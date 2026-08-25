Главбух, разблокируйте телефон: семь ошибок, после которых переписка начинает говорить за вас
— Разблокируйте телефон. Мы только посмотрим переписку с директором.
Просьба звучит почти буднично. Телефон не изымают, постановление не предъявляют, протокол не составляют. Главный бухгалтер вводит пароль и передает устройство оперативнику.
Через несколько минут на экране уже открыты рабочие чаты, фотографии документов, пересланные платёжные поручения и сообщения директора: «Проведи сегодня», «Закрой вопрос», «Потом оформим».
Каждая фраза отдельно может ничего не доказывать. Но в материалах проверки они появятся уже не отдельно.
Телефон — это не просто средство связи
Рабочий смартфон главбуха часто содержит больше сведений, чем бухгалтерская база:
переписку с директором и собственниками;
обсуждение контрагентов;
фотографии договоров, счетов и накладных;
сообщения банков и коды подтверждения;
голосовые сообщения;
контакты сотрудников и представителей контрагентов;
историю пересылки документов;
личные комментарии к спорным операциям.
В моей практике защиты и при анализе материалов уголовных дел электронная переписка редко используется изолированно. Её сопоставляют с банковскими операциями, данными 1С, электронной подписью, показаниями сотрудников и документами контрагентов.
Именно после такого сопоставления обычное сообщение «сделаю» могут попытаться истолковать как подтверждение осведомлённости, а фразу «договорились» — как участие в принятии решения.
Ошибка первая: считать просьбу обязательным требованием
Фразы «покажите телефон», «откройте чат» и «дайте быстро посмотреть» сами по себе ещё не объясняют, какое процессуальное действие проводится.
Необходимо уточнить:
кто обращается с требованием;
в рамках какой проверки или уголовного дела;
в каком статусе находится главбух;
проводится ли допрос, осмотр, выемка или обыск;
на каком основании предполагается изучение телефона;
каким документом будет зафиксировано содержание устройства.
Добровольная демонстрация экрана и изъятие телефона в рамках следственного действия — юридически не одно и то же.
Ошибка вторая: передать телефон вместе с паролем «на минуту»
После разблокировки человек фактически перестаёт контролировать границы просмотра.
Оперативник может перейти из рабочего чата в личную переписку, открыть архив, фотографии, облачное хранилище или сообщения, не относящиеся к предмету проверки. В дальнейшем возникнет спор: что именно показывал владелец добровольно и какие сведения были изучены сверх этого.
Поэтому до передачи устройства необходимо определить пределы действия и способ его фиксации. Если телефон изымают, важно получить процессуальный документ с точным описанием устройства и замечаниями участника.
Ошибка третья: самостоятельно искать нужное сообщение
— Найдите, где директор просил оплатить этому поставщику.
Главбух начинает листать переписку, вспоминать даты и комментировать найденное:
— Вот, наверное, об этом платеже. Хотя дальше мы ещё созванивались…
Так человек не только показывает информацию, но и помогает связать её с конкретной операцией. Случайный комментарий может оказаться для проверки важнее самого сообщения.
Не стоит угадывать, восстанавливать события по подсказкам или объяснять переписку без предварительного понимания её контекста.
Ошибка четвёртая: объяснять отдельную фразу без всей переписки
Сообщение «оплати срочно» может выглядеть подозрительно. Но за день до него директор мог направить согласованный реестр, договор и подтверждение поставки.
Фраза «документы сделаем позже» может относиться не к фиктивному договору, а к получению оригиналов уже исполненной сделки.
Если из переписки выбирают отдельный фрагмент, необходимо учитывать:
предыдущие и последующие сообщения;
дату и время;
участников чата;
приложенные документы;
параллельные поручения;
фактическую последовательность операций.
Один скриншот способен изменить смысл длительного разговора.
Ошибка пятая: не разделять личную и служебную информацию
На личном телефоне могут одновременно находиться:
сведения компании;
адвокатская или иная охраняемая законом тайна;
персональные данные сотрудников;
личная переписка;
информация третьих лиц, не имеющих отношения к проверке.
Наличие рабочего чата не превращает всё содержимое устройства в автоматически относящееся к делу.
Особенности изъятия электронных носителей и копирования информации регулирует статья 164.1 УПК РФ. В протоколе должны отражаться применённые технические средства, порядок копирования и полученные результаты. Для отдельных уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности закон также ограничивает необоснованное изъятие электронных носителей, способное остановить работу компании. Статьи 164 и 164.1 УПК РФ
Ошибка шестая: давать пароль, не оценив риск самооговора
Статья 51 Конституции РФ закрепляет право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Но применение этого права к конкретному требованию, связанному с разблокировкой телефона или предоставлением информации, зависит от обстоятельств и процессуального статуса человека. Статья 51 Конституции РФ
Поэтому опасны обе крайности:
автоматически передавать пароль, не понимая последствий;
заявлять немотивированный отказ от любого действия, не разобравшись в его правовом основании.
Правильное решение принимается после определения статуса, предмета проверки и возможного содержания телефона.
Ошибка седьмая: пытаться срочно удалить переписку
Удаление сообщений после получения вызова, начала проверки или проведения обыска может не уничтожить информацию.
Копии могут сохраниться:
у других участников переписки;
в резервной копии;
на другом устройстве;
в облачном хранилище;
в материалах, уже полученных следствием;
в уведомлениях и выгрузках.
Кроме того, сам факт удаления может получить неблагоприятное объяснение.
Защита начинается не с очистки телефона, а с анализа того, какие данные на нём находятся, что они действительно означают и какими документами подтверждается полный контекст событий.
Что сделать до передачи телефона
Если главбуха просят показать, разблокировать или передать телефон, необходимо спокойно выяснить семь обстоятельств:
Кто и в рамках какого производства предъявляет требование.
Каков процессуальный статус главбуха.
Какое именно действие проводится.
На каком основании изучается или изымается устройство.
Какие сведения относятся к предмету проверки.
Как просмотр, копирование или изъятие будут отражены в протоколе.
Не требуется ли перед ответом отдельная консультация адвоката.
Свидетель вправе прибыть на допрос с адвокатом. Адвокат может присутствовать при допросе, давать краткие консультации и делать заявления о нарушениях, которые должны быть занесены в протокол. Статья 189 УПК РФ
Главный вывод
Телефон главбуха интересует следствие не сам по себе. Его используют как карту связей между людьми, документами, решениями и платежами.
Главная опасность возникает не тогда, когда на устройстве найдено одно неудачное сообщение. Она появляется, когда переписку соединяют с показаниями директора, банковскими операциями и действиями самого бухгалтера.
Поэтому просьбу «просто показать телефон» нельзя воспринимать как техническую формальность. До любого действия необходимо понять, что именно проводится, где заканчиваются его границы и как полученная информация впоследствии может быть истолкована.
А вам или вашим коллегам во время проверки предлагали добровольно разблокировать телефон — и объясняли ли при этом, какое процессуальное действие проводится?
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