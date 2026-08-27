Директор требует поставить спорный НДС к вычету: как главбуху зафиксировать возражение и не принять чужое решение на себя

— По этому контрагенту я вычет не поставлю. Поставка не подтверждена, а документы противоречат друг другу.

— Поставите. Я директор и отвечаю за компанию. Декларацию сдаём сегодня.

Для главного бухгалтера опасность начинается не с требования ФНС. Она начинается в тот момент, когда профессиональное возражение остаётся устным, а спорный вычет появляется в декларации.

Через несколько месяцев директор может сказать:

«Налогами занимался главбух. Я в документы не вникал».

Главбух ответит:

«Я предупреждала, но директор настоял».

Следующий вопрос будет предсказуемым:

«Где зафиксировано ваше возражение и что именно распорядился сделать директор?»

Если всё обсуждалось устно, проверяющим придётся восстанавливать роли по переписке, данным учётной системы, электронной подписи, показаниям сотрудников и поведению участников после операции.