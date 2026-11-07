Упаковка франшизы в 2026 году: бухучет НМА, паушальный взнос, роялти и ст. 54.1 НК РФ

1. Капитализация затрат на разработку франшизы: учет НМА по ФСБУ 14/2022

Бухгалтерский учет по ФСБУ 14/2022:

Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении условий:

* Способность приносить экономические выгоды в будущем;

* Право организации на получение этих выгод и ограничение доступа третьих лиц (исключительные права или контроль);

* Возможность отделения объекта от других активов;

* Срок использования свыше 12 месяцев.

Затраты на регистрацию товарного знака в Роспатенте (пошлины, услуги патентных поверенных по профильным классам и 35-му классу МКТУ) формируют первоначальную стоимость НМА на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с последующим переводом на счет 04 «Нематериальные активы». Амортизация начисляется линейным способом в течение срока действия свидетельства (10 лет).