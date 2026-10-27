Бухгалтерский и налоговый учет централизованных поставок во франшизе: оптовые наценки, ретро-бонусы и ст. 54.1 НК РФ

При масштабировании франчайзинговой сети до 15–20 предприятий централизованные поставки сырья, полуфабрикатов и расходных материалов становятся ключевым каналом монетизации и операционного контроля.
В большинстве концепций общепита, ритейла и сферы услуг правообладатели обязывают партнеров закупать продукцию исключительно через уполномоченное лицо сети на основании ст. 1033 ГК РФ («Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии»).
Однако выстраивание Supply Chain сопряжено с серьезными бухгалтерскими и налоговыми рисками. Налоговые инспекторы в ходе проверок часто пытаются переквалифицировать агентские схемы в куплю-продажу, доначислить НДС на полученные ретро-бонусы либо признать сделки внутри сети формальным документооборотом по ст. 54.1 НК РФ.
1. Две модели структурирования поставок и бухгалтерские проводки
На практике снабжение франчайзинговой сети организуется по одной из двух базовых моделей:
Модель А: Собственный Торговый дом (Договор поставки / купли-продажи)
Управляющая компания учреждает дочернюю оптовую компанию (ООО «Торговый дом»), которая приобретает продукцию у заводов-изготовителей и перепродает ее франчайзи с фиксированной оптовой наценкой (10% – 18%).
Бухгалтерский учет у Торгового дома: Дт 41 — Кт 60 — оприходован товар от завода-производителя; Дт 19 — Кт 60 — отражен «входной» НДС по приобретенной партии; Дт 68 («НДС») — Кт 19 — предъявлен к вычету НДС со стоимости товара; Дт 62 — Кт 90.01 — отражена выручка от реализации товара франчайзи (с учетом торговой наценки); Дт 90.03 — Кт 68 («НДС») — начислен НДС 20% с реализации; Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость реализованного товара; * Дт 51 — Кт 62 — получена оплата от партнера сети.
Бухгалтерский учет у франчайзи: Дт 41 (10) — Кт 60 — оприходовано сырье или товар от Торгового дома; Дт 19 — Кт 60 — отражен НДС (при применении ОСНО); * Дт 60 — Кт 51 — произведена оплата поставщику сети.
Модель Б: Агентская схема (ст. 1005 ГК РФ)
Управляющая компания выступает агентом от своего имени, но за счет принципала (франчайзи), консолидируя оптовый пул заказов сети.
Главный плюс: Средства, поступающие агенту для расчетов с производителями, не признаются доходом (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ), а базой по налогу на прибыль является только агентское вознаграждение.
Главный риск: При отсутствии ежемесячных детализированных отчетов агента и копий первичных счетов заводов ФНС переквалифицирует операцию в прямую перепродажу с доначислением налогов со всей суммы оборота.
Рис. 1. Аналитический учет централизованных поставок и автоматизированная сверка партий сырья
2. Налогообложение ретро-бонусов и премий от поставщиков
Когда совокупный объем закупок сети достигает десятков миллионов рублей, производители предоставляют правообладателю ретро-бонусы и маркетинговые премии за достижение согласованного объема отгрузок (обычно 3% – 8%).
Налог на прибыль:
Любая полученная от поставщика премия за выполнение объема закупок признается внереализационным доходом правообладателя на дату подписания акта или получения денежных средств (п. 8 ст. 250 НК РФ, подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ).
НДС при выплате ретро-бонусов (ст. 154 НК РФ):
В соответствии с п. 2.1 ст. 154 НК РФ выплата поставщиком покупателю премии за выполнение определенных условий договора (включая объем закупок) не уменьшает стоимость ранее отгруженных товаров для целей исчисления НДС, если иное прямо не предусмотрено договором.
Если в договоре поставки зафиксировано, что премия не изменяет цену единицы товара, поставщик не выставляет корректировочные счета-фактуры, а покупатель не восстанавливает ранее принятый к вычету НДС.
Если премия уменьшает цену товара, поставщик обязан выставить единый корректировочный счет-фактуру (ст. 168 НК РФ), а Торговый дом — восстановить сумму НДС с уменьшения стоимости (подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Рис. 2. Контроль списаний сырья и ревизия соответствия технологическим картам сети
3. Риски статьи 54.1 НК РФ: доказывание деловой цели централизации
При проверках взаимозависимых сетей налоговые органы часто ставят под сомнение экономическую целесообразность обязательных закупок через Торговый дом правообладателя, заявляя об искусственном дроблении бизнеса или навязывании завышенных цен.
Чтобы защитить структуру от обвинений в получении необоснованной налоговой выгоды, бухгалтерии сети необходимо обеспечить три условия экономической оправданности (ст. 252 НК РФ):
Технологическая обоснованность в ДКК (ст. 1033 ГК РФ): В договоре коммерческой концессии и технологических картах должно быть прямо прописано, что использование именно этого сырья обусловлено авторской рецептурой и стандартами качества бренда, охраняемыми в режиме коммерческой тайны.
Трансляция оптовой скидки: Совокупная цена закупки для франчайзи в Торговом доме сети обязана быть экономически выгодной (с учетом доставки) по сравнению с локальными розничными или мелкооптовыми ценами сторонних дистрибьюторов.
Реальность товарооборота и сквозной учет: Сверка объемов поставок сырья с фискальными чеками онлайн-касс (ФЗ-54) и автоматическое списание ингредиентов в отраслевой учетной системе.
Автор — Виталий Олегович, эксперт по налоговому и финансовому структурированию франчайзинговых сетей. Практику налоговых проверок и шаблоны учетной политики публикую в Telegram-канале «Диалог Франшиз».
Коллеги, какую модель снабжения вы применяете в своих франчайзинговых проектах: перепродажу через собственный Торговый дом или агентскую схему? Сталкивались ли с претензиями налоговой по учету ретро-бонусов от поставщиков сырья?