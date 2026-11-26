Причины, почему за прежнего руководителя требуют платить взносы

На практике директор может быть уволен из компании, но для налогового органа его полномочия прекращаются не в день увольнения. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц имеет юридический приоритет над трудовым договором и приказом об увольнении. Пример: гендиректор уволен 02.03.2026г., но запись в ЕГРЮЛ внесена лишь 16.03.2026г. На протяжение этих 2-х недель ФНС РФ считает уволенного руководителя действующим единоличным исполнительным органом (ЕИО) юридического лица. Соответственно, за обозначенный период необходимо начислить страховые взносы.

Второе основание – новый порядок расчета взносов с 2026г. Действие закона №425-ФЗ установило правило: база для исчисления страховых взносов с зарплаты руководителя коммерческой компании не должна быть ниже установленного в России размера федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Применительно к 2026г. это 27 093 руб. Норма действует при любых условиях: