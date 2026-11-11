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Виталий Олегович
Учет расходов
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Телефония и запись звонков во франшизе: учет расходов на связь, риски по 152-ФЗ, 54-ФЗ и ст. 54.1 НК РФ

Налоговый и правовой учет корпоративной мобильной связи и записи звонков во франчайзинговой сети: списание расходов по подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ, легитимность аудиофиксации по 152-ФЗ и ст. 138 УК РФ, раздельный кассовый учет по 54-ФЗ и защита от рисков дробления бизнеса по ст. 54.1 НК РФ.

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Развертывание централизованной системы телефонной связи и фиксации переговоров персонала в партнерской сети — ключевой инструмент управляющей компании для контроля стандартов обслуживания и соблюдения регламентов первого контакта (SLA).

Однако оплата и предоставление сервисов мобильной связи и записи телефонных разговоров для юридически самостоятельных франчайзи (ИП и ООО) требуют от финансово-бухгалтерской службы четкого документального оформления и обоснования экономической оправданности по ст. 252 НК РФ.

1. Списание затрат на корпоративную мобильную связь и запись звонков (ст. 252 и 264 НК РФ)

Управляющая компания несет регулярные расходы на лицензии сервиса мобильной записи разговоров, аренду защищенных облачных хранилищ S3 и интеграцию с CRM-системой сети.

Налоговая квалификация затрат у правообладателя:

  • Расходы на услуги связи (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ):

  • Оплата услуг связи, маршрутизации телефонных вызовов и доступа к облачным сервисам фиксации аудиопотоков линейного персонала филиалов;

  • Расходы на программное обеспечение и SaaS-решения (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ):

  • Платежи за право использования мобильного ПО фиксации аудиовызовов и модулей речевой аналитики в рамках лицензионных и сублицензионных соглашений;

  • Экономическое обоснование (п. 1 ст. 252 НК РФ):

  • Затраты признаются обоснованными, так как направлены на обеспечение операционного контроля качества сети (ст. 1031 ГК РФ), предотвращение потери лидов и контроль базы расчета роялти.

text Обязательный комплект первичных документов (ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ): 1. Договор с оператором связи / разработчиком ПО с указанием тарифов и объема подключений; 2. Ежемесячные универсальные передаточные документы (УПД) или акты оказанных услуг; 3. Внутренний приказ руководителя об утверждении стандарта коммуникаций и перечня рабочих номеров/устройств, подлежащих аудиофиксации в коммерческих целях; 4. Регламент в приложении к ДКК об обязательном подключении точек к единому контуру связи.

2. Легитимность аудиозаписи: тайна переговоров и персональные данные по 152-ФЗ

При внедрении записи звонков на смартфонах линейных сотрудников у бизнеса регулярно возникают опасения относительно тайны телефонных переговоров (ст. 138 УК РФ) и соблюдения Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Правовая защита и комплаенс:

  • Разграничение тайны связи и коммерческих переговоров:

  • Конституционная гарантия тайны телефонных переговоров (ст. 23 Конституции РФ, ст. 63 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи») защищает частную жизнь граждан от негласного прослушивания третьими лицами.

  • Запись служебных разговоров сотрудников при исполнении ими трудовых обязанностей с клиентами компании не нарушает ст. 138 УК РФ при соблюдении двух условий:

    1. Сотрудник письменно ознакомлен с локальным нормативным актом (ЛНА) о записи служебных звонков;

    2. Клиент уведомлен в начале входящего или исходящего вызова («В целях контроля качества разговор записывается»).

  • Соблюдение требований 152-ФЗ:

  • Аудиозапись разговора признается персональными данными в случае возможности идентификации абонента.

  • Правообладатель выступает Оператором персональных данных и обязан хранить аудиофайлы на серверах в защищенных ЦОД на территории Российской Федерации с применением шифрования (AES-256). Франчайзи выступает лицом, обрабатывающим данные по поручению (ч. 3 ст. 6 Закона № 152-ФЗ).

3. Раздельный кассовый контур (54-ФЗ) и риски ст. 54.1 НК РФ

Аудиофиксация звонков и речевая аналитика позволяют управляющей компании пресекать схему «Drop-to-Card» (когда недобросовестные сотрудники партнерских филиалов просят клиента перевести оплату на личную банковскую карту без выдачи фискального чека).

Однако глубокий контроль телефонного трафика не должен приводить к смешению финансовых потоков участников сети:

text Критерии налоговой безопасности при централизованном контроле связи: 1. Автономия ККТ по 54-ФЗ: все расчеты по согласованным в телефонном разговоре заказам проводятся строго через онлайн-кассу франчайзи с формированием чека на его ИНН. 2. Недопустимость централизации выручки: управляющая компания не вправе принимать деньги клиентов филиала на свой счет, если она не действует по агентскому договору. 3. Прозрачность расчетов за IT-инфраструктуру: если затраты на связь компенсируются франчайзи, в договоре концессии четко прописывается порядок выставления сервисных счетов или включение расходов в фиксированную часть роялти.

Бухгалтерский учет расходов на телефонию:

  • Дт 20 (26, 44) — Кт 60 (76): Отражена стоимость услуг связи и SaaS-сервисов записи звонков;

  • Дт 19 — Кт 60: Учтен входящий НДС (при наличии);

  • Дт 68/НДС — Кт 19: Принят НДС к вычету на основании счета-фактуры или УПД;

  • Дт 76/франчайзи — Кт 91.1 (или 62): Начислена компенсация расходов за связь (если предусмотрено ДКК).

Практические разборы судебной практики и нормативных актов по франчайзингу публикуются в канале @dialog_franchise.

Вопрос для бухгалтеров и финансовых директоров:

Как в вашей компании организована оплата связи линейного персонала франчайзи: централизованно через управляющую компанию с перевыставлением счетов или каждый партнер заключает прямой договор с оператором связи?

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    Виталий Олегович

    Виталий Олегович

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    Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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