Как отменить штраф за нарушения в Интернет-рекламе?

Этап 1 - разбирательство в РКН

В отношении ООО было возбуждено дело об административном правонарушении. Причина – пропущенный срок подачи акта по Интернет-рекламе. Реклама распространялась с 01.11.2025-30.11.2025 гг., информацию по акту необходимо было подать не позднее 30.12.2025 г., однако этого сделано не было.

В мае 2026 г. РКН возбуждает дело за правонарушение, которое совершено 31.12.2025 г. в 00 часов 01 минуту. С совершенным правонарушением бизнес согласен, и оспаривать его не было смысла.

Передо мной стояли 2 другие задачи.

Задача № 1

Я понимала, что юр.лицу за несвоевременную подачу информации об акте грозил штраф по ч. 15 ст. 14.3 КоАП РФ в размере от 200 000 до 500 000 рублей. Позиция у РКН такая: по таким правонарушениям нет оснований для назначения административного наказания в виде предупреждения, только штраф.

Поэтому у меня была задача минимум - снизить размер штрафа в 2 раза, пока дело рассматривается в РКН. Для этого есть и правовые инструменты, и мой личный опыт в других делах, когда за отсутствие токена (erid) вместо штрафа 30 000 рублей назначался 15 000 рублей.

В другой своей статье я подробно рассказала о первом этапе данного кейса: что произошло, как проходило дело, какие аргументы я использовала для защиты и какой итог.

Спойлер нам удалось снизить штраф 2 раза и РКН вынес постановление по делу об административном правонарушении, назначив административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Задача № 2

Задача максимум для меня была - заменить штраф на предупреждение. И для этого есть только единственный путь - обжаловать постановление в суде.

Этап № 2 - разбирательство в суде

Поскольку правонарушении совершено юридическим лицом, то решение обжалуется в Арбитражном суде. У нас было всего лишь 10 дней, чтобы подготовить жалобу, все доводы, доказательства и отправить ее в суд.

Наша позиция: постановление по делу об административном правонарушении необходимо изменить в части назначения административного наказания и назначить предупреждение.

Основные наши доводы были следующие:

1. РКН не учел, что у моего клиента был ряд смягчающих обстоятельств, которые играют значимую роль при назначении административного наказания. В своем постановлении он указал: «смягчающих обстоятельств не установлено», при этом какие-либо мотивы, по которым перечисленные обстоятельства не были признаны смягчающими, в постановлении полностью отсутствуют. Данное упущение повлекло за собой нарушение принципа объективного, полного и всестороннего рассмотрения дела.

2. Правонарушении совершено впервые.

3. Общество является субъектом малого и среднего предпринимательства.

4. Действия общества не привели к негативным последствиям, следовательно, отсутствует причинение вреда.

5. Правонарушение выявлено в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности.

РКН направил в суд отзыв на заявление и принял следующую позицию: в удовлетворении заявления о замене наказания на предупреждение - отказать в полном объеме, постановление оставить в силе.

Аргументы у Роскомнадзора были следующие:

1 Правонарушение выявлено в результате рассмотрения сообщения о правонарушении, поступившего от Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» и рассмотренного в порядке статьи 28.1 КоАП РФ. Государственный контроль (надзор) при этом не осуществлялся.

2 Состав административного правонарушения предполагает, что неисполнение установленных статьей 18.1 Закона о рекламе обязанностей по учету рекламы в сети «Интернет» оказывает негативное влияние на прослеживаемость распространенной рекламы в сети «Интернет», влечет латентность распределения доходов от распространения рекламы в сети «Интернет», способствует совершению действий, направленных на уход от налогов. Любая просрочка в передаче сведений создает латентность доходной базы, что напрямую нарушает принцип полноты отражения доходов, закрепленный ст. 32 БК РФ. Государство недополучает средства в установленный финансовый период, что квалифицируется как реальный имущественный ущерб казне, даже если сумма задолженности впоследствии погашена.

Какую же позицию занял суд?

Арбитражный суд приятен тем, что участвовать можно в нем в онлайн-заседании, т.е. включить свой ноутбук и подключиться к процессу. Не надо ехать в другой регион, другой город, и нести дополнительные издержки. Благодаря этому моему клиенту удалось лично дистанционно посетить заседание.

Итак, вот какую аргументацию использовал суд при вынесении решения:

Позиция № 1. Основополагающим условием для возможности замены административного штрафа на предупреждение является то обстоятельство, что правонарушение совершено впервые. Выявлено ли правонарушение в результате государственного контроля или не выявлено - значение не имеет, так как по смыслу статьи 4.1 КоАП РФ процедура выявления факта совершения правонарушения или способ такого выявления не относится к обстоятельствам, которые учитываются при назначении наказания.

Позиция № 2. Действия юридического лица не привели к негативным последствим. Доказательств причинения вреда, имущественного ущерба административным органом не предоставлено.

То есть суд указал:

для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение необходимо соблюсти одновременно 2 условия: 1) правонарушение совершено впервые; 2) отсутствует вред, угроза возникновения вреда, имущественный ущерб и т.д. Право замены административного штрафа на предупреждение распространяется и на правонарушения, возбужденные без проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

В то время как Роскомнадзор в своем отзыве отмечал, что основанием для замены административного штрафа на предупреждение является совокупность четырех условий вместо двух:

1) административное правонарушение должно быть совершено впервые;

2) административное правонарушение должно быть выявлено в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

3) административное правонарушение не должно быть поименовано в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ;

4) отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб.

В конечном итоге суд изменил постановление Роскомнадзора в части назначенного наказания, заменив административный штраф в размере 100 000 руб. на предупреждение. Роскомнадзор не стал обжаловать решение, и оно уже вступило в законную силу.

Какие выводы можно забрать себе относительного этого кейса?

1. Всегда содействуете при рассмотрении дела и в РКН, и в суде. Не нужно игнорировать их письма, извещения, просьбы дать пояснения по делу. Такое содействие может быть расценено как смягчающее обстоятельство.

2. Назначение штрафа РКН - не приговор. У вас всегда есть право обжаловать постановление в суде. И как показывает практика, у судов несколько иной подход к правонарушениям, совершенным впервые. Они считают, что для первого раза назначение наказания в виде предупреждения достаточно.

3. Роскомнадзор не заинтересован в обжаловании судебных решений (как мне показалось). Я проанализировала несколько десятков судебных решений в разных регионах по аналогичным делам, и ни в одном из них, когда штраф был заменен на предупреждение, Роскомнадзор не стал подавать апелляцию. Поэтому есть вероятность за одно судебное заседание поменять исход дела, закончить на этом судебные тяжбы и остаться с деньгами.