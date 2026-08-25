Работника восстановили по суду: что делать кадровику и бухгалтеру

Когда исполнять решение суда

Решение о восстановлении на работе исполняется до его вступления в законную силу. Подача апелляционной жалобы сама по себе не дает работодателю права отложить восстановление сотрудника. Такое правило установлено статьей 396 ТК РФ и статьей 211 ГПК РФ.

При этом формулировка «исполнить на следующий день после оглашения решения» не всегда корректна. На практике работодателю необходимо действовать сразу после получения судебного акта или исполнительного документа, позволяющего начать исполнение. Если решение поступило судебному приставу, требование о восстановлении относится к требованиям немедленного исполнения; закон связывает срок исполнения с получением работодателем соответствующего постановления или исполнительного документа.

Работодатель считается исполнившим решение не только после издания приказа. Необходимо одновременно:

отменить приказ об увольнении или переводе;

принять меры для допуска сотрудника к прежней работе;

фактически допустить его к исполнению прежних обязанностей.

Именно такую совокупность действий предусматривает статья 106 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ.