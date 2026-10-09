«Ты только подписывай»: чем рискует номинальный директор при банкротстве компании

Цена раскрытия сведений

Полного освобождения может и не быть. Выбор между уменьшением и освобождением пункт 9 статьи 61.11 оставляет суду, а при уменьшении суд учитывает, насколько действия директора по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь (тот же пункт 6 постановления Пленума № 53).

Названные суду сведения о фактическом руководителе обратно не забрать, и значение они могут иметь не только в банкротном споре. Поэтому линию защиты выбирают заранее: иногда разумнее спорить об отсутствии вреда, о причинной связи или о размере требований, чем строить позицию на номинальности.

Установление настоящего руководителя само по себе номинального директора из спора не выводит. Просить о снижении ответственности можно тогда, когда это лицо или скрытое имущество найдены благодаря его сведениям.

Как суды разрешают споры о субсидиарной ответственности, разбираю в телеграм-канале: https://telegram.me/bankrot_Kulichenko