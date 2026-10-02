Фатальные ошибки при запуске инфопродукта и открытии онлайн-школы. Часть 1

Шаг № 1. Регистрация предпринимательской деятельности

Вы оказываете услуги, продаете товары, получаете за это деньги, следовательно, вы предприниматель, и должны официально зарегистрироваться. Выбрать можете любую для себя форму: самозанятый или индивидуальный предприниматель.

—> Кому подойдет статус самозанятый? Вы оказываете услуги самостоятельно, будете сами проводить обучение для своих учеников и ваш доход не превышает 2,4 млн. руб. в год.

—> В каком случае не подойдет статус самозанятого? Если вы хотите подключить онлайн-кассу для приема платежей, предоставлять банковскую рассрочку клиентам или не собираетесь оказывать услугу лично. Онлайн-школам точно нельзя использовать такую форму деятельности.

Частая ошибка на этом шаге, когда продюсер регистрируется в качестве самозанятого и именно продюсер выступает стороной по договору с учениками и получает оплату на свой расчетный счет, но по факту все обучение ведет эксперт. Одним из условий самозанятости – вы должны оказывать услуги лично тем, кто платит вам. А поскольку в рассматриваемом случае обучение проводит эксперт, продюсер никак не взаимодействует с учениками, то принятие платежей от учеников в статусе самозанятого – фатальная ошибка № 1.

Какие же негативные последствия ожидают такого продюсера?Федеральная налоговая служба лишит права использовать режим самозанятого и доначислит налоги на всю полученную сумму: 13% НДФЛ + 20% НДС + пени на несвоевременную плату.

—> Кому подойдет статус индивидуального предпринимателя? Всем, кто готов оказывать услуги как лично, так и с помощью привлечения других лиц, кто планирует делать запуски от малого до велика.