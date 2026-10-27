Как маркировать рекламу по бартеру?

Как выстроить отношения между участниками бартерной сделки?

Допустим есть блогер и владелец бренда одежды. Владелец предложил доставить блогеру женскую одежду на 20 000 рублей, а взамен блогер на своей странице должен сделать обзор и рекламу на одежду. Получается, что ни владелец магазина фактически не получает деньги за предоставленные вещи, ни блогер не получает деньги за рекламу - эта схема бартера.

Отношения № 1. Когда владелец бренда предоставляет одежду блогеру - это одни отношения, которые должны быть зафиксированы на бумаге. Обозначим как Договор-1, где должно быть прописано, что предоставляется одежда на сумму 20 000 рублей. После выполнения обязательств со стороны владельца составляется Акт-1 о приеме-передачи товара.

Отношения № 2. Блогер, получив одежду, в своих социальных сетях делает обзор и рекламу - это уже другие отношения, которые также должны быть зафиксированы на бумаге. Обозначим как Договор-2, где должно быть прописано, что стоимость рекламы 20 000 рублей. После выполнения обязательств со стороны блогера составляет Акт-2 об оказанных услугах.

Поскольку фактически движения денежных средств не было между сторонами, то окончательно оформить их отношения необходимо Актом взаимозачета, где будет указано, что стоимость одежды - 20 000 рублей, стоимостью рекламы - 20 000 рублей.