи/прямого эфира.

Сколько можно будет вернуть? Полная 100% стоимость обучения. Это, как раз, очень частый случай, когда покупается обучение "на импульсе", поскольку был хороший прогрев, продажи. А утром вы просыпаетесь и понимаете, что вовсе оно вам и не нужно все это.

ст. 32 Закона "О защите прав потребителей": потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время.

Случай № 2. Обучение началось, и вы успели просмотреть хоть какой-то материал, пройти хоть какую-то часть (1/4, 1/2, 2/3 и т.д.). Главное, что в этом случае обучение не завершилось.

Сколько можно вернуть? Очень интересный и острый вопрос. Если у онлайн-школы, эксперта был грамотный юрист, который разрабатывал договор, то в идеальной картине мира в этом документе должно быть определено из какого материала, в каком формате будет проходить обучение, в каком количество и определить стоимость каждого такого материала.

Например, в программе заявлено: -> разбор на прямом эфире; -> 10 видеоуроков на самостоятельное изучение; -> 5 групповых zoom-встреч и определена цена: -> 1 прямой эфир=5 000 руб., -> 1 видеоурок=1 000 руб., -> 1 групповая zoom-встреча=3 000 руб.

Тогда, в зависимости от того, сколько вы успели просмотреть и сколько онлайн-встреч было проведено, путем математического расчета и получаете вашу сумму возврата.

ст. 32 Закона "О защите прав потребителей": потребитель вправе отказаться от договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Но зачастую в договорах не удосуживаются прописывать, какие услуги будут оказаны, в каком объеме и по какой цене. Здесь тогда придерживаемся другого правила: общая сумма продукта делится на количество единиц услуг.

Честно, скажу, что этот расчет - еще та головоломка.

Случай № 3. Обучение полностью закончилось, но вы не получили того результата, на который рассчитывали.

Один из самых сложных случаев, поскольку здесь стоит вопрос о качестве обучения. Опять же, если договор составлял грамотный юрист, то он пропишет, когда услуги считаются оказанными и оказаны в полном объеме и качественно. Но на моей практике таких договоров я видела единицы, а поэтому у вас есть шанс вернуть деньги свои даже после окончания обучения.

Сколько можно вернуть? Аналогично, как и во втором случае:

стоимость-фактические расходы исполнителя=сумма возврата

Как вы видите, все ситуации разные, к каждому надо подходить индивидуально. Но в любом случае, если вы приобрели обучение и понимаете, что никакого не будет от него толка, то не тяните резину, а прекращайте обучение и просите вернуть деньги обратно.

В этой статье я рассматривала случаи, когда возможен возврат денег, при условии, что у вас есть оферта/договор/переписка/видеосозвон с экспертом или наставником, которые подтверждают, что вы вообще купили, какой курс, какую программу и т.д. К сожалению, многие покупают онлайн-продукты без какого либо договора, без переписки, просто оплачивают по реквизитам или ссылке. Это уже совсем другой случай со своими тонкостями и нюансами. Но даже в таких случаях, когда у вас вообще ничего нет, можно вернуть деньги.