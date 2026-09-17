Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ: от 0,5 до 30 % цены — и когда деньги вернутся

Коротко. Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ — это сумма от 0,5 до 30 % начальной цены, которую победитель закупки должен дать заказчику до подписания. Если контракт с авансом, обеспечение не меньше аванса. Дать его можно двумя способами: независимой гарантией или живыми деньгами на счёт заказчика. Выбирает поставщик, а не заказчик.
Деньги не обязательно лежат у заказчика до последнего дня. Если в контракте есть этапы, обеспечение уменьшается по мере того, как работу приняли и оплатили, а разницу возвращают по заявлению поставщика. Срок возврата пишут в самом контракте, поэтому его и надо читать до подписания.
Норма
Всё это собрано в одной статье — 96-й. Несколько мест, которые бухгалтеру поставщика стоит знать почти наизусть.
Про способы, ч. 3: исполнение обеспечивается «предоставлением независимой гарантии… или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет». И дальше главное: способ определяется «участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно».
Про порядок, ч. 4: «Контракт заключается после предоставления участником закупки… обеспечения исполнения контракта». Ч. 5 договаривает, что будет, если не успеть: такой участник «считается уклонившимся от заключения контракта».
Про размер, ч. 6: «от одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта».
Про возврат, ч. 7.2: деньги возвращаются «по заявлению поставщика» в срок, установленный контрактом «в соответствии с частью 27 статьи 34».
Механизм
Размер. Коридор задаёт ч. 6: от 0,5 до 30 % начальной цены. Конкретную цифру заказчик ставит в извещении и проекте контракта. Дальше поправки. Есть аванс — обеспечение не меньше аванса (п. 1 ч. 6). Аванс больше 30 % начальной цены — обеспечение равно авансу (п. 2 ч. 6). Если аванс идёт через казначейское сопровождение, база считается от начальной цены минус аванс (п. 3 ч. 6).
Когда расчёты по контракту на казначейском сопровождении, заказчик вправе обеспечение вообще не требовать, а если требует — до 10 % (ч. 6.1). Если контракт заключают по итогам закупки по п. 1 ч. 1 ст. 30, процент берут от цены, по которой подписывают контракт (ч. 6.2). Сбросили цену на торгах — уменьшилось и обеспечение.
Антидемпинг. Если цена в заявке ниже начальной на 25 % и больше, обеспечение дают «с учетом положений статьи 37» (ч. 6.3). Загляните в ст. 37 ещё до того, как жать кнопку на торгах.
Способ. Выбор за поставщиком (ч. 3). Если несёте гарантию, её срок должен быть больше срока исполнения обеспеченных обязательств не меньше чем на один месяц, в том числе когда срок контракта меняют по ст. 95. Уже в ходе исполнения способ можно сменить или заменить обеспечение новым (ч. 7).
Уменьшение и возврат. Если в контракте есть отдельные этапы, обеспечение уменьшается (ч. 7.1). Механика в ч. 7.2: заказчик направляет в реестр контрактов (ст. 103) сведения об исполнении и стоимости исполненного, а уменьшение идёт пропорционально стоимости обязательств, которые приняты и оплачены. Кто вносил деньги, получает разницу по заявлению. Условия ч. 7.3: нет неисполненных требований заказчика о неустойках, а если был аванс — приёмка в объёме выплаченного аванса. Проще говоря, висит неоплаченный штраф — обеспечение не уменьшат.
Освобождение. Победитель закупки по п. 1 ч. 1 ст. 30 освобождается от обеспечения (ч. 8.1). Для этого нужны сведения из реестра контрактов о трёх контрактах за три года до подачи заявки, исполненных без неустоек. Сумма их цен должна быть не меньше начальной цены текущей закупки. Эту информацию подают до заключения контракта.
Что проверить до подписания
1. Размер обеспечения в извещении и проекте контракта. Сверьте, есть ли аванс и не завязан ли размер на него.
2. Насколько вы снизили цену. От 25 % и выше обеспечение считается по ст. 37 — посчитайте заранее, хватит ли оборотных денег.
3. Срок возврата денег и порядок подачи заявления на возврат в тексте контракта.
4. Есть ли в контракте этапы: по ч. 7.1 при этапах обеспечение подлежит уменьшению по ходу исполнения.
5. Если идёте гарантией — срок её действия: срок исполнения плюс не меньше месяца.
6. Если закупка по п. 1 ч. 1 ст. 30 — наберутся ли три чистых контракта за три года на сумму не меньше начальной цены, чтобы вообще ничего не вносить.
С двух сторон стола
Тринадцать лет я сидел в контрактной службе заказчика и видел обеспечение как страховку: мне важно было, чтобы оно пришло вовремя и в нужном размере. С 2019 года работаю и с поставщиками, и тут та же сумма выглядит иначе — как деньги, выбывшие из оборота в самый неудобный момент, до первой оплаты. Обе стороны правы по-своему. Но поставщик, который прочитал ст. 96 до торгов, а не после, спокойно выбирает способ, закладывает сумму в финансовый план и знает, по какому заявлению и когда потребует деньги обратно.
Вывод
Обеспечение — не штраф и не подарок заказчику, а временно отвлечённая сумма с понятными правилами. Размер задаёт коридор ч. 6 и поправки на аванс и демпинг. Способ выбираете вы. Вернуть деньги можно по частям, если контракт поделён на этапы, приёмка и оплата прошли, а неустоек за вами не числится. Для бухгалтера всё сводится к трём датам: когда деньги уходят, когда закрывается этап и когда наступает срок возврата по контракту.
Михаил Кремнёв, эксперт по государственным и корпоративным закупкам. В закупках с 2013 года: руководил контрактной службой заказчика, теперь веду тендерные направления на стороне поставщиков.