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Кирилл Андрющенко
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Главбух, разблокируйте телефон: семь ошибок, после которых переписка начинает говорить за вас

Главбух, разблокируйте телефон: семь ошибок, после которых переписка начинает говорить за вас

— Разблокируйте телефон. Мы только посмотрим переписку с директором. Просьба звучит почти буднично. Телефон не изымают, постановление не предъявляют, протокол не составляют. Главный бухгалтер вводит пароль и передает устройство оперативнику.

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Главбух, разблокируйте телефон: семь ошибок, после которых переписка начинает говорить за вас

— Разблокируйте телефон. Мы только посмотрим переписку с директором.

Просьба звучит почти буднично. Телефон не изымают, постановление не предъявляют, протокол не составляют. Главный бухгалтер вводит пароль и передает устройство оперативнику.

Через несколько минут на экране уже открыты рабочие чаты, фотографии документов, пересланные платёжные поручения и сообщения директора: «Проведи сегодня», «Закрой вопрос», «Потом оформим».

Каждая фраза отдельно может ничего не доказывать. Но в материалах проверки они появятся уже не отдельно.

Телефон — это не просто средство связи

Рабочий смартфон главбуха часто содержит больше сведений, чем бухгалтерская база:

  • переписку с директором и собственниками;

  • обсуждение контрагентов;

  • фотографии договоров, счетов и накладных;

  • сообщения банков и коды подтверждения;

  • голосовые сообщения;

  • контакты сотрудников и представителей контрагентов;

  • историю пересылки документов;

  • личные комментарии к спорным операциям.

В моей практике защиты и при анализе материалов уголовных дел электронная переписка редко используется изолированно. Её сопоставляют с банковскими операциями, данными 1С, электронной подписью, показаниями сотрудников и документами контрагентов.

Именно после такого сопоставления обычное сообщение «сделаю» могут попытаться истолковать как подтверждение осведомлённости, а фразу «договорились» — как участие в принятии решения.

Ошибка первая: считать просьбу обязательным требованием

Фразы «покажите телефон», «откройте чат» и «дайте быстро посмотреть» сами по себе ещё не объясняют, какое процессуальное действие проводится.

Необходимо уточнить:

  • кто обращается с требованием;

  • в рамках какой проверки или уголовного дела;

  • в каком статусе находится главбух;

  • проводится ли допрос, осмотр, выемка или обыск;

  • на каком основании предполагается изучение телефона;

  • каким документом будет зафиксировано содержание устройства.

Добровольная демонстрация экрана и изъятие телефона в рамках следственного действия — юридически не одно и то же.

Ошибка вторая: передать телефон вместе с паролем «на минуту»

После разблокировки человек фактически перестаёт контролировать границы просмотра.

Оперативник может перейти из рабочего чата в личную переписку, открыть архив, фотографии, облачное хранилище или сообщения, не относящиеся к предмету проверки. В дальнейшем возникнет спор: что именно показывал владелец добровольно и какие сведения были изучены сверх этого.

Поэтому до передачи устройства необходимо определить пределы действия и способ его фиксации. Если телефон изымают, важно получить процессуальный документ с точным описанием устройства и замечаниями участника.

Ошибка третья: самостоятельно искать нужное сообщение

— Найдите, где директор просил оплатить этому поставщику.

Главбух начинает листать переписку, вспоминать даты и комментировать найденное:

— Вот, наверное, об этом платеже. Хотя дальше мы ещё созванивались…

Так человек не только показывает информацию, но и помогает связать её с конкретной операцией. Случайный комментарий может оказаться для проверки важнее самого сообщения.

Не стоит угадывать, восстанавливать события по подсказкам или объяснять переписку без предварительного понимания её контекста.

Ошибка четвёртая: объяснять отдельную фразу без всей переписки

Сообщение «оплати срочно» может выглядеть подозрительно. Но за день до него директор мог направить согласованный реестр, договор и подтверждение поставки.

Фраза «документы сделаем позже» может относиться не к фиктивному договору, а к получению оригиналов уже исполненной сделки.

Если из переписки выбирают отдельный фрагмент, необходимо учитывать:

  • предыдущие и последующие сообщения;

  • дату и время;

  • участников чата;

  • приложенные документы;

  • параллельные поручения;

  • фактическую последовательность операций.

Один скриншот способен изменить смысл длительного разговора.

Ошибка пятая: не разделять личную и служебную информацию

На личном телефоне могут одновременно находиться:

  • сведения компании;

  • адвокатская или иная охраняемая законом тайна;

  • персональные данные сотрудников;

  • личная переписка;

  • информация третьих лиц, не имеющих отношения к проверке.

Наличие рабочего чата не превращает всё содержимое устройства в автоматически относящееся к делу.

Особенности изъятия электронных носителей и копирования информации регулирует статья 164.1 УПК РФ. В протоколе должны отражаться применённые технические средства, порядок копирования и полученные результаты. Для отдельных уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности закон также ограничивает необоснованное изъятие электронных носителей, способное остановить работу компании. Статьи 164 и 164.1 УПК РФ

Ошибка шестая: давать пароль, не оценив риск самооговора

Статья 51 Конституции РФ закрепляет право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Но применение этого права к конкретному требованию, связанному с разблокировкой телефона или предоставлением информации, зависит от обстоятельств и процессуального статуса человека. Статья 51 Конституции РФ

Поэтому опасны обе крайности:

  • автоматически передавать пароль, не понимая последствий;

  • заявлять немотивированный отказ от любого действия, не разобравшись в его правовом основании.

Правильное решение принимается после определения статуса, предмета проверки и возможного содержания телефона.

Ошибка седьмая: пытаться срочно удалить переписку

Удаление сообщений после получения вызова, начала проверки или проведения обыска может не уничтожить информацию.

Копии могут сохраниться:

  • у других участников переписки;

  • в резервной копии;

  • на другом устройстве;

  • в облачном хранилище;

  • в материалах, уже полученных следствием;

  • в уведомлениях и выгрузках.

Кроме того, сам факт удаления может получить неблагоприятное объяснение.

Защита начинается не с очистки телефона, а с анализа того, какие данные на нём находятся, что они действительно означают и какими документами подтверждается полный контекст событий.

Что сделать до передачи телефона

Если главбуха просят показать, разблокировать или передать телефон, необходимо спокойно выяснить семь обстоятельств:

  1. Кто и в рамках какого производства предъявляет требование.

  2. Каков процессуальный статус главбуха.

  3. Какое именно действие проводится.

  4. На каком основании изучается или изымается устройство.

  5. Какие сведения относятся к предмету проверки.

  6. Как просмотр, копирование или изъятие будут отражены в протоколе.

  7. Не требуется ли перед ответом отдельная консультация адвоката.

Свидетель вправе прибыть на допрос с адвокатом. Адвокат может присутствовать при допросе, давать краткие консультации и делать заявления о нарушениях, которые должны быть занесены в протокол. Статья 189 УПК РФ

Главный вывод

Телефон главбуха интересует следствие не сам по себе. Его используют как карту связей между людьми, документами, решениями и платежами.

Главная опасность возникает не тогда, когда на устройстве найдено одно неудачное сообщение. Она появляется, когда переписку соединяют с показаниями директора, банковскими операциями и действиями самого бухгалтера.

Поэтому просьбу «просто показать телефон» нельзя воспринимать как техническую формальность. До любого действия необходимо понять, что именно проводится, где заканчиваются его границы и как полученная информация впоследствии может быть истолкована.

А вам или вашим коллегам во время проверки предлагали добровольно разблокировать телефон — и объясняли ли при этом, какое процессуальное действие проводится?

Информации об авторе

Кирилл Андрющенко

Кирилл Андрющенко

адвокат в Москва

2 подписчика12 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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