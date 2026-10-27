Как маркировать рекламу по бартеру?

Считается ли бартер рекламой?
Однозначно да! В законе нет такого критерия как «платность», чтобы разграничивать понятие между рекламой и информацией. Поэтому не нужно думать, что если бесплатно, то это не реклама, и не нужно маркировать.
Разъяснение взято с официального сайта Волгоградского УФАС России
Как выстроить отношения между участниками бартерной сделки?
Допустим есть блогер и владелец бренда одежды. Владелец предложил доставить блогеру женскую одежду на 20 000 рублей, а взамен блогер на своей странице должен сделать обзор и рекламу на одежду. Получается, что ни владелец магазина фактически не получает деньги за предоставленные вещи, ни блогер не получает деньги за рекламу - эта схема бартера.
Отношения № 1. Когда владелец бренда предоставляет одежду блогеру - это одни отношения, которые должны быть зафиксированы на бумаге. Обозначим как Договор-1, где должно быть прописано, что предоставляется одежда на сумму 20 000 рублей. После выполнения обязательств со стороны владельца составляется Акт-1 о приеме-передачи товара.
Отношения № 2. Блогер, получив одежду, в своих социальных сетях делает обзор и рекламу - это уже другие отношения, которые также должны быть зафиксированы на бумаге. Обозначим как Договор-2, где должно быть прописано, что стоимость рекламы 20 000 рублей. После выполнения обязательств со стороны блогера составляет Акт-2 об оказанных услугах.
Поскольку фактически движения денежных средств не было между сторонами, то окончательно оформить их отношения необходимо Актом взаимозачета, где будет указано, что стоимость одежды - 20 000 рублей, стоимостью рекламы - 20 000 рублей.
Кто должен маркировать? И какие данные необходимо внести в ОРД?
Поскольку маркировке подлежит у нас только реклама, то, соответственно, и нужно вносить данные в ОРД только по договорам, которые касаются рекламы. Получается, что в нашем примере, отношения, связанные с рекламой, определены договором-2. В зависимости от того, что стороны предусмотрят в договоре-2 в части обязанностей по маркировке рекламы и отчетности, то будет и исполняться.
Допустим, что в договоре-2 всю обязанность по маркировке и отчетности взял на себя блогер. Таким образом, действия блогера следующие:
Зарегистрироваться в ОРД
Внести данные о себе и своем контрагенте (владельце бренда одежды)
Внести данные Договора-2
Загрузить рекламные креативы, получить токен
Опубликовать рекламу со всей маркировкой
Отчитаться по статистике показов до 30 числа месяца, следующего за месяцем размещения рекламы.
Например, если реклама была размещена с 26.09.2026 г. по 30.09.2026 г., то отчитаться необходимо до 30.10.2026 г.
Внести сведения по Акту взаимозачета.
Обратите внимание, что в данном случае не нужно вносить сведения в ОРД по Договору-1, Акту-1, т.к. они не относятся к рекламным отношениям, и по Акту-2, т.к. окончательные отношения между вами оформляются Актом взаимозачетом.
Как определить стоимость товара/услуги при бартерных сделках?
Статья 40 Налогового кодекса Российской Федерации гласит, что необходимо ориентироваться на рыночную цену таких услуг/товаров при схожих обстоятельствах.
Налоговая вправе при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов проверять правильность применения цен по по товарообменным (бартерным) операциям и при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.
Поэтому не рекомендую занижать цены, чем есть это в реальности, с целью уменьшения налогов.
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