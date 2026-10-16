Штрафы маркетплейса на УСН с 2026 года: учет без ошибок

Как это провести в бухучете

Если маркетплейс работает как комиссионер или агент с участием в расчетах, типовая логика у комитента такая: товар передают площадке не как обычную продажу, а как передачу на реализацию. Товар остается собственностью продавца, поэтому сама отправка на склад маркетплейса не формирует выручку. Типовая проводка — Дебет 45 Кредит 41.

Когда маркетплейс прислал отчет о продажах, отражают реализацию. Базовый набор проводок, который я чаще всего использую в таких проектах: Дебет 62 Кредит 90.1 — отражена выручка; Дебет 76 Кредит 62 — задолженность маркетплейса за проданный товар; Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость. Если площадка удержала свою комиссию и услуги, тогда: Дебет 44 Кредит 76 — признаны услуги маркетплейса. Если продавец работает с НДС, сумму входного налога по услугам обычно выделяют отдельно проводкой Дебет 19 Кредит 76 на основании УПД или счета-фактуры.

По договорному штрафу логику лучше отделять от услуг. Рабочая схема: Дебет 91-2 Кредит 76-2 либо другой отдельный субсчет расчетов по претензиям — отражен штраф маркетплейса; затем при удержании из причитающихся сумм задолженность гасится взаимозачетом внутри расчетов с площадкой. Да, можно упростить и вести все на счете 76 с хорошей аналитикой, но смешивать штраф с логистикой в одном документе я не рекомендую. Потом не собрать ни налог, ни управленку.

Поступление денег на расчетный счет отражают уже за минусом удержаний: Дебет 51 Кредит 76. И вот здесь собственник обычно делает неверный вывод: «нам заплатили 1 058 000 рублей, значит это и есть выручка». Нет. Это чистое поступление после удержаний, а не выручка и не прибыль. Разница кажется банальной, но именно на ней регулярно ломаются и налог, и план-факт по марже.