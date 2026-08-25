Работника восстановили по суду: что делать кадровику и бухгалтеру

Суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя восстановить сотрудника. В такой ситуации нельзя ждать, пока решение вступит в законную силу: требование о восстановлении подлежит немедленному исполнению. Работодатель должен отменить увольнение, обеспечить фактический допуск работника к прежним обязанностям и выполнить финансовую часть решения суда.
Ниже — практический алгоритм для кадровой службы и бухгалтерии.
Когда исполнять решение суда
Решение о восстановлении на работе исполняется до его вступления в законную силу. Подача апелляционной жалобы сама по себе не дает работодателю права отложить восстановление сотрудника. Такое правило установлено статьей 396 ТК РФ и статьей 211 ГПК РФ.
При этом формулировка «исполнить на следующий день после оглашения решения» не всегда корректна. На практике работодателю необходимо действовать сразу после получения судебного акта или исполнительного документа, позволяющего начать исполнение. Если решение поступило судебному приставу, требование о восстановлении относится к требованиям немедленного исполнения; закон связывает срок исполнения с получением работодателем соответствующего постановления или исполнительного документа.
Работодатель считается исполнившим решение не только после издания приказа. Необходимо одновременно:
отменить приказ об увольнении или переводе;
принять меры для допуска сотрудника к прежней работе;
фактически допустить его к исполнению прежних обязанностей.
Именно такую совокупность действий предусматривает статья 106 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
Пошаговый порядок
1. Зарегистрируйте судебный документ
После получения решения суда, исполнительного листа или постановления пристава передайте документ руководителю, в кадровую службу и бухгалтерию. Зафиксируйте дату получения: она может иметь значение для оценки своевременности исполнения.
Если в решении есть неясности — например, не указаны должность, дата восстановления или подразделение, — запросите разъяснение суда. Однако такая процедура не должна использоваться как предлог для бездействия.
2. Издайте приказ об отмене увольнения
Приказ оформляет руководитель либо другое лицо, уполномоченное действовать от имени работодателя. В документе укажите:
реквизиты судебного решения;
реквизиты отменяемого приказа об увольнении;
формулировку об отмене увольнения;
должность и подразделение работника;
дату, с которой сотрудник восстановлен;
поручение ответственным лицам обеспечить допуск к работе.
Пример формулировки:
«Отменить приказ от 15.05.2026 № 48-к об увольнении Иванова Ивана Ивановича, менеджера отдела продаж, на основании решения суда от 20.08.2026 по делу № … Восстановить Иванова И. И. в прежней должности. Кадровой службе обеспечить допуск работника к исполнению трудовых обязанностей».
Не следует оформлять восстановление как новый прием на работу. Между сторонами не возникает нового трудового договора: продолжает действовать прежний договор, а увольнение признается незаконным.
Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись. Если он отказывается, составьте акт об отказе с указанием даты, места и присутствующих свидетелей.
3. Обеспечьте реальный допуск к работе
Работнику нужно предоставить возможность выполнять прежние обязанности. Для этого работодатель должен:
сообщить дату и время выхода;
предоставить рабочее место;
восстановить доступ к корпоративным системам;
выдать пропуск, оборудование и документы;
вернуть необходимые полномочия;
при сменном режиме включить работника в график;
уведомить руководителя подразделения и заинтересованные службы.
Одного приглашения явиться в офис недостаточно, если сотруднику фактически не дают работать. Например, отсутствие пропуска, доступа к программам или рабочего места может рассматриваться как препятствие исполнению судебного решения.
Если на должность уже приняли другого человека, это не отменяет обязанности восстановить прежнего работника. Работодателю придется решить вопрос с новым сотрудником в соответствии с ТК РФ: оформить перевод либо расторжение трудового договора при наличии предусмотренного законом основания.
4. Исправьте сведения о трудовой деятельности
Запись об увольнении не зачеркивают и не удаляют произвольно. В бумажной трудовой книжке после нее делают новую запись о признании увольнения недействительным, например:
«Запись за номером 12 недействительна, восстановлен на прежней работе».
Исправление заверяет ответственное лицо. Печать ставят, если организация ее использует.
Если сотрудник подал письменное заявление и просит выдать дубликат трудовой книжки без недействительной записи, работодатель оформляет дубликат в установленном порядке. Для электронных сведений о трудовой деятельности необходимо подать корректирующие сведения в Социальный фонд России.
Кадровику также следует проверить, требуется ли корректировка ранее направленных сведений в отчетности, включая сведения о приеме, увольнении и иных кадровых мероприятиях.
5. Скорректируйте табель и кадровые документы
Период с даты незаконного увольнения до даты восстановления отражают как время вынужденного прогула. Для этого используют обозначение, предусмотренное применяемой в организации системой кодов и унифицированными формами.
Кроме табеля, проверьте:
график сменности;
график отпусков;
личную карточку, если она ведется;
штатное расписание;
сведения о стаже;
данные для воинского учета;
документы по охране труда и допускам.
Если должность исключили из штатного расписания, ее необходимо восстановить в объеме, необходимом для исполнения решения суда. Переименовать должность или предложить другую работу вместо прежней можно только при наличии законных оснований и согласия работника, если оно требуется.
Какие выплаты начислить
Обычно суд указывает конкретные суммы, которые работодатель обязан выплатить. Чаще всего это:
средний заработок за время вынужденного прогула;
компенсация морального вреда;
иные суммы, прямо присужденные судом;
расходы, взысканные в пользу работника, если они указаны в судебном акте.
Средний заработок за вынужденный прогул рассчитывают по правилам статьи 139 ТК РФ и Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, если соответствующие нормы применимы к периоду расчета. Как правило, учитывают заработок за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду сохранения среднего заработка, с исключением предусмотренных законом периодов.
В расчетах важно ориентироваться не только на дату увольнения, но и на содержание судебного решения. Если суд уже определил сумму, бухгалтер не должен произвольно заменять ее собственным расчетом без правовых оснований.
При начислении выплат проверьте:
нужно ли удержать НДФЛ;
начисляются ли страховые взносы;
как отразить сумму в бухгалтерском учете;
в каком периоде корректировать налоговую отчетность;
требуется ли уточнить ранее поданные сведения.
Если решение предусматривает конкретную сумму, приоритет имеет порядок исполнения, установленный самим судебным актом. При задержке выплаты работник может потребовать дополнительные суммы, включая компенсацию последствий просрочки в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Отпуск и стаж
Время вынужденного прогула по вине работодателя учитывается при определении стажа, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Поэтому после восстановления нужно проверить количество накопленных дней отдыха.
Работник не теряет право на отпуск только потому, что некоторое время отсутствовал из-за незаконного увольнения. Дни отпуска предоставляют по общим правилам с учетом графика и действующих ограничений либо компенсируют при последующем увольнении, если для этого есть основания.
Сменный график и совместительство
При сменной работе восстановленного сотрудника необходимо включить в график сменности. Если действующий график уже утвержден, оформите изменения и своевременно ознакомьте с ними работника.
Совместителя восстанавливают по тому же трудовому договору, по которому он работал до увольнения. Наличие у сотрудника основного места работы не меняет обязанности работодателя исполнить решение суда по совместительству.
Если за время отсутствия на должность совместителя приняли другого человека, кадровые действия в отношении нового сотрудника должны соответствовать требованиям ТК РФ. Автоматически увольнять его без предусмотренного законом основания нельзя.
Если работодатель задерживает восстановление
При бездействии работодателя сотрудник вправе обратиться:
в суд за исполнительным документом;
к судебному приставу;
в Государственную инспекцию труда;
с заявлением о выплате среднего заработка за период задержки исполнения.
Статья 396 ТК РФ предусматривает выплату среднего заработка или разницы в заработке за все время задержки исполнения решения. Кроме того, за неисполнение требований исполнительного документа возможна ответственность по законодательству об исполнительном производстве и статье 17.15 КоАП РФ.
Задержка может возникнуть не только при полном отказе восстановить сотрудника. Риском также являются:
приказ без фактического допуска;
отсутствие доступа к рабочему месту;
восстановление не в прежней должности;
предложение написать заявление об увольнении;
включение сотрудника в штат без возможности выполнять работу;
несвоевременная корректировка кадровых сведений.
Контрольный список для работодателя
Чтобы не пропустить обязательные действия, используйте следующий порядок:
Зарегистрировать судебный акт и определить ответственных лиц.
Издать приказ об отмене увольнения.
Ознакомить работника с приказом либо составить акт об отказе.
Фактически допустить сотрудника к прежней работе.
Восстановить должность, рабочее место и доступы.
Внести корректирующие записи в трудовую книжку и электронные сведения.
Исправить табель, графики и внутренние кадровые документы.
Рассчитать и выплатить суммы, присужденные судом.
Проверить НДФЛ, страховые взносы и отчетность.
Сохранить документы, подтверждающие своевременное исполнение решения .
Восстановление сотрудника по решению суда — это не новый прием на работу, а отмена незаконного увольнения и возвращение сторон к прежним трудовым отношениям. Для исполнения решения недостаточно оформить приказ: работодатель должен реально допустить человека к прежним обязанностям и своевременно выполнить денежные требования судебного акта .
Чем быстрее кадровая служба и бухгалтерия согласуют свои действия, тем ниже риск начисления среднего заработка за задержку, претензий приставов и нового трудового спора .
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