Раздел имущества на 27 млн: почему устные договоренности ничего не стоят

Два объекта, один собственник, ноль документов

Супруги состояли в браке. В этот период приобрели земельный участок 513 кв. м и жилой дом 217,7 кв. м в Подмосковье. Совокупная кадастровая стоимость - более 27 миллионов рублей. Право собственности оформили исключительно на одного супруга - второй в документах не фигурировал.

До развода стороны обсуждали раздел в пропорции 30 на 70 в пользу титульного владельца. Нотариус не привлекался, бумаги не подписывались. Позже собственник отказался от любых договорённостей: «Недвижимость на мне - второго супруга здесь нет».

Именно этот момент - переломный. Пока стороны говорят о процентах, сохраняется иллюзия контроля. Как только звучит жёсткое «это моё», включается право, а не договороспособность.