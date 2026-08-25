Главбух, разблокируйте телефон: семь ошибок, после которых переписка начинает говорить за вас

Телефон — это не просто средство связи

Рабочий смартфон главбуха часто содержит больше сведений, чем бухгалтерская база:

переписку с директором и собственниками;

обсуждение контрагентов;

фотографии договоров, счетов и накладных;

сообщения банков и коды подтверждения;

голосовые сообщения;

контакты сотрудников и представителей контрагентов;

историю пересылки документов;

личные комментарии к спорным операциям.

В моей практике защиты и при анализе материалов уголовных дел электронная переписка редко используется изолированно. Её сопоставляют с банковскими операциями, данными 1С, электронной подписью, показаниями сотрудников и документами контрагентов.

Именно после такого сопоставления обычное сообщение «сделаю» могут попытаться истолковать как подтверждение осведомлённости, а фразу «договорились» — как участие в принятии решения.