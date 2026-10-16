Штрафы маркетплейса на УСН с 2026 года: учет без ошибок

У селлера на маркетплейсе есть тихая, но дорогая проблема: площадка удерживает из выручки не только комиссию, но и логистику, хранение, платную приемку, утилизацию, а иногда еще и штрафы. В выписке на расчетном счете все это выглядит одной суммой. Собственник видит поступление денег и думает, что бухгалтерия «сама разберется». А потом оказывается, что налоговая база собрана криво, расходы смешаны, а управленческий отчет врет по марже.
В 2026 году тема стала еще интереснее. Для УСН «доходы минус расходы» перечень затрат стал открытым: появился новый подход, который позволяет учитывать и иные экономически обоснованные расходы по правилам главы 25 НК РФ. Именно поэтому договорные штрафы маркетплейса перестали быть автоматическим «мертвым грузом» в налоговом учете. Но только если вы понимаете, что именно удержала площадка и каким документом это подтверждено.
Что именно изменилось с 1 января 2026 года
Ключевое изменение простое: у УСН «доходы минус расходы» больше нет прежнего жестко закрытого списка затрат. С 1 января 2026 года в статье 346.16 НК РФ появился подпункт 45, из-за которого упрощенцы могут брать в расходы и те затраты, которые раньше не проходили, если они связаны с деятельностью, направлены на получение дохода, документально подтверждены и не попадают под ограничения статьи 270 НК РФ. Это не «налоговая амнистия», а рабочий инструмент — но пользоваться им надо аккуратно.
Для селлеров это особенно важно по штрафам площадки. До 2026 года договорные штрафы маркетплейса на УСН обычно не брали в расходы. В 2026 году подход изменился: если штраф возник из условий оферты или договора, признан продавцом либо удержан из причитающихся сумм, его можно рассматривать как внереализационный расход. Именно здесь у многих появится резерв для снижения налога — не огромный, но регулярный.
Главная ошибка: смешать услуги маркетплейса и штрафы
В ежемесячном комплекте документов маркетплейс обычно показывает сразу несколько видов удержаний: комиссию, логистику, хранение, упаковку, маркетинговые услуги, возвраты, а также санкции за нарушения условий работы. Для бухгалтера это не «одна корзина расходов». Для учета это разные по природе операции, и сваливать их на один субсчет без аналитики — плохая идея.
Комиссия, логистика, хранение, упаковка, платные сервисы — это услуги маркетплейса. В бухучете их обычно ведут через расходы на продажу, чаще всего по счету 44, а расчеты — через 76 или 60, в зависимости от учетной модели.
Штрафы, пени, неустойки по оферте — это не услуги. В бухучете им место в прочих расходах, обычно через счет 91-2.
Налоговые и административные штрафы — отдельная история. Их нельзя механически приравнивать к договорным санкциям площадки. Для налога на прибыль расходы в бюджет и санкции государственных органов имеют свои ограничения, а на УСН ориентиром остаются общие запреты статьи 270 НК РФ.
На практике я бы советовал завести минимум три аналитики: вознаграждение маркетплейса, дополнительные услуги и санкции по договору. Тогда у вас не поплывет ни налоговый учет, ни P&L. Когда все удержания сидят на одном субсчете 76, руководитель не видит, где реальный коммерческий расход, а где плата за ошибки в операционке. Это уже вопрос не только учета, но и денег.
Какие документы нужны, чтобы штраф не оказался «дырой»
Маркетплейсы ежемесячно формируют для продавца отчет о продажах, УПД или комплект первички по услугам, акты, дополнительные расшифровки и документы по расхождениям. Именно этот пакет становится основой и для бухгалтерии, и для налогового учета. Если селлер скачал только отчет о выплате денег, а детализацию удержаний не сохранил, потом защищать расходы будет нечем.
По штрафам я обычно советую собирать отдельную папку за месяц: уведомление маркетплейса о санкции, отчет или реестр удержаний, документ взаимозачета либо расшифровку, из которой видно, что сумма реально удержана из расчетов с продавцом. Логика простая: бухгалтер должен показать не только сумму, но и природу удержания. Фраза «маркетплейс что-то списал» для учета не работает.
Отдельно подчеркну важный момент по доходам. Даже если площадка удержала комиссию, логистику и штраф еще до перечисления денег, доход у селлера не уменьшается на эти суммы автоматически. Для УСН в доходы по-прежнему идет полная сумма выручки от покупателей, а удержания отражаются отдельно. Это один из самых частых перекосов у селлеров, особенно когда собственник ориентируется только на выписку банка.
Как это провести в бухучете
Если маркетплейс работает как комиссионер или агент с участием в расчетах, типовая логика у комитента такая: товар передают площадке не как обычную продажу, а как передачу на реализацию. Товар остается собственностью продавца, поэтому сама отправка на склад маркетплейса не формирует выручку. Типовая проводка — Дебет 45 Кредит 41.
Когда маркетплейс прислал отчет о продажах, отражают реализацию. Базовый набор проводок, который я чаще всего использую в таких проектах: Дебет 62 Кредит 90.1 — отражена выручка; Дебет 76 Кредит 62 — задолженность маркетплейса за проданный товар; Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость. Если площадка удержала свою комиссию и услуги, тогда: Дебет 44 Кредит 76 — признаны услуги маркетплейса. Если продавец работает с НДС, сумму входного налога по услугам обычно выделяют отдельно проводкой Дебет 19 Кредит 76 на основании УПД или счета-фактуры.
По договорному штрафу логику лучше отделять от услуг. Рабочая схема: Дебет 91-2 Кредит 76-2 либо другой отдельный субсчет расчетов по претензиям — отражен штраф маркетплейса; затем при удержании из причитающихся сумм задолженность гасится взаимозачетом внутри расчетов с площадкой. Да, можно упростить и вести все на счете 76 с хорошей аналитикой, но смешивать штраф с логистикой в одном документе я не рекомендую. Потом не собрать ни налог, ни управленку.
Поступление денег на расчетный счет отражают уже за минусом удержаний: Дебет 51 Кредит 76. И вот здесь собственник обычно делает неверный вывод: «нам заплатили 1 058 000 рублей, значит это и есть выручка». Нет. Это чистое поступление после удержаний, а не выручка и не прибыль. Разница кажется банальной, но именно на ней регулярно ломаются и налог, и план-факт по марже.
Как это работает на цифрах
Разберу типовой кейс. За месяц площадка продала товара селлера на 1 200 000 руб. Из этой суммы она удержала: комиссию 96 000 руб., логистику и хранение 34 000 руб., договорный штраф за нарушение условий поставки 12 000 руб.. На расчетный счет продавец получил 1 058 000 руб.. Расчет простой: 1 200 000 - 96 000 - 34 000 - 12 000 = 1 058 000 руб.
Для УСН «доходы минус расходы» доходом будет не 1 058 000 руб., а полные 1 200 000 руб. Услуги маркетплейса на сумму 130 000 руб. (96 000 + 34 000) идут отдельно в расходы при наличии документов. Договорный штраф на 12 000 руб. в 2026 году тоже можно рассматривать как расход, если он подтвержден и относится к договорным санкциям площадки, а не к государственным штрафам. Значит, база уменьшается на 142 000 руб. удержаний, но не через уменьшение выручки, а через самостоятельные расходные записи.
Для УСН с объектом «доходы» ситуация иная: полная выручка также попадет в доходы, но ни комиссия, ни логистика, ни штрафы налог не уменьшат. И вот это место я бы обязательно проговаривал собственнику заранее. На управленческой панели бизнес может выглядеть прибыльным, а налоговая нагрузка — неожиданно тяжелой именно из-за выбранного объекта.
Где чаще всего ошибаются бухгалтеры селлеров
Первая ошибка — признают в доходах только сумму, пришедшую на счет. Это удобно, быстро и неверно. При проверке такая экономия времени превращается в доначисление.
Вторая ошибка — вешают все удержания на счет 44. Комиссия и хранение там действительно смотрятся органично, а вот штрафы и неустойки — уже нет. В результате искажается структура расходов: у бизнеса будто бы выросла логистика, хотя на самом деле просела дисциплина поставок.
Третья ошибка — не сохраняют помесячную расшифровку от маркетплейса. Через два квартала уже никто не помнит, почему удержали 18 430 руб.: это была платная приемка, штраф, компенсация утилизации или корректировка за прошлый период. Если нет документа — спорить поздно.
Четвертая ошибка — не разделяют бухгалтерский и управленческий смысл операции. Для налога штраф можно учесть как договорный расход, а для управленки его лучше показывать отдельной строкой как стоимость операционного сбоя. Иначе руководитель не увидит, что проблема не в цене товара, а в процессах: упаковка, слот, сроки отгрузки, качество карточки, жалобы. Это уже не бухгалтерия ради бухгалтерии, а инструмент управления.
Практический вывод
В 2026 году у селлеров на УСН «доходы минус расходы» появился реальный шанс законно учитывать договорные штрафы маркетплейса. Но сработает это только при трех условиях: вы не занижаете доход, не путаете услуги со штрафами и храните нормальную первичку по удержаниям.
Проверьте, что в доходы по УСН попадает полная сумма продаж, а не чистое поступление на счет.
Разделите в аналитике комиссии, услуги и санкции маркетплейса.
Услуги ведите через расходы на продажу, штрафы — через прочие расходы.
По каждому удержанию сохраняйте отчет, УПД, акт и расшифровку взаимозачета.
В управленческом отчете показывайте штрафы отдельной строкой — это маркер операционных сбоев, а не просто «еще один расход».
Если сделать этот контур один раз аккуратно, дальше закрытие месяца по маркетплейсам становится заметно спокойнее. И что особенно приятно — цифры наконец начинают совпадать не только в декларации, но и в голове у собственника.