Раздел имущества на 27 млн: почему устные договоренности ничего не стоят

В семейных спорах о недвижимости бытует устойчивая иллюзия: запись в ЕГРН решает всё. «Дом оформлен на меня - значит, мой». Формула звучит убедительно в частном разговоре, но рассыпается в зале суда. Дело № 2-3600/2026, рассмотренное Люберецким городским судом Московской области, - хрестоматийный пример того, как формальный титул проигрывает законному режиму собственности. Ценность кейса в том, что здесь виден не только правильный алгоритм действий истца, но и типичные просчёты ответчика, превратившие спор из переговоров в проигранное дело.
Два объекта, один собственник, ноль документов
Супруги состояли в браке. В этот период приобрели земельный участок 513 кв. м и жилой дом 217,7 кв. м в Подмосковье. Совокупная кадастровая стоимость - более 27 миллионов рублей. Право собственности оформили исключительно на одного супруга - второй в документах не фигурировал.
До развода стороны обсуждали раздел в пропорции 30 на 70 в пользу титульного владельца. Нотариус не привлекался, бумаги не подписывались. Позже собственник отказался от любых договорённостей: «Недвижимость на мне - второго супруга здесь нет».
Именно этот момент - переломный. Пока стороны говорят о процентах, сохраняется иллюзия контроля. Как только звучит жёсткое «это моё», включается право, а не договороспособность.
Императив, который невозможно обойти
Ключевой вопрос суда: что важнее - запись в реестре или факт приобретения в браке? Ответ - в абзаце 2 статьи 34 СК РФ. Норма сформулирована без оговорок: имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо кем внесены средства.
Это не рекомендация - это императив. Конституционный Суд РФ неоднократно подчёркивал: данное положение направлено на защиту имущественных прав супругов и не может рассматриваться как нарушающее чьи-либо конституционные права.
Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 развивает ту же логику: общим совместным имуществом является любое нажитое в браке, если иное не установлено брачным договором. Брачного договора в деле не было.
Вывод для практики: истцу не требуется доказывать вклад деньгами или участие в покупке. Достаточно доказать два факта - брак и приобретение в его период. Всё остальное - забота ответчика.
Почему устные договоренности ничего не стоят
Вторая линия защиты ответчика - ссылка на договоренность в соотношении 30% на 70%. Суд отклонил этот довод.
Пункт 2 статьи 38 СК РФ прямо устанавливает: соглашение о разделе общего имущества супругов подлежит нотариальному удостоверению. Без нотариальной формы - никаких правовых последствий. Это классическая ошибка: предварительные переговоры принимают за юридически значимое действие.
На практике в качестве «доказательств» нередко приносят переписку в мессенджерах или диктофонные записи. Для недвижимости это не работает. Воля, выраженная в разговоре, не создаёт, не изменяет и не прекращает права на объект. Отказ ответчика от ранее обсуждаемых условий суд расценил как отсутствие воли на мирное урегулирование - и применил статью 39 СК РФ: доли признаются равными.
Когда 50/50 не действует
Принцип равенства долей - не догма. Пункт 2 статьи 39 СК РФ и пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ № 15 допускают отступление, если:
этого требуют интересы несовершеннолетних детей;
один из супругов не получал доходов без уважительных причин;
один из супругов расходовал общее имущество в ущерб семье.
В этом деле - ни одного из обстоятельств. Ответчик не привёл фактов, позволяющих применить исключение. Суд остался в рамках стандарта: по 1/2 каждому.
Экспертная ремарка: если бы ответчик всерьёз готовился к спору, он мог бы попытаться доказать, что второй супруг не участвовал в содержании имущества. Но это требует документальной базы: квитанций, платежей, сведений о доходах. На практике такие доказательства собрать крайне сложно, а без них ссылка на «недостойное поведение» второго супруга остаётся недоказанной.
Процессуальный нерв: где выигрывается дело
Стратегия истца строилась не на поиске чеков - их могло просто не быть. Акцент на двух обстоятельствах:
Первое. Фиксация факта приобретения в браке - выписки из ЕГРН с датами регистрации права.
Второе. Отсутствие доказательств личного происхождения имущества у ответчика.
Здесь работает статья 56 ГПК РФ: каждая сторона доказывает обстоятельства, на которые ссылается. Истец доказал брак и покупку. Ответчик, утверждая личный характер имущества, обязан был представить доказательства по статье 36 СК РФ: дарение, наследство, приобретение на добрачные средства.
Выигрыш в таких делах часто обеспечивается не красноречием в прениях, а дисциплиной доказывания.
Что это значит для практики
Решение перекликается с пунктом 11 Постановления Пленума ВС РФ от 16.05.2017 № 16: сам по себе факт государственной регистрации права на имя одного из супругов не свидетельствует о состоявшемся разделе имущества.
Титул не отменяет режим.
Запись в ЕГРН удостоверяет принадлежность, но не исключает действия законного режима общей совместной собственности.
Презумпция работает по умолчанию. Истцу достаточно доказать брак и факт приобретения. Опровергать презумпцию - задача ответчика.
Устное - не значит юридическое. Любое изменение режима общей собственности требует нотариальной формы.
Суд удовлетворил требования о признании права на 1/2 долю в каждом объекте и взыскал госпошлину 93 067 рублей - пропорционально удовлетворённым требованиям (статья 98 ГПК РФ). Решение вступило в силу, апелляция не подавалась.
Для юристов, ведущих аналогичные споры, этот кейс - напоминание: не стоит тратить ресурс на доказательство вклада, если закон уже всё решил. Сосредоточиться следует на фактах - брак, покупка, отсутствие брачного договора. Законный режим собственности супругов сильнее.
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