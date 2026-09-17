Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ: от 0,5 до 30 % цены — и когда деньги вернутся

Механизм

Размер. Коридор задаёт ч. 6: от 0,5 до 30 % начальной цены. Конкретную цифру заказчик ставит в извещении и проекте контракта. Дальше поправки. Есть аванс — обеспечение не меньше аванса (п. 1 ч. 6). Аванс больше 30 % начальной цены — обеспечение равно авансу (п. 2 ч. 6). Если аванс идёт через казначейское сопровождение, база считается от начальной цены минус аванс (п. 3 ч. 6).

Когда расчёты по контракту на казначейском сопровождении, заказчик вправе обеспечение вообще не требовать, а если требует — до 10 % (ч. 6.1). Если контракт заключают по итогам закупки по п. 1 ч. 1 ст. 30, процент берут от цены, по которой подписывают контракт (ч. 6.2). Сбросили цену на торгах — уменьшилось и обеспечение.

Антидемпинг. Если цена в заявке ниже начальной на 25 % и больше, обеспечение дают «с учетом положений статьи 37» (ч. 6.3). Загляните в ст. 37 ещё до того, как жать кнопку на торгах.

Способ. Выбор за поставщиком (ч. 3). Если несёте гарантию, её срок должен быть больше срока исполнения обеспеченных обязательств не меньше чем на один месяц, в том числе когда срок контракта меняют по ст. 95. Уже в ходе исполнения способ можно сменить или заменить обеспечение новым (ч. 7).

Уменьшение и возврат. Если в контракте есть отдельные этапы, обеспечение уменьшается (ч. 7.1). Механика в ч. 7.2: заказчик направляет в реестр контрактов (ст. 103) сведения об исполнении и стоимости исполненного, а уменьшение идёт пропорционально стоимости обязательств, которые приняты и оплачены. Кто вносил деньги, получает разницу по заявлению. Условия ч. 7.3: нет неисполненных требований заказчика о неустойках, а если был аванс — приёмка в объёме выплаченного аванса. Проще говоря, висит неоплаченный штраф — обеспечение не уменьшат.

Освобождение. Победитель закупки по п. 1 ч. 1 ст. 30 освобождается от обеспечения (ч. 8.1). Для этого нужны сведения из реестра контрактов о трёх контрактах за три года до подачи заявки, исполненных без неустоек. Сумма их цен должна быть не меньше начальной цены текущей закупки. Эту информацию подают до заключения контракта.