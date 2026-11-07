Упаковка франшизы в 2026 году: бухучет НМА, паушальный взнос, роялти и ст. 54.1 НК РФ

Масштабирование бизнеса через договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ) требует от компании создания комплексного пакета нематериальных активов: зарегистрированного товарного знака, операционных стандартов, базы знаний и IT-инфраструктуры.
Ошибки на этапе юридической и бухгалтерской упаковки сети приводят к существенным налоговым рискам: отказ франчайзи в признании расходов по налогу на прибыль (ст. 252 НК РФ), переквалификация сделок в лицензионные или агентские и обвинения в искусственном дроблении бизнеса по ст. 54.1 НК РФ.
1. Капитализация затрат на разработку франшизы: учет НМА по ФСБУ 14/2022
Создание франчайзингового пакета сопровождается затратами на регистрацию товарного знака, написание Франчайзи-бука, разработку технологических карт и настройку софта.
Бухгалтерский учет по ФСБУ 14/2022:
Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении условий:
* Способность приносить экономические выгоды в будущем;
* Право организации на получение этих выгод и ограничение доступа третьих лиц (исключительные права или контроль);
* Возможность отделения объекта от других активов;
* Срок использования свыше 12 месяцев.
Затраты на регистрацию товарного знака в Роспатенте (пошлины, услуги патентных поверенных по профильным классам и 35-му классу МКТУ) формируют первоначальную стоимость НМА на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с последующим переводом на счет 04 «Нематериальные активы». Амортизация начисляется линейным способом в течение срока действия свидетельства (10 лет).
Затраты на регламенты и базу знаний (ноу-хау):
Если операционные регламенты и рецептуры оформлены в режиме коммерческой тайны (ноу-хау по ст. 1465 ГК РФ) и передаются по актам, затраты на их внешнюю разработку могут формировать отдельный НМА либо списываться в текущие прочие расходы (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ) как расходы на консультационные и информационные услуги, если они не образуют самостоятельный отчуждаемый объект.
2. Налоговый и бухгалтерский учет паушального взноса (ст. 271 НК РФ)
Паушальный взнос — это единовременный платеж франчайзи за право вступить в сеть и получить комплекс исключительных прав и ноу-хау.
Учет у правообладателя (франчайзера):
Порядок признания дохода в целях налога на прибыль (ст. 271 НК РФ) зависит от условий договора коммерческой концессии (ДКК):
1. Единовременное признание: Если паушальный взнос уплачивается исключительно за предоставление комплекса прав, и передача документации зафиксирована актом приема-передачи на дату вступления договора в силу.
2. Равномерное признание (счет 98 «Доходы будущих периодов»): Если ДКК возлагает на правообладателя длящиеся обязательства на этапе открытия точки (шеф-монтаж, выезд стартап-команды, обучение персонала, интеграция софта). В таком случае доход признается равномерно в течение периода запуска филиала либо срока действия договора.
Учет у пользователя (франчайзи):
Для франчайзи паушальный платеж не является единовременным расходом:
* Сумма относится на счет 97 «Расходы будущих периодов»;
* Списание в расходы по налогу на прибыль (или при УСН «доходы минус расходы» по подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ) осуществляется равномерно в течение срока действия ДКК;
* Критически важное условие: списание расходов возможно СТРОГО после государственной регистрации предоставления права в Роспатенте (п. 2 ст. 1028 ГК РФ). С ноября 2026 года срок рассмотрения электронной заявки в Роспатенте составляет до 10 рабочих дней. До момента регистрации платеж квалифицируется как аванс (дебиторская задолженность).
3. Учет периодических платежей (роялти) и маркетинговых сборов
Роялти начисляются на регулярной основе (ежемесячно) и зависят от валовой выручки точки (3% – 7%) либо устанавливаются в твердой сумме.
Дата признания расхода у франчайзи: согласно подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ — дата расчетов по договору, дата предъявления документов к оплате либо последний день отчетного (налогового) периода.
Первичные документы: для признания расхода обязателен ежемесячный акт об оказании услуг/расчете роялти с приложенным расчетом базы (выгрузка из фискального накопителя онлайн-кассы по 54-ФЗ и CRM-системы).
Маркетинговый сбор (1% – 2%): если взимается отдельно, должен аккумулироваться на целевом счете правообладателя с обязательным предоставлением ежеквартального отчета о фактических затратах на рекламу сети. В противном случае ФНС может переквалифицировать сбор в дополнительное роялти с доначислением налогов.
4. Защита от обвинений в дроблении бизнеса по ст. 54.1 НК РФ
Франчайзинговые сети находятся под пристальным контролем налоговых органов. Если инспекторы установят, что франчайзи — это подконтрольные номинальные лица, созданные для сохранения права на УСН, сеть ждет объединение налоговых баз и доначисление НДС и налога на прибыль.
Чек-лист самостоятельности франчайзи:
Реальная независимость учредителей и директоров: отсутствие родственных связей с бенефициарами франчайзера и отсутствия работы в управляющей компании в прошлом.
Собственные трудовые ресурсы: франчайзи самостоятельно нанимает сотрудников, начисляет зарплату и сдает отчетность по страховым взносам.
Прямые договоры аренды: договор аренды помещения заключается напрямую между франчайзи и собственником недвижимости (без субаренды через франчайзера по завышенным ставкам).
Раздельные кассовые аппараты и расчетные счета: выручка зачисляется на расчетный счет франчайзи, кассы зарегистрированы на его юрлицо в ФНС.
Официальная регистрация ДКК в Роспатенте: наличие зарегистрированного распоряжения исключительными правами служит главным доказательством деловой цели концессии.
Разбор свежей судебной практики по спорам франчайзинга и концессионным договорам публикуется в профильном канале: Telegram-канал о франчайзинге.
Коллеги, сталкивались ли вы на практике с затягиванием регистрации ДКК в Роспатенте и как оформляете учет паушального платежа до внесения записи в реестр?