Причины, почему за прежнего руководителя требуют платить взносы
На практике директор может быть уволен из компании, но для налогового органа его полномочия прекращаются не в день увольнения. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц имеет юридический приоритет над трудовым договором и приказом об увольнении. Пример: гендиректор уволен 02.03.2026г., но запись в ЕГРЮЛ внесена лишь 16.03.2026г. На протяжение этих 2-х недель ФНС РФ считает уволенного руководителя действующим единоличным исполнительным органом (ЕИО) юридического лица. Соответственно, за обозначенный период необходимо начислить страховые взносы.
Второе основание – новый порядок расчета взносов с 2026г. Действие закона №425-ФЗ установило правило: база для исчисления страховых взносов с зарплаты руководителя коммерческой компании не должна быть ниже установленного в России размера федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Применительно к 2026г. это 27 093 руб. Норма действует при любых условиях:
главе предприятия не выплачивалась зарплата;
компания временно приостановила деятельность;
директор находился в административном отпуске и т.д.
Как налоговый орган выявляет нарушение и позиция судов
ФНС РФ в автоматизированном режиме сопоставляет данные Расчета по страховым взносам со сведениями ЕГРЮЛ. Если директор числится главой компании, но ему не производились начисления, программа сигнализирует о занижении базы по страховым платежам. За половину месяца бухгалтер должен произвести начисление взносов с дохода, равного 50% МРОТ. Налогоплательщику направляется требование.
Позицию Минфина, ФНС и судебную практику поместим в таблицу ниже.
Советы бизнесу
Описанная ситуация неоднозначна. ФНС РФ присылает требование, у налогоплательщика 2 пути:
признать наличие недоимки и уплатить страховые взносы. Сумма для многих предприятий незначительна. Если взять наш условный пример с 2 неделями, то это 4 063,95 руб. (27 093 / 2 * 30%);
оспаривать требования ФНС и сначала направить пояснения в установленный срок (5-10 дней с момента получения документа). Приложить подтверждающие факт увольнения руководителя документы (приказ, решение учредителей, сведения о трудовой деятельности и проч.).
Если ФНС РФ не принимает пояснения налогоплательщика, придется отстаивать свою позицию в суде. Во избежание подобных ситуаций регистрирующий орган советуют вносить все изменения в ЕГРЮЛ оперативно, подавать форму Р13014 в течение 7 дней с момента смены руководства компании.