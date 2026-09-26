Акт проверки уже пришел, а нужный документ нашли только сейчас. Поздно ли его представлять?

Инспекция прислала акт проверки: «Поставка не подтверждена, расходы и вычет по НДС завышены». Через несколько дней бухгалтер находит в папке склада транспортную накладную и документы о приёмке товара. Во время проверки их не передали: искали только в бухгалтерском архиве.

Документы найдены поздно, но акт проверки ещё не окончательное решение. У компании есть время представить их и объяснить, какой вывод инспекции они опровергают. Я советую бухгалтеру действовать в следующем порядке.