Оспаривание сделок в гражданском процессе и в банкротстве

1. Сделка и общие основания её оспаривания

Сделка – это не только договор, помимо двусторонних и многосторонних сделок (т.е. договоров), она включает еще и односторонние сделки (признание долга, зачет, доверенность и т.д.). В целях банкротного оспаривания термин «сделка» понимается еще шире, это может быть как выдача денег из кассы или передача товара, так и выплата премии. Дефекты сделки, которые сообщают ей недействительность, обычно относятся к порокам воли (обман, угроза, недееспособность) или формы (письменная, нотариальная).

Существует заблуждение, если совершена с нарушением письменной формы, то она недействительна. Это не так, последствием здесь будет запрет сторонам ссылаться в суде на свидетельские показания (но можно доказывать с помощью писем, актов, платежей и т.п.). Исключения: распоряжение недвижимостью или обязательная нотариальная форма, где нарушение формы действительно влечет недействительность.

Иногда говорят о том, что недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Это неверно, поскольку в отличие от ничтожных сделок, которые недействительны независимо от признания их таковыми судом, оспоримые сделки действительны, пока иное не будет установлено в суде. Налоговые органы могут без суда переквалифицировать ничтожную сделку, у таможенных органов есть похожее право (обычно в части цены).

Пример: заём, который на самом деле является дарением. Это, пожалуй, один из самых частых сюжетов. Налоговый орган выявляет, что по договору займа фактически не было ни возврата суммы, ни намерения её возвращать, и переквалифицирует отношения в безвозмездную передачу с доначислением налогов.

Большинство сделок сложно оспаривать. После реформы гражданского законодательства 2013 года оспаривание сделок стало еще более непростой задачей, поскольку появился еще и эстоппель. Этот принцип заключается в том, что, если сторона заключила сделку с пороками, то она теряет право на них ссылаться, если она уже приступила к исполнению сделки или приняла исполнение, пусть даже частично (п. 5 ст. 166 ГК РФ). В банкротстве оспаривать сделки проще. Во-первых, тогда не действует эстоппель, т.к. сделка оспаривается не её стороной, а третьим лицом: кредитором стороны или арбитражным управляющим. Во-вторых, можно оспаривать сделки, которые принесли должнику убыток (от некоторых из них вообще можно отказаться).