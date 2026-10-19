Учет ноу-хау и расходов на регламенты во франчайзинге в 2026 году: НМА, ст. 257–258 НК РФ и риски ст. 54.1 НК РФ

Упаковка бизнеса во франшизу неизбежно сопровождается крупными расходами головной компании на разработку стандартов, технологических карт, должностных инструкций, брендбука и автоматизацию бизнес-процессов. В 2026 году бюджет на создание полноценного комплекта ноу-хау и регламентов (Operations Manual) составляет от 1,5 до 6 млн рублей.

При этом для бухгалтерской службы управляющей компании и франчайзи передача секретов производства таит множество методологических вопросов: В каких случаях затраты на создание регламентов капитализируются как нематериальный актив (НМА) по новому стандарту ФСБУ 14/2022, а когда могут быть списаны единовременно как текущие консультационные расходы? Как правильно амортизировать ноу-хау в налоговом учете по статьям 257–258 НК РФ при отсутствии зарегистрированного патента? * Какие налоговые риски по статье 54.1 НК РФ возникают при передаче прав на ноу-хау аффилированным франчайзи и как доказать реальность коммерческой ценности переданных регламентов?

Разбираем нормативную базу, правила документооборота и типовые бухгалтерские проводки.