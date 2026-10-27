Бухгалтерский и налоговый учет централизованных поставок во франшизе: оптовые наценки, ретро-бонусы и ст. 54.1 НК РФ

1. Две модели структурирования поставок и бухгалтерские проводки

На практике снабжение франчайзинговой сети организуется по одной из двух базовых моделей:

Модель А: Собственный Торговый дом (Договор поставки / купли-продажи)

Управляющая компания учреждает дочернюю оптовую компанию (ООО «Торговый дом»), которая приобретает продукцию у заводов-изготовителей и перепродает ее франчайзи с фиксированной оптовой наценкой (10% – 18%).

Бухгалтерский учет у Торгового дома: Дт 41 — Кт 60 — оприходован товар от завода-производителя; Дт 19 — Кт 60 — отражен «входной» НДС по приобретенной партии; Дт 68 («НДС») — Кт 19 — предъявлен к вычету НДС со стоимости товара; Дт 62 — Кт 90.01 — отражена выручка от реализации товара франчайзи (с учетом торговой наценки); Дт 90.03 — Кт 68 («НДС») — начислен НДС 20% с реализации; Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость реализованного товара; * Дт 51 — Кт 62 — получена оплата от партнера сети.

Бухгалтерский учет у франчайзи: Дт 41 (10) — Кт 60 — оприходовано сырье или товар от Торгового дома; Дт 19 — Кт 60 — отражен НДС (при применении ОСНО); * Дт 60 — Кт 51 — произведена оплата поставщику сети.