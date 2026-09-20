Что главбуху нельзя отправлять в налоговую без проверки: разбираем требования ИФНС

Требование из налоговой — обычная часть работы главного бухгалтера. Но именно на этапе ответа компания часто сама создаёт себе будущую проблему: отправляет лишние документы, даёт ненужные пояснения, подтверждает обстоятельства, о которых инспекция ещё не знала, или пропускает срок.
Поэтому первое правило:
не начинать собирать документы сразу после получения требования. Сначала нужно понять, что именно и на каком основании запрашивает налоговая.
1. Сначала определите, что именно пришло
Не каждое письмо из ИФНС — одно и то же.
Это может быть:
требование о представлении документов в рамках проверки;
требование по встречной проверке контрагента;
запрос документов вне рамок проверки по конкретной сделке;
требование представить пояснения;
уведомление о вызове в налоговый орган;
информационное письмо.
От этого зависят и срок ответа, и объём обязанностей компании.
Например, документы в рамках налоговой проверки по статье 93 НК РФ в общем случае представляются в течение 10 рабочих дней. Если документы запрашиваются у контрагента в рамках статьи 93.1 НК РФ, срок в ряде случаев составляет 5 рабочих дней, а при запросе информации о конкретной сделке вне рамок проверки — 10 рабочих дней.
Поэтому ориентироваться только на фразу «срочно пришло требование» нельзя.
2. Проверьте основание запроса
У главбуха должен возникать простой вопрос:
почему именно эти документы сейчас требует налоговая?
Если проводится проверка самой компании, инспекция вправе запрашивать документы, необходимые для этой проверки.
Если запрос пришёл по контрагенту, нужно посмотреть:
кто проверяется;
за какой период;
какие взаимоотношения исследуются;
указан ли конкретный контрагент;
указана ли конкретная сделка;
соответствует ли перечень документов этому предмету.
Особенно внимательно стоит относиться к требованиям вида:
«Представить договоры, счета, переписку, деловую переписку, информацию о сотрудниках, сведения о транспорте, складах, выборе контрагента и иные документы».
Сам факт наличия длинного перечня ещё не означает, что компания обязана без анализа отправлять всё перечисленное.
3. Отделите документы от информации
Это принципиальный момент.
Документ — уже существующий объект: договор, акт, накладная, счёт, платёжное поручение.
Информация — сведения, которые налоговая просит сообщить.
Например:
«Представьте договор поставки № 15».
Это запрос документа.
А:
«Сообщите, кто инициировал заключение договора и каким образом был выбран поставщик».
Это уже запрос информации.
Главбуху не следует создавать новый документ только потому, что инспектор сформулировал вопрос как:
«Представьте пояснительную записку о порядке выбора контрагента».
Если такой записки никогда не существовало, нужно сначала понять, обязана ли компания вообще формировать её специально для ответа.
4. Не отправляйте документы «на всякий случай»
Типичная бухгалтерская логика:
«Лучше отправим всё, чтобы налоговая больше не спрашивала».
На практике это может дать противоположный результат.
Допустим, налоговая запросила договор, акты и счета-фактуры по одному поставщику.
Компания дополнительно отправляет:
переписку;
коммерческие предложения;
внутренние служебные записки;
документы других контрагентов;
оборотно-сальдовые ведомости;
карточки счетов.
В этих документах инспекция обнаруживает новое противоречие — и появляется следующее требование.
Поэтому правильный принцип:
представлять то, что законно и конкретно истребовано, а не весь архив бухгалтерии.
5. Проверьте документы до отправки
До передачи документов в налоговую их желательно посмотреть не только на наличие подписей.
Главбуху полезно проверить:
совпадают ли даты договора, спецификаций, счетов и актов;
соответствует ли предмет договора фактической операции;
совпадают ли объёмы товара в накладных и учёте;
нет ли разных версий одного договора;
совпадают ли реквизиты контрагента;
кто подписывал документы;
был ли подписант уполномочен на эту дату;
не противоречат ли документы банковским платежам;
соответствует ли бухгалтерский учёт налоговому.
Иногда налоговый риск обнаруживается уже при такой внутренней сверке.
И лучше увидеть его до отправки документов в ИФНС.
6. Особенно осторожно — с перепиской
Налоговые органы всё чаще интересуются не только договорами и актами, но и фактическим взаимодействием с поставщиком.
Могут запрашиваться:
электронные письма;
мессенджеры;
заявки;
коммерческие предложения;
переписка менеджеров;
сведения о контактах контрагента.
Перед передачей переписки необходимо понимать, что именно она подтверждает.
Например, из переписки может выясниться, что:
переговоры велись вообще с другим лицом;
документы присылал посредник;
директор поставщика в переписке не участвовал;
реквизиты для оплаты передавались третьим лицом;
компания знала о привлечении субподрядчиков.
Это не всегда означает нарушение.
Но именно переписка нередко позволяет налоговой изменить направление проверки.
7. Не пишите лишнего в пояснениях
Плохое пояснение обычно выглядит так:
«Наша организация длительное время сотрудничает с указанным поставщиком, который является надёжным деловым партнёром, обладает необходимыми материальными и трудовыми ресурсами и надлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства».
Возникает вопрос:
откуда главбух это знает?
Если компания не проверяла численность работников поставщика, его склад, технику и уплату налогов, такие утверждения создают ненужные риски.
Лучше писать факты:
«По договору от 15.03.2025 поставщик осуществил поставку товара. Товар принят по накладным, оприходован и впоследствии использован в деятельности общества. Оплата произведена безналичным способом».
Факт лучше оценки.
8. Если не можете ответить в срок — не молчите
Это одна из самых простых, но часто забываемых возможностей.
Если компания объективно не успевает собрать документы, можно уведомить налоговый орган о невозможности представить их в установленный срок, указать причины и срок, который требуется компании.
По статье 93 НК РФ такое уведомление при проверке необходимо направить в течение дня, следующего за днём получения требования.
При истребовании документов по статье 93.1 НК РФ также предусмотрена возможность сообщить о невозможности представить документы вовремя и попросить продлить срок.
Это намного лучше, чем просто пропустить срок.
9. Не отправляйте повторно то, что уже есть у налоговой
Если документы уже ранее представлялись в налоговый орган, в определённых случаях их повторно можно не направлять.
Но важно не просто проигнорировать требование.
Следует уведомить налоговую, что документы представлялись ранее, и указать реквизиты документа, с которым они были направлены.
Практический совет:
ведите внутри компании реестр ответов на требования ИФНС.
Минимальные колонки:
номер требования;
дата получения;
срок ответа;
основание;
контрагент;
перечень документов;
дата отправки;
номер квитанции;
кто готовил ответ.
Для компании с регулярными требованиями это значительно снижает риск ошибок.
10. Если документов действительно нет — так и напишите
Не нужно создавать документ задним числом только потому, что его запросила налоговая.
Если документа не существует:
«Общество указанным документом не располагает».
Если операция оформлялась иначе — это можно пояснить.
Например:
«Отдельный отчёт исполнителя договором не предусмотрен и сторонами не составлялся».
Создавать документы постфактум значительно опаснее, чем сообщить об их отсутствии.
11. Не исправляйте старые документы перед отправкой
Одна из худших идей:
«Тут подпись забыли — сейчас подпишем».
или:
«В договоре старая редакция — заменим страницу».
Документ, который был создан в 2024 году, должен оставаться документом 2024 года.
Если выявлена техническая ошибка, её исправление должно производиться нормальным способом и с реальной датой исправления.
Особенно опасно задним числом:
подписывать акты;
менять содержание договоров;
оформлять доверенности;
составлять служебные записки;
создавать документы по проверке контрагента.
Такие действия могут существенно ухудшить положение компании.
12. Сверьте ответ главбуха с будущими показаниями директора
Это редко делают, но это чрезвычайно важно.
Сегодня главбух пишет:
«Поставщика выбирал директор».
Через два месяца директора вызывают на допрос, и он говорит:
«Поставщиков выбирал отдел закупок».
Ещё через месяц менеджер отдела закупок сообщает:
«Нам уже передавали готовый договор на подпись».
И налоговая получает три противоречащих друг другу версии.
Поэтому перед отправкой содержательных пояснений необходимо проверить фактическую ситуацию внутри компании.
Не для того, чтобы придумать единую историю.
А чтобы не утверждать в официальном ответе то, чего главбух в действительности не знает.
13. Есть вопросы, которые главбух не должен решать самостоятельно
Нужно насторожиться, если налоговая спрашивает:
кто фактически управлял компанией;
кто распоряжался счетами;
кто принимал решения об оплате;
почему использовался конкретный контрагент;
были ли известны сотрудники поставщика;
кто фактически выполнял работы;
почему операции проходили через несколько компаний;
кто являлся выгодоприобретателем;
кто дал указание отразить операцию в учёте.
Это уже не просто запрос «первички».
Такие вопросы могут касаться:
дробления бизнеса;
технических компаний;
необоснованной налоговой выгоды;
умышленности налогового нарушения;
ответственности директора;
в отдельных ситуациях — перспектив уголовного дела.
Здесь ответ лучше готовить совместно с руководителем и налоговым юристом или адвокатом.
Красные флаги для главбуха
Не отправляйте ответ автоматически, если в требовании одновременно фигурируют:
«фактический руководитель»;
«выгодоприобретатель»;
«источник денежных средств»;
«деловая цель»;
«взаимозависимость»;
«дробление бизнеса»;
«техническая организация»;
«реальность хозяйственной операции»;
«лицо, фактически выполнявшее работы»;
«обстоятельства выбора контрагента».
Такое требование стоит воспринимать уже не просто как техническую работу бухгалтерии, а как элемент налогового спора.
Что делать главбуху: алгоритм из 8 шагов
1. Определить основание требования.
2. Зафиксировать срок ответа.
3. Выделить конкретно запрошенные документы и информацию.
4. Проверить, есть ли эти документы у компании.
5. Сверить их между собой и с бухгалтерским учётом.
6. Не добавлять ненужные документы и объяснения.
7. При необходимости заранее запросить продление срока.
8. Перед отправкой сложного ответа согласовать его с директором и юристом.
Главное
Задача главного бухгалтера при ответе на требование ИФНС — не отправить налоговой как можно больше документов.
Задача — своевременно и корректно исполнить законное требование, не создавая компании дополнительных налоговых рисков собственными объяснениями.
Особенно это важно в ситуациях, когда требование перестаёт быть обычной сверкой документов и налоговая начинает выяснять, кто фактически исполнял сделку, принимал решения или контролировал бизнес.
В этот момент обычная бухгалтерская переписка уже может становиться частью доказательственной базы будущего налогового спора.