Директор требует поставить спорный НДС к вычету: как главбуху зафиксировать возражение и не принять чужое решение на себя

— По этому контрагенту я вычет не поставлю. Поставка не подтверждена, а документы противоречат друг другу.
— Поставите. Я директор и отвечаю за компанию. Декларацию сдаём сегодня.
Для главного бухгалтера опасность начинается не с требования ФНС. Она начинается в тот момент, когда профессиональное возражение остаётся устным, а спорный вычет появляется в декларации.
Через несколько месяцев директор может сказать:
«Налогами занимался главбух. Я в документы не вникал».
Главбух ответит:
«Я предупреждала, но директор настоял».
Следующий вопрос будет предсказуемым:
«Где зафиксировано ваше возражение и что именно распорядился сделать директор?»
Если всё обсуждалось устно, проверяющим придётся восстанавливать роли по переписке, данным учётной системы, электронной подписи, показаниям сотрудников и поведению участников после операции.
Сначала нужно понять, в чём состоит риск
Сам по себе счёт-фактура ещё не означает, что НДС можно принять к вычету.
По общему правилу статей 171 и 172 НК РФ значение имеют не только документы поставщика. Проверяется, действительно ли приобретены товары, работы или услуги, приняты ли они на учёт, имеются ли соответствующие первичные документы и не искажены ли сведения о хозяйственной операции.
Статья 54.1 НК РФ запрещает уменьшать налоговую обязанность посредством искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения.
Спор может касаться разных обстоятельств:
— товар фактически не поступил;
— работы никто не выполнял;
— документы описывают другую операцию;
— объём или стоимость не соответствуют действительности;
— контрагент появился только на бумаге;
— подтверждение поставки заменено объяснением: «директор всё проверил»;
— вычет предлагают заявить до получения необходимых документов.
Главбуху необходимо зафиксировать не абстрактную фразу «я против», а конкретную причину, по которой он считает вычет неподтверждённым.
Что даёт письменное распоряжение директора
Часть 8 статьи 7 Федерального закона № 402-ФЗ предусматривает специальный порядок действий при разногласиях между руководителем и лицом, ведущим бухгалтерский учёт.
В предусмотренных законом случаях данные принимаются к учёту или соответствующий объект отражается в бухгалтерской отчётности на основании письменного распоряжения руководителя. Ответственность за созданную таким образом информацию либо достоверность представления объекта закон возлагает на руководителя.
Но здесь есть ловушка.
Эта норма регулирует разногласия в сфере бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности. Она не создаёт право на налоговый вычет, если условия НК РФ не выполнены. Не следует автоматически переносить её на содержание декларации по НДС или считать приказ директора гарантированным освобождением бухгалтера от любой ответственности.
Письменное распоряжение — это доказательство распределения ролей. Но не индульгенция.
Что должно быть в возражении главбуха
Универсальной обязательной формы такого документа закон не устанавливает. На практике служебная записка или заключение должны позволять восстановить ситуацию без устных пояснений.
Стоит указать:
1. Контрагента, договор и конкретную операцию.
2. Сумму предлагаемого вычета и налоговый период.
3. Какие документы представлены бухгалтерии.
4. Чего не хватает или какие противоречия обнаружены.
5. Почему имеющихся сведений недостаточно для вычета.
6. Какие документы или пояснения необходимо получить.
7. Какое решение предлагается: отложить вычет, провести дополнительную проверку либо исключить операцию из декларации.
8. Дату передачи возражения руководителю.
Писать следует спокойно и предметно. Формулировка «контрагент подозрительный» почти бесполезна. Гораздо точнее:
«На 27 августа 2026 года бухгалтерии не переданы документы, подтверждающие фактическое получение товара. Сведения в УПД расходятся с данными склада. До устранения расхождений условия для отражения вычета считаю неподтверждёнными».
Что необходимо получить от директора
Если руководитель после ознакомления с возражением настаивает на своём решении, распоряжение должно быть письменным и конкретным.
Из него должно быть понятно:
— какое решение принял директор;
— по какой операции;
— с какими документами он ознакомился;
— какие обстоятельства считает подтверждёнными;
— кому и какое действие поручает;
— когда принято решение.
Фраза «провести в установленном порядке» хуже прямого распоряжения. Она позволяет впоследствии спорить о том, что именно поручалось бухгалтеру.
Не стоит самостоятельно готовить директору текст, в котором бухгалтер фактически подтверждает реальность сомнительной операции. Главбух может изложить своё возражение, но содержание управленческого решения должен принять и подтвердить сам руководитель.
Когда письменное возражение перестаёт защищать
Документ не поможет, если поведение бухгалтера опровергает его содержание.
Например, главбух:
— сначала пишет об отсутствии поставки, а затем самостоятельно создаёт недостающие документы;
— просит сотрудников изменить даты или содержание первички;
— удаляет переписку;
— подтверждает проверяющим обстоятельства, которых лично не знает;
— пользуется электронной подписью директора без понятного основания;
— помогает согласовать единую ложную версию событий.
В таких случаях будут оценивать не название должности и не одну служебную записку, а совокупность действий, полномочия, осведомлённость и направленность умысла.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 48 разъясняет, что при налоговых преступлениях устанавливаются фактическая роль лица, его полномочия и умышленный характер действий.
Поэтому техническое исполнение решения и сознательное участие в искажении отчётности — не одно и то же. Но границу между ними необходимо подтверждать документами и фактическим поведением.
Семь действий главбуха до отправки декларации
1. Не ограничиваться устным возражением.
2. Перечислить конкретные недостающие документы и противоречия.
3. Сохранить подтверждение передачи позиции директору.
4. Не подтверждать факты, которые лично не проверялись.
5. Получить конкретное письменное решение руководителя.
6. Не создавать документы задним числом и не исправлять следы операции.
7. Если риск выходит за рамки обычного бухгалтерского разногласия — получить независимую юридическую оценку до отправки декларации.
Главный вывод
Главбух не обязан превращаться в следователя и гарантировать добросовестность каждого поставщика. Но он должен отличать обычный недостаток документов от ситуации, в которой его просят отразить неподтверждённую операцию.
Опаснее всего не спор с директором. Опаснее отсутствие следов этого спора.
Когда позиция главбуха изложена точно, документы сохранены, а решение руководителя действительно принято им лично, проверяющим сложнее представить техническое исполнение как самостоятельное решение бухгалтера.
Но если возражение осталось разговором у кофемашины, через год каждый участник будет вспоминать его по-своему.
Вопрос главбухам: если завтра ФНС запросит документы по одному спорному вычету, сможете ли вы восстановить, кто проверил поставку, кто принял решение и на каком основании НДС попал в декларацию?
Поводом для материала стало обсуждение профессиональной ситуации на форуме Клерка; правовые выводы и практический алгоритм подготовлены автором самостоятельно.
Правовая основа: Налоговый кодекс РФ — статьи 54.1, 171 и 172; Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», часть 8 статьи 7; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48.
Правовая актуальность проверена 27 августа 2026 года. Практические рекомендации основаны на профессиональном опыте автора и не заменяют анализа документов конкретной организации.
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