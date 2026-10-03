Платеж вернули в конкурсную массу: когда управляющий оспаривает расчет с одним кредитором

Компания еле держится, но с вами рассчитывается: вы дольше других ждали и настойчивее напоминали о долге. Через год приходит управляющий и требует вернуть деньги — потому что вы получили их раньше остальных. Это сделка с предпочтением, и оспаривается она по статье 61.3 Закона о банкротстве.

Что считается предпочтением

Пункт 1 статьи 61.3 называет четыре типичных случая, причем перечень открытый: достаточно одного из них, а предпочтение возможно и в других ситуациях (пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63). Сделка обеспечила исполнение обязательства, которое возникло до нее, - например, под старый долг неожиданно дали залог. Бывает и так, что сделка изменила очередность удовлетворения требований по обязательствам, возникшим раньше. Сделка погасила долг, срок которого еще не наступил, хотя просроченные обязательства перед другими остались неисполненными. Наконец, кредитору досталось больше, чем он получил бы при расчетах в общей очереди.

Так обычный платеж превращается в оспоримую сделку: пройди деньги через конкурсную массу, вы получили бы долю, а получили все.

Как далеко назад смотрит управляющий

Важны два срока перед принятием заявления о банкротстве. Если платеж пришелся на месяц до принятия заявления или на время после него, осведомленность получателя доказывать не нужно – достаточно самого предпочтения.

Когда платеж пришелся на период от шести месяцев до одного месяца до принятия заявления, все зависит от основания. Для залога под старый долг и для изменения очередности этого периода достаточно. В остальных случаях, включая обычное погашение долга, управляющий должен доказать, что получатель знал или должен был знать о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника либо об обстоятельствах, позволяющих сделать такой вывод (пункт 3 статьи 61.3, пункт 12 постановления Пленума ВАС № 63). Если получатель — заинтересованное лицо, такое знание предполагается, пока он не докажет обратное.

Чем защищаться - статья 61.4

Чаще всего спор идет о пороге в один процент - сделки в обычной хозяйственной деятельности должника не оспариваются по статье 61.3, если цена не превышает одного процента стоимости его активов по бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Процент считают по одной сделке или по нескольким взаимосвязанным. Обычный характер платежа доказываете вы, а превышение одного процента - управляющий. Платеж со значительной просрочкой обычным, как правило, не считается.

Иначе обстоит дело со встречным исполнением, полученным сразу. Если должник получил от вас равноценное встречное исполнение непосредственно после заключения договора, например заплатил и тут же забрал товар, как при розничной покупке, платеж оспаривается только по пункту 2 статьи 61.2. Управляющему придется доказать цель причинить вред кредиторам, сам вред и то, что вы о цели знали, а это заметно тяжелее.

Отдельно выведены кредитные и обязательные платежи: по статье 61.3 не оспариваются погашение по кредитному договору и обязательные платежи, если к моменту исполнения у должника не было известных этому кредитору просроченных долгов перед другими, а сам платеж по срокам и размеру не отличался от договора или закона.

С чего начинать, если пришло требование

Сначала посмотрите дату принятия заявления о банкротстве, потом размер платежа относительно активов должника и наконец то, что вы дали взамен и когда. Эти три обстоятельства определяют, к какому периоду относится платеж и какая защита у вас есть.

Для защиты одним процентом важна и добросовестность получателя: недобросовестность контрагента исключает квалификацию сделки как совершенной в обычной хозяйственной деятельности, и пункт 2 статьи 61.4 тогда не применяется (пункт 13 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 5/2026, утвержден Президиумом ВС 29.04.2026). Поэтому эта защита работает при совокупности условий: платеж обычный для должника и без значительной просрочки, не больше одного процента активов, получатель добросовестен.

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Куличенко А.М., арбитражный управляющий, реестровый № 23976. Нормы - по редакции Закона о банкротстве от 04.08.2026, действующей на 03.10.2026.