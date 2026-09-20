Что главбуху нельзя отправлять в налоговую без проверки: разбираем требования ИФНС

1. Сначала определите, что именно пришло

Не каждое письмо из ИФНС — одно и то же.

Это может быть:

требование о представлении документов в рамках проверки;

требование по встречной проверке контрагента;

запрос документов вне рамок проверки по конкретной сделке;

требование представить пояснения;

уведомление о вызове в налоговый орган;

информационное письмо.

От этого зависят и срок ответа, и объём обязанностей компании.

Например, документы в рамках налоговой проверки по статье 93 НК РФ в общем случае представляются в течение 10 рабочих дней. Если документы запрашиваются у контрагента в рамках статьи 93.1 НК РФ, срок в ряде случаев составляет 5 рабочих дней, а при запросе информации о конкретной сделке вне рамок проверки — 10 рабочих дней.

Поэтому ориентироваться только на фразу «срочно пришло требование» нельзя.