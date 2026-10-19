Учет ноу-хау и расходов на регламенты во франчайзинге в 2026 году: НМА, ст. 257–258 НК РФ и риски ст. 54.1 НК РФ

Упаковка бизнеса во франшизу неизбежно сопровождается крупными расходами головной компании на разработку стандартов, технологических карт, должностных инструкций, брендбука и автоматизацию бизнес-процессов. В 2026 году бюджет на создание полноценного комплекта ноу-хау и регламентов (Operations Manual) составляет от 1,5 до 6 млн рублей.
При этом для бухгалтерской службы управляющей компании и франчайзи передача секретов производства таит множество методологических вопросов: В каких случаях затраты на создание регламентов капитализируются как нематериальный актив (НМА) по новому стандарту ФСБУ 14/2022, а когда могут быть списаны единовременно как текущие консультационные расходы? Как правильно амортизировать ноу-хау в налоговом учете по статьям 257–258 НК РФ при отсутствии зарегистрированного патента? * Какие налоговые риски по статье 54.1 НК РФ возникают при передаче прав на ноу-хау аффилированным франчайзи и как доказать реальность коммерческой ценности переданных регламентов?
Разбираем нормативную базу, правила документооборота и типовые бухгалтерские проводки.
1. Бухгалтерский учет по ФСБУ 14/2022: критерии признания ноу-хау как НМА
С 2024 года действует обязательный федеральный стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Согласно пункту 4 стандарта, объект признается НМА при одновременном соблюдении следующих условий: 1. Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем; 2. Организация имеет право на получение этих выгод и контроль над активом; 3. Объект предназначен для использования в течение периода свыше 12 месяцев; 4. Объект может быть идентифицирован (отделен от других активов).
Главный критерий для секрета производства (ноу-хау):
В силу статьи 1465 ГК РФ и Федерального закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», секрет производства признается активом только при условии введения в компании официального режима коммерческой тайны. Если режим не введен (нет приказа генерального директора, реестра сведений и грифа конфиденциальности), капитализировать затраты на разработку стандартов в качестве НМА нельзя.
Бухгалтерские проводки при создании ноу-хау:
Дт 08.05 — Кт 60 (70, 69) — аккумулирование затрат на разработку регламентов, технологических карт и съемку обучающих видео;
Дт 04 — Кт 08.05 — принятие ноу-хау к учету в качестве нематериального актива после утверждения приказом и введения режима коммерческой тайны;
Дт 20 (26, 44) — Кт 05 — ежемесячное начисление амортизации исходя из установленного срока полезного использования (СПИ).
Рис. 1. Документальное оформление прав на ноу-хау и аудит калькуляционных карт
2. Налоговый учет расходов на разработку стандартов: ст. 257–258 НК РФ
В налоговом учете порядок признания затрат на ноу-хау имеет принципиальные особенности:
Вариант А: Признание нематериального актива (п. 3 ст. 257 НК РФ)
Если первоначальная стоимость разработки секрета производства превышает 100 000 рублей, а компания обладает исключительным правом на ноу-хау, актив признается амортизируемым имуществом: Срок полезного использования определяется организацией самостоятельно исходя из срока действия договора или периода полезного использования (но не менее 2 лет по п. 2 ст. 258 НК РФ); Амортизация начисляется линейным методом с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
Вариант Б: Признание текущих расходов (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ)
Если затраты были направлены на обновление действующих стандартов, текущий аудит или консультационные услуги без создания обособленного секрета производства, расходы признаются единовременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Рис. 2. Налоговый аудит роялти и контроль фискальных чеков сети
3. Налоговые риски ст. 54.1 НК РФ при передаче ноу-хау во франчайзинге
Ключевой фокус выездных налоговых проверок сетей в 2025–2026 годах — экономическая обоснованность паушальных взносов и роялти.
Маркеры необоснованной налоговой выгоды:
Передача «пустышек» без коммерческой ценности: Если в акте приема-передачи к договору концессии фигурируют общедоступные инструкции, скачанные из открытых источников, налоговики переквалифицируют роялти в необоснованные расходы и снимут их из базы по налогу на прибыль франчайзи;
Формальное дробление (дробление на УСН): Если управляющая компания создает цепочку аффилированных ИП-франчайзи, но весь реальный бизнес управляется из единого центра, доначисления по ст. 54.1 НК РФ достигают сотен миллионов рублей;
Отсутствие подтверждения факта передачи: Передача ноу-хау должна сопровождаться детализированными двусторонними актами приема-передачи с перечнем файлов, идентификаторов доступов к корпоративной ERP/LMS и журналами фиксации выдачи ключей.
Чек-лист для главного бухгалтера управляющей компании:
Проверьте приказ о коммерческой тайне: Без введения режима по 98-ФЗ признание ноу-хау как НМА оспоримо;
Определите стоимостной лимит: Разграничьте затраты свыше 100 000 рублей (амортизация НМА) и текущие расходы на адаптацию регламентов;
Оформите акты приема-передачи с партнерами: В каждом акте к ДКК фиксируйте конкретный состав передаваемой документации;
Убедитесь в наличии товарного знака: Передача концессии по ст. 1027 ГК РФ невозможна без товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте.
Автор материала — Виталий Олегович, эксперт по бухгалтерскому учету, налоговому аудиту и структурированию партнерских сетей. Практическими разборами и налоговыми кейсами делюсь в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, как в вашей организации учитываются затраты на разработку стандартов и регламентов? Признаете как НМА или списываете текущими расходами? Делитесь практикой в комментариях!
Виталий Олеговичочень полезная статья, большое спасибо