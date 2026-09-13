Состав заявки по 44-ФЗ: что обязательно по статье 43, а что закон разрешил не прикладывать

Статья 43 44-ФЗ перечисляет, что должна содержать заявка на участие в закупке. Но внутри перечня часть позиций закон сам объявил необязательными: их отсутствие прямо названо не основанием для отклонения. Разбираю, что обязательно, а что нет.

Если коротко: заявка на участие в закупке по статье 43 44-ФЗ состоит из пяти блоков — сведения и документы об участнике, предложение по объекту закупки, предложение о цене контракта, в отдельном случае предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги, и документы по национальному режиму, когда установлены запрет, ограничение или преимущество. Сама формулировка закона такая: «Для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать:» — и дальше этот перечень.

Но внутри перечня лежат вещи разного веса. Часть позиций — то, без чего заявки действительно нет. А часть закон сам объявил безвредной для допуска: прямо в тексте статьи написано, что их отсутствие не является основанием для отклонения. Участник, который читает статью 43 как единый список обязательного, загоняет себя в лишнюю работу, а иногда и снимается с закупки, «потому что не собрал квалификацию». Вот об этой разнице и стоит поговорить.

Что должно быть об участнике

Пункт 1 части 1 — сведения и документы об участнике, подпункты от «а» до «р». Сюда входит, например, «выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель)». Сюда же — решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если по закону и учредительным документам заключение контракта либо внесение обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта для участника является крупной сделкой. И реквизиты счёта, на который пойдёт оплата, «за исключением случаев, если… такой счет открывается после заключения контракта».

Отдельно — подпункты «н» и «о» в редакции, действующей с 1 января 2026 года. Они разводят две разные вещи. Соответствие требованию пункта 1 части 1 статьи 31 подтверждается документами, но они «могут не включаться в заявку… в случае, если указанные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах… и в такую заявку включена предусмотренная подпунктом "о" настоящего пункта декларация». А соответствие требованиям пунктов 3–5 и 7–11 части 1 статьи 31 подтверждается только декларацией о соответствии участника закупки требованиям — и ничем больше. Это ровно та зона, где участники кладут «на всякий случай» кипу бумаг, а заказчику нужна одна строка.

Четыре нормы, которые стоит выучить

Первая — подпункт «р» пункта 1 части 1, про квалификацию на конкурсе: «в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона, заявка на участие в закупке может содержать информацию и документы, которые подтверждают квалификацию участника закупки. Отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона». Слово «может» здесь ключевое: квалификация влияет на оценку, а не на допуск.

Вторая — подпункт «г» пункта 2 части 1, про предложение по неценовым критериям на конкурсе: «При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке».

Третья — подпункт «д» пункта 2 части 1, про эскиз, рисунок, чертёж, фотографию или иное изображение товара: «При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке».

Четвёртая — уже не про участника, а про заказчика. Подпункт «в» пункта 2 части 1 о документах на товар: «Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром». Требование такого документа в составе заявки — не строгость, а нарушение.

И ещё один случай, где последствие — не отклонение. Пункт 5 части 1 про документы по национальному режиму: «В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами». Заявку не выбрасывают — её переводят в другую категорию. Это меняет условия сравнения, а не допуск, и разница принципиальная.

Как это выглядит с двух сторон стола

Я сидел по обе стороны. Со стороны заказчика заявки смотрят быстро и по списку, который склеен из извещения и прошлогоднего шаблона. Если в шаблоне стоит строка «квалификация», её проверяют — даже там, где закон прямо сказал, что её отсутствие ничего не решает. Комиссия не злая, она просто идёт по своему чек-листу. Со стороны поставщика картина другая: человек видит перечень из статьи 43, читает его как единый список обязательного и либо тратит дни на сбор того, что можно было не прикладывать, либо, не собрав, вообще не подаёт заявку. Поэтому спор по такой заявке выигрывается не эмоцией, а точной ссылкой на подпункт: в перечне статьи 43 у части позиций прямым текстом написано, что их отсутствие не является основанием для отклонения.

Четыре шага перед подачей

1. Сверьте перечень статьи 43 с извещением. Закон оговаривает: «если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом», — и набор для конкретной закупки складывается из нормы и извещения вместе.

2. Отделите позиции «отсутствие не является основанием». Квалификация на конкурсе, предложение по неценовым критериям, изображения товара — это про оценку, а не про допуск. Решайте, прикладывать ли их, исходя из того, нужны ли вам баллы, а не из страха отклонения.

3. Проверьте, не требуют ли документы на товар, которые по закону передаются вместе с товаром. Если требуют — это повод для вопроса заказчику, а не для поиска бумаги.

4. Проверьте, где нужна декларация, а где документы. По пунктам 3–5 и 7–11 части 1 статьи 31 — декларация. По пункту 1 части 1 статьи 31 — документы, но их можно не класть, если сведения есть в открытых государственных реестрах и декларация в заявку включена.

Михаил Кремнёв, эксперт по государственным и корпоративным закупкам. В закупках с 2013 года: руководил контрактной службой заказчика, теперь веду тендерные направления на стороне поставщиков.

А вам приходилось спорить с комиссией из-за документа, которого закон в заявке не требовал?