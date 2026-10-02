Фатальные ошибки при запуске инфопродукта и открытии онлайн-школы. Часть 1

Итак, как строить безопасный и легальный запуск инфопродукта?
Шаг № 1. Регистрация предпринимательской деятельности
Вы оказываете услуги, продаете товары, получаете за это деньги, следовательно, вы предприниматель, и должны официально зарегистрироваться. Выбрать можете любую для себя форму: самозанятый или индивидуальный предприниматель.
—> Кому подойдет статус самозанятый? Вы оказываете услуги самостоятельно, будете сами проводить обучение для своих учеников и ваш доход не превышает 2,4 млн. руб. в год.
—> В каком случае не подойдет статус самозанятого? Если вы хотите подключить онлайн-кассу для приема платежей, предоставлять банковскую рассрочку клиентам или не собираетесь оказывать услугу лично. Онлайн-школам точно нельзя использовать такую форму деятельности.
Частая ошибка на этом шаге, когда продюсер регистрируется в качестве самозанятого и именно продюсер выступает стороной по договору с учениками и получает оплату на свой расчетный счет, но по факту все обучение ведет эксперт. Одним из условий самозанятости – вы должны оказывать услуги лично тем, кто платит вам. А поскольку в рассматриваемом случае обучение проводит эксперт, продюсер никак не взаимодействует с учениками, то принятие платежей от учеников в статусе самозанятого – фатальная ошибка № 1.
Какие же негативные последствия ожидают такого продюсера?Федеральная налоговая служба лишит права использовать режим самозанятого и доначислит налоги на всю полученную сумму: 13% НДФЛ + 20% НДС + пени на несвоевременную плату.
—> Кому подойдет статус индивидуального предпринимателя? Всем, кто готов оказывать услуги как лично, так и с помощью привлечения других лиц, кто планирует делать запуски от малого до велика.
Шаг № 2. Определяемся с верной системой налогообложения
Если вы зарегистрировались как самозанятый, то выбирать режим налогообложения не нужно. А вот если как индивидуальный предприниматель, то должны выбрать себе определенный режим налогообложения, как правило, между налогом на профессиональных доход (НПД), упрощенной системой налогообложения (УПС), патентной системой налогообложения (ПТС).
—> Кому какой вариант подойдет?
ИП на НПД – этот тот же самый статус, что и самозанятый. Здесь вы должны оказывать услуги лично и не превышать объем дохода за год более 2,4 млн.руб. Отличие заключается в том, что здесь уже можно подключить к себе онлайн-кассу, банковскую рассрочку и получать различные «плюшки» от государства в виде пособий.
ИП на ПНС – подойдет для тех предпринимателей/онлайн-школам, кто занимается образовательной деятельностью. Этот статус любят многие предприниматели, т.к. он хорошо экономит деньги (1 раз заплатили небольшой налог в год и никакой отчетности).
ИП на УНС – подойдет для тех предпринимателей, у кого инфопродукты не подпадают под образовательную деятельность, запрещено получать патент, и доход за год превышает более 2,4 млн. руб. в год.
Часто наблюдаю здесь ситуации, когда у предпринимателя много разных услуг, и на все свои услуги использует патент. Но, на самом деле, не все ваши продукты можно продавать по патенту, поскольку патент применяется именно к образовательным продуктам. И когда вы оформлены по патентной налоговой системе, но занимаетесь продажей инфопродукта, который не является по факту образованием, то эта фатальная ошибка № 2.
Например, не будет являться образовательной деятельностью, если вы сделали ваш курс в формате записи видеоуроков, предоставили их свои ученикам и на этом все обучение закончилось. Нет никакой обратной связи от эксперта, проверки домашнего задания, по факту ученик самостоятельно смотрит уроки и изучает информацию. Здесь ни о каком образовании не может быть и речи.
Какие же негативные последствия применения налогового режима, который по факту запрещено использовать? Федеральная налоговая служба доначислит налоги на всю полученную сумму, а также начислит пени.
Шаг № 3. Получаем образовательную лицензию
Если ваша деятельность образовательная, то по умолчанию, вы должны получить лицензию, чтобы законно могли обучать своих учеников/наставляемых. Лицензия обязательная, если:
деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой;
есть расписание;
есть проверка знаний, домашка, аттестация;
осуществляется обучение новым навыкам, профессии;
выдаются документы, подтверждающие прохождение обучения.
Но есть небольшое исключение из этого правила: если ИП/самозанятый проводит свое обучение самостоятельно, своими силами (без привлечения других спикеров), то получать лицензию не нужно, даже если есть образовательная программа, домашка и деятельность 100% образовательная.
Фатальная ошибка № 3, которые допускают здесь эксперты - привлечение на свои запуски других спикеров, использование видеоуроков и других раздаточных материалов, которые принадлежат спикеру, получение учениками обратной связи от спикеров.
Какие негативные последствия вас ожидают? Штраф до 50 тыс. руб. за осуществление образовательной деятельности без лицензии.
Это, конечно, не все шаги, которые нужно предпринимать при запуске инфопродукта и ошибки, которые делает каждый второй, а только лишь малая часть. Об остальных я расскажу в следующей статье.
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