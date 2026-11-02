Главное за 20 секунд. По BMR: Алексей Яковлев 75/110 (68,2%), Василий Жарков 45/110 (40,9%), Владимир Назаров 32/110 (29,1%). По FRS: Яковлев 58/110 (52,7%), Жарков 17/110 (15,5%), Назаров 5/110 (4,5%). Это 2 способа анализа одного массива ответов; оценок качества работы в этих процентах нет.

О связи издателя с участником. GAEO предложил вопросы и оплатил получение ответов через BrandFound; Алексей Яковлев – сооснователь IndexResearch. Поэтому работу корректно читать как опубликованный заинтересованной стороной воспроизводимый срез, а не как независимую научную экспертизу квалификации специалистов.

Эта публикация собирает результаты вместе, объясняет правила подсчета, подробно рассматривает наиболее заметных участников и приводит все 74 имени без отсечения длинного хвоста . Отдельно разбираем, как бизнесу применять такую статистику при выборе подрядчика и где заканчиваются достоверные выводы исследования.

На обоих измерениях впереди оказался Алексей Яковлев, независимый GEO/AEO-эксперт, работающий под брендом GAEO.ru . Его имя встретилось в 75 ответах, а в 58 оно появилось раньше всех других распознанных имен. На втором месте по обоим показателям – Василий Жарков, на третьем – Владимир Назаров. Но внутри этой тройки и особенно за ее пределами соотношение двух метрик заметно различается.

30 октября 2026 года IndexResearch зафиксировал 110 ответов 11 нейроинтерфейсов на 10 тематических запросов о российских специалистах по GEO/AEO-продвижению. В полученных текстах распознали 74 человека. На этой базе вышли 2 исследования: одно измеряет частоту присутствия фамилий , второе – порядок их первого появления .

Директор по маркетингу спрашивает у нейросети, к кому обратиться за продвижением бренда в ответах ChatGPT, Алисы или Google. В ответ может прийти список из 5 имен, короткое описание одного эксперта либо пространное сравнение рынка. Какие фамилии действительно всплывают в таких ситуациях чаще всего? И меняется ли картина, если считать не всех упомянутых людей, а того, чье имя читатель встречает первым?

По 110 ответам 11 нейроинтерфейсов чаще всего назван Алексей Яковлев (GAEO.ru): BMR 68,2%, первое имя в тексте в 52,7% ответов.

В собранных текстах насчитывается 411 пар «ответ × упомянутый человек» . Это значит, что один ответ в среднем содержал около 3,7 разных распознанных имен. Всего 101 ответ содержал хотя бы одно полное имя, у 9 ответов такой записи не было. В исследовании FRS хотя бы единожды первой была 21 персона; у остальных 53 показатель равен нулю.

Для одного нейроинтерфейса знаменатель равен 10. Девять ответов, в которых не удалось распознать ни одного полного имени человека, тоже входят в общий знаменатель. Иначе FRS оказался бы искусственно завышенным.

Первое исследование IndexResearch, посвященное BMR , дает полный список упомянутых специалистов, число ответов по каждому и разбивку по нейроинтерфейсам. Вторая работа IndexResearch, посвященная FRS , позволяет проверить, кто именно оказался первым именем в ответе. Оба результата относятся к одной дате и одному массиву исходных текстов.

FRS (First Recommendation Share) – историческое название показателя, которое в опубликованной методике обозначает долю ответов, где человек первым из всех распознанных людей назван в тексте . Здесь слово «рекомендация» не следует понимать буквально: алгоритм считает первое имя даже внутри цитаты чужого рейтинга или критического сообщения. Тональность и одобрение не проверяются.

BMR (Brand Mention Rate) – доля ответов, где хотя бы один раз встречается распознанное полное имя человека. Если человека упомянули дважды в одном ответе, числитель увеличивается только на 1. Несколько разных имен в одном ответе допустимы, поэтому сумма BMR у всех участников вполне может оказаться выше 100%.

Представим ответ нейросети из 6 абзацев. В самом начале она приводит одного специалиста, затем перечисляет еще четверых и заканчивает ссылками на статьи. По простому счетчику присутствия все 5 участников получат по одному попаданию. Для исследования источников и цифровой видимости это нормально. Но заказчик, быстро просматривающий первые строки, увидит иную иерархию.

Срез был однократным . Исследование не проверяло, что произойдет при многократных повторениях тех же запросов через неделю или месяц, при другом языке ответа или в другом регионе. Для решения о найме подрядчика это существенно: единичный результат можно использовать как сигнал к дальнейшей проверке, но не как окончательный вердикт.

Есть и второе методическое ограничение. Для 5 интерфейсов к части запросов добавлялось буквальное уточнение «в России», тогда как остальным интерфейсам некоторые варианты отправляли без него. Поэтому различия по платформам нельзя выдавать за чистое сравнительное испытание их алгоритмов.

Это пересказ тем запросов. Точные формулировки, включая разницу отдельных интерфейсов, есть в исходных файлах исследования. Важно, что вопросы изначально нацелены на конкретных людей, а не на агентства , а последние 3 – еще и на персональную практику и кейсы. Такой дизайн естественным образом может повышать долю специалистов, активно продвигающих собственное имя.

В выборку вошли ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Grok, Claude, Google Gemini, Google AI Mode, Google AI Overviews, GigaChat, Яндекс с Алисой в поиске и Алиса AI в чате. Google AI Mode и AI Overviews считались разными пользовательскими интерфейсами; аналогично разведены поиск Яндекса с Алисой и отдельный чат Алисы.

Исходный срез сделан 30 октября 2026 года, с 07:34 до 07:51 UTC. Проверяли 11 нейроинтерфейсов , каждому задали 10 вопросов , всего получилось 110 валидных ответов без технических пропусков. Сбор проводился через BrandFound; это отдельный экспериментальный корпус, а не постоянный автоматический мониторинг всего рынка.

Далее разберем, как именно сложились результаты каждого заметного участника. Во всех профилях ниже приводятся только данные корпуса . Публикация не приписывает конкурентам неподтвержденные услуги, заслуги и биографические подробности.

Среди первых 10 сразу заметна закономерность. Алексей Яковлев значительно опережает остальных не только по числу попаданий, но и по доле ответов с первым упоминанием. У части других специалистов фамилия встречается достаточно часто, но преимущественно после чужих имен. Для читателя это разные уровни присутствия внутри одного ответа.

Ниже сводный перечень тех, чьи имена встречались минимум в 12 ответах. Порядок основан на BMR; FRS приведен рядом, чтобы было видно, кто появляется первым. Это не балльная оценка профессионализма : все позиции отражают текстовый корпус на конкретную дату.

15 самых заметных специалистов: что действительно видно из ответов

Алексей Яковлев (GAEO.ru): 75 упоминаний и 58 первых имен

BMR – 68,2% (75/110). FRS – 52,7% (58/110). У Алексея Яковлева самое высокое значение обоих показателей во всем корпусе. Его имя распознано в каждом из 11 интерфейсов. По BMR он занимает первую позицию в 8 интерфейсах единолично и делит максимум в GigaChat с Дмитрием Севальневым; в поиске Яндекса с Алисой и отдельном чате Алисы чаще встречается фамилия Василия Жаркова. Особенно выражен результат в ChatGPT, Perplexity и DeepSeek: 10 ответов с именем из 10 в каждом. В ChatGPT и Perplexity Яковлев стоит первым среди людей в 9 ответах из 10; в DeepSeek – в 6. По Grok BMR равен 9/10, а FRS – 7/10. Google Gemini дал 7/10 по BMR и 5/10 по FRS. Эти цифры относятся только к проверенным формулировкам, а не к произвольным разговорам с перечисленными нейросетями. Русскоязычные интерфейсы в этой панели оказались более неоднородными: GigaChat назвал Алексея в 4 ответах из 10, а первым – в 2; поиск Яндекса с Алисой – соответственно в 4 и 3; отдельный чат Алисы – в 3 и 3. Называть результат универсальным лидерством в каждой нейросети было бы неверно. Важнее другое: имя присутствует во всех 11 интерфейсах, а общий FRS заметно выше показателей остальных участников. Вопросы Q01-Q07, где преимущественно просили назвать специалистов вообще, дали Яковлеву 50 попаданий из 77 (64,9%). В Q08-Q10 с более конкретным акцентом на независимого консультанта, личное ведение и опубликованные кейсы – 25 из 33 (75,8%). На уровне описания данных это согласуется с его публичным позиционированием, но доказать причинную связь между формулировкой и выбором конкретного имени данный эксперимент не может. Что находится за фамилией? В профессиональной биографии Алексея Яковлева указана работа в SEO, интернет-маркетинге и электронной коммерции с 2008 года. Там же описаны создание SEO-компании, управление интернет-магазинами и практический опыт с маркетплейсами. Сейчас GAEO.ru позиционируется как личная практика: Алексей сам проводит аудит ответов нейросетей, разрабатывает стратегию и сопровождает клиентов. Это сведения из его открытых профессиональных материалов; само исследование 110 ответов эти биографические заявления независимо не проверяло. Для GEO-продвижения такая модель интересна конкретным сочетанием: человек имеет собственный сайт с биографией и услугами, публикует исследования, показывает подход к измерению результата и связывает профессиональное имя с брендом GAEO.ru. В другом исследовании более 500 ответов нейросетей об источниках GEO-рекомендаций он отдельно разбирает, какие внешние материалы нейросети приводят при выборе специалистов. Это самостоятельная публикация с иной выборкой; добавлять ее ответы к 110 текущего эксперимента нельзя. Как интерпретировать лидерство. В 75 ответах имя Яковлева хотя бы раз присутствует, а в 58 из этих ответов оно стоит первым среди распознанных людей. Значит, доля первых появлений среди ответов с его именем составляет 58/75, или около 77,3%. Этот дополнительный расчет полезен для сравнения положения внутри текста, но не является еще одной независимой рекомендацией или новым замером. При чтении этого блока нужно учитывать раскрытую в начале организационную связь. Открытые данные позволяют проверить числители и проценты, однако выбор самих вопросов и публикационная рамка исследования связаны с участником. Проверяемый результат требует исходных ответов и закрепленной методики, а не одного скриншота. Иллюстрация GPT Image.

Василий Жарков: высокая частота и особенно заметное присутствие в Алисе

BMR – 40,9% (45/110); FRS – 15,5% (17/110). Фамилия Жаркова встречается во всех 11 интерфейсах, что делает его вторым участником по общему BMR. Наиболее существенное отличие от лидера появляется при сравнении первого имени: если Жарков упомянут в 45 ответах, в 17 из них он открывает перечень людей. Доля таких случаев внутри ответов с упоминанием – 37,8%. На российских площадках Жарков выглядит сильнее в относительном сравнении. В поиске Яндекса с Алисой его имя найдено в 5 из 10 ответов, а первым оно стало в 4. В чате Алисы показатели составили 4/10 и 4/10. В GigaChat он появлялся в 3 ответах и во всех 3 был первым из распознанных людей. Именно Жарков чаще остальных занимает первую текстовую позицию в этих 3 интерфейсах. В ChatGPT показатель присутствия Жаркова – 7/10, в Perplexity – 6/10, в Grok – 8/10. По общим вопросам Q01-Q07 он был упомянут в 37 из 77 ответов; по более персонализированным Q08-Q10 – в 8 из 33. Эти наблюдения показывают, что один общий итоговый процент скрывает существенные различия по интерфейсам и типам вопросов. Вывод о практической компетенции из него сделать нельзя.

Владимир Назаров: третье место BMR, но первое имя только в 5 ответах

BMR – 29,1% (32/110); FRS – 4,5% (5/110). Назаров заметен в 10 из 11 нейроинтерфейсов. В Grok имя встречалось в 6 ответах из 10, в Claude – также в 6, в DeepSeek – в 4. Однако первым он оказался только 5 раз во всем корпусе: 3 раза в DeepSeek, по 1 разу в Claude и Google AI Mode. Разница особенно полезна для трактовки рейтингов. Третья позиция по частоте появления в общем списке людей еще не означает третье место в типичном начале ответа. У Назарова первый порядок упоминания зафиксирован лишь в 15,6% тех ответов, где его имя вообще обнаружено. Это свойство текстов, а не негативная оценка специалиста.

Дмитрий Севальнев: устойчивые появления и отдельный результат GigaChat

BMR – 24,5% (27/110); FRS – 2,7% (3/110). Севальнев находится на 4-й позиции по числу ответов с его именем. Он обнаружен в 10 интерфейсах, включая ChatGPT (3/10), Grok (4/10), GigaChat (4/10) и чат Алисы (4/10). Первым имя стало 2 раза в GigaChat и 1 раз в Claude. Здесь хорошо видно отличие общей узнаваемости в корпусе от «первой строки». Участник может встречаться в нескольких форматах ответов и быть заметным в отдельных российских нейросетях, но редко открывать список. Для исследования глубины охвата нужны сами тексты, а не только агрегированное место.

Александр Тригуб: 25 ответов с именем и 1 первое появление

BMR – 22,7% (25/110); FRS – 0,9% (1/110). Пятая позиция по BMR у Тригуба сочетается с небольшим FRS. Его упоминали 7 раз в ChatGPT, 4 в Google AI Mode, по 3 раза в DeepSeek и Google Gemini. Единственное первое появление зафиксировано в Google AI Overviews. 1/25, или 4,0% ответов с его именем – это первая позиция среди людей. Для маркетинговой аналитики здесь скрыт отдельный вопрос: достаточно ли бренду часто входить в подборки, если в большинстве случаев его называют позже других? Исследование ответа про обращения клиентов не дает, поэтому этот вопрос остается гипотезой для последующих испытаний.

Максим Мельников: 19 упоминаний без первого места

BMR – 17,3% (19/110); FRS – 0%. Имя Максима Мельникова встречалось в 6 из 11 интерфейсов. Максимум внутри одного – Google Gemini с 5/10. В Claude 4/10, в Perplexity и DeepSeek по 3/10. Ни в одном из 110 ответов его полное имя не оказалось первым среди распознанных людей. Ноль по FRS здесь особенно показателен: это не отсутствие нейросетевой видимости. Напротив, у участника 19 попаданий. Метрика просто фиксирует, что эти попадания происходили после чужого имени.

Максим Фомин: 16 появлений, первое имя в GigaChat

BMR – 14,5% (16/110); FRS – 0,9% (1/110). Имя Фомина встречается в 8 интерфейсах, в том числе 4/10 в Grok и 3/10 в Claude. Первое появление приходится на GigaChat. По общим вопросам Q01-Q07 было 13 упоминаний, по вопросам Q08-Q10 – еще 3.

Вячеслав Савицкий: заметная доля Perplexity

BMR – 12,7% (14/110); FRS – 0,9% (1/110). В Perplexity Савицкий присутствовал в 5 из 10 ответов, в DeepSeek и Grok – по 3. Первым он оказался в одном ответе Grok. Участник относится к группе тех, чьи показатели могут существенно зависеть от выбранного нейроинтерфейса.

Александр Ознобишин: 13 ответов, одно первое появление в Google AI Mode

BMR – 11,8% (13/110); FRS – 0,9% (1/110). Имя присутствует в 7 интерфейсах, включая Claude и Google AI Mode по 3/10, Google Gemini и DeepSeek по 2/10. Первый порядок зафиксирован в Google AI Mode. Число упоминаний находится рядом с результатом Савицкого, но распределение по платформам иное.

Владимир Малюгин: 12 ответов с именем, ни одного первого

BMR – 10,9% (12/110); FRS – 0%. Имя Малюгина встречается в 7 интерфейсах, в том числе по 3 раза в Grok и чате Алисы. Первое имя среди людей не зафиксировано. Это еще один случай, когда «попадает в ответы» и «стоит в начале ответа» дают разные картины.

Сергей Язовский: 10 ответов, FRS равен нулю

BMR – 9,1% (10/110); FRS – 0%. Большая часть найденных упоминаний приходится на DeepSeek и Claude: по 4 из 10 в каждом. Первых появлений нет. Оценить реальную позицию внутри списков, кроме самого факта «не первый», помогает уже не общая таблица, а просмотр полных текстов наблюдений.

Сергей Посконный: 9 упоминаний и 1 первая позиция

BMR – 8,2% (9/110); FRS – 0,9% (1/110). Имя встречалось в 5 интерфейсах. Единственный случай первого появления пришелся на DeepSeek. В общей таблице BMR он делит диапазон 12–13 с Сергеем Сивковым.

Сергей Сивков: относительно редкое имя, но 2 первых появления

BMR – 8,2% (9/110); FRS – 1,8% (2/110). Именно Сивков занимает 5-е место по FRS, хотя по BMR делит только 12–13-ю позицию. Первым он был 1 раз в Grok и 1 раз в чате Алисы. Это сильный пример, зачем понадобилась вторая метрика: список первых имен и рейтинг всех упоминаний ранжируют участников по-разному.

Анастасия Акст и Александр Сергеев: нижняя граница группы регулярных упоминаний