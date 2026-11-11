Оспаривание сделок в гражданском процессе и в банкротстве

1. Сделка и общие основания её оспаривания
Сделка – это не только договор, помимо двусторонних и многосторонних сделок (т.е. договоров), она включает еще и односторонние сделки (признание долга, зачет, доверенность и т.д.). В целях банкротного оспаривания термин «сделка» понимается еще шире, это может быть как выдача денег из кассы или передача товара, так и выплата премии. Дефекты сделки, которые сообщают ей недействительность, обычно относятся к порокам воли (обман, угроза, недееспособность) или формы (письменная, нотариальная).
Существует заблуждение, если совершена с нарушением письменной формы, то она недействительна. Это не так, последствием здесь будет запрет сторонам ссылаться в суде на свидетельские показания (но можно доказывать с помощью писем, актов, платежей и т.п.). Исключения: распоряжение недвижимостью или обязательная нотариальная форма, где нарушение формы действительно влечет недействительность.
Иногда говорят о том, что недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Это неверно, поскольку в отличие от ничтожных сделок, которые недействительны независимо от признания их таковыми судом, оспоримые сделки действительны, пока иное не будет установлено в суде. Налоговые органы могут без суда переквалифицировать ничтожную сделку, у таможенных органов есть похожее право (обычно в части цены).
Пример: заём, который на самом деле является дарением. Это, пожалуй, один из самых частых сюжетов. Налоговый орган выявляет, что по договору займа фактически не было ни возврата суммы, ни намерения её возвращать, и переквалифицирует отношения в безвозмездную передачу с доначислением налогов.
Большинство сделок сложно оспаривать. После реформы гражданского законодательства 2013 года оспаривание сделок стало еще более непростой задачей, поскольку появился еще и эстоппель. Этот принцип заключается в том, что, если сторона заключила сделку с пороками, то она теряет право на них ссылаться, если она уже приступила к исполнению сделки или приняла исполнение, пусть даже частично (п. 5 ст. 166 ГК РФ). В банкротстве оспаривать сделки проще. Во-первых, тогда не действует эстоппель, т.к. сделка оспаривается не её стороной, а третьим лицом: кредитором стороны или арбитражным управляющим. Во-вторых, можно оспаривать сделки, которые принесли должнику убыток (от некоторых из них вообще можно отказаться).
2. Оспаривание сделок в банкротстве
В банкротстве сделки можно признавать недействительными как по общим основаниям, так и по специальным банкротным основаниям. С заявлением об оспаривании сделки может обратиться назначенный судом арбитражный управляющий или конкурсный кредитор, чьё требование составляет не менее 10% от общего размера реестра требований кредиторов. Специальные основания недействительности сделок делятся на две группы: «подозрительные сделки» и «сделки с предпочтением».
2.1. Первая группа подозрительных сделок– это сделки, заключенные в течение последнего года перед принятием судом заявления о банкротстве. Их оспорить легче всего, поскольку их стороной могут оказаться и совершенно посторонние для должника лица, при условии, что они получили имущество должника на условиях значительно ниже рыночных, либо не могут доказать получение должником равноценного встречного предоставления (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве). Последнее нередко происходит при расчетах наличными, при том, что к таким расчетам банкротные судьи относятся с большим подозрением. Порог значительности не определен, однако, сделки, цена которых не отличается от рыночной более, чем на 30%, находятся за пределами такого риска, хотя чаще всего суды ориентируются на 2-кратное отличие цены.
2.2. Вторая группа – это сделки, причинившие ущерб кредиторам, совершённые в течение 3 лет до принятия судом заявления о банкротстве, совершенные с противоправной целью (нужно доказать цель причинения вреда кредиторам) (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). Обычно речь идёт о сделках с лицами, связанными с должником (для них цель причинения вреда предполагается): компаниями одной группы, родственниками, друзьями.
Таким образом, операции с взаимозависимыми лицами, вывод активов, продажа имущества «своим» по нерыночной цене – это зона повышенного риска. Даже если трёхлетний срок прошёл, сделку всё равно могут попытаться оспорить по общегражданским основаниям – как действие с намерением причинить вред кредиторам (ст. 10 и 168 ГК РФ).
2.3. Отдельная группа – это «сделки с предпочтением». Если кредитор был осведомлён о признаках неплатёжеспособности должника, оспорить сделку можно в течение 6 месяцев до принятия заявления о банкротстве. Если кредитор не знал о финансовых трудностях должника – в течение 1 месяца (ст. 61.3 Закона о банкротстве). По таким основаниям, как правило, не могут быть оспорены договоры, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности. Другими словами, месяц до принятия судом заявления о банкротстве должника – это наиболее опасный период для контрагентов должника, поскольку могут пострадать неосведомленные и добросовестные кредиторы.
Например, кредитор, который получил в этот период крупную сумму из компании, признанной банкротом, может быть принужден судом к возврату полученных средств.
3. Сроки давности и последствия недействительности сделки
Иск о признании сделки недействительной можно предъявить в суд, если сделка является оспоримой, в течение 1 года с момента, когда истец узнал или должен был узнать об основаниях недействительности. Если сделка является ничтожной, то иск может быть подан в течение 3 лет с момента начала исполнения сделки (ст. 181 ГК РФ). Это общее правило, хотя есть несколько исключений. Срок исковой давности применяется судом только по заявлению ответчика. Если о нём не заявить, суд может удовлетворить иск и за пределами срока.
Последствия недействительности по умолчанию – реституция: стороны возвращают друг другу всё полученное по сделке. Исключения – длящиеся сделки, когда последствия применяются только на будущее. Например, если признан недействительным договор подряда, то предполагается, что цена, указанная в нём, равняется рыночной. Следовательно, если подрядчик выполнил часть работ, то заказчик обязан заплатить за это. Вторая группа исключений сводится к недействительным сделкам, к которым применяется односторонняя реституция.
Типичный пример связан с оспариванием подозрительных сделок в банкротстве, когда лицо, получившее от должника имущество принуждается к его возврату, не получая ничего взамен или получая лишь теоретическое требование о возврате уплаченной цены, пониженное в очерёдности.
Быканов Денис Дмитриевич
Партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», к. ю. н., доцент Финуниверситета