ФНС предложила убрать вычет по НДС из-за «технического» контрагента: что делать бизнесу

Компания получает приглашение в налоговую на так называемую комиссию по «отбелению» (или легализации) налоговой базы. На встрече инспектор в присутствии представителей смежных правоохранительных ведомств сообщает: один из поставщиков имеет признаки «технической» организации, в цепочке обнаружен разрыв НДС, а бизнесу предлагают самостоятельно и добровольно исключить вычеты и подать уточнённую декларацию.

Первая реакция обычно одна из двух:

«Лучше доплатим, чтобы не было проверки»

или

«Ничего не будем делать, пусть сначала докажут».

Обе стратегии могут оказаться ошибочными.

Прежде чем подавать уточнённую декларацию или отказываться от требований ФНС, нужно понять, что фактически произошло со спорной операцией.