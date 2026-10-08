115-ФЗ простыми словами: что банк видит, когда смотрит на ваш счет

Как банк видит ваш бизнес
У банка нет одного сотрудника, который вручную листает вашу выписку. Есть автоматизированная система скоринга, которая анализирует все операции по счёту в реальном времени — частоту, суммы, направление платежей, налоговую нагрузку, контрагентов. Алгоритмы засекречены и постоянно обновляются, но критерии, по которым они работают, прописаны в документах Центробанка.
Базовый документ — Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, которое заменило прежнее Положение № 375-П. Оно расширило перечень признаков подозрительных операций и формализовало факторы риска, на которые банки обязаны реагировать.
Банк оценивает не отдельную операцию, а совокупность факторов. Одна выплата физлицу — не повод для блокировки. Но выплата физлицу + низкая налоговая нагрузка + отсутствие зарплатных платежей + контрагент в красной зоне ЦБ — это уже картина, которая заставит финмониторинг нажать кнопку.
Шесть параметров, которые банк проверяет автоматически
Вот что видит банковский алгоритм, когда анализирует ваш счёт:
1. Налоговая нагрузка Банк сравнивает оборот по счёту с суммой налогов. Если налоги составляют менее 0,9% от оборота — это красный флаг. Банк рассуждает просто: компания крутит миллионы, но почти ничего не платит государству. Значит, либо это транзит, либо обналичка.
2. Транзитность платежей Поступили деньги — и в течение 1–2 дней почти полностью ушли дальше. Нет остатка на счёте, нет платежей за аренду, коммуналку, канцтовары. Для банка это выглядит так: счёт используется не для ведения бизнеса, а как труба для перекачки денег.
3. Снятие наличных Снятие более 30% от недельного оборота — подозрительно. Снятие сразу после поступления крупной суммы — ещё подозрительнее. Банк видит: безналичные деньги приходят и тут же превращаются в наличные. Это классический паттерн обналички.
4. Соответствие ОКВЭД реальным операциям У вас основной ОКВЭД — «розничная торговля строительными материалами», а по счёту проходят платежи за медицинское оборудование или IT-услуги. Банк сравнивает заявленный вид деятельности с реальными операциями и при расхождении задаёт вопросы.
5. Контрагенты Банк проверяет не только вас, но и тех, с кем вы работаете. Если среди контрагентов есть компании из красной зоны ЦБ, фирмы-однодневки или организации с признаками транзита — ваш скоринг снижается. Современные банковские системы анализируют связи через 2–3 уровня: если ваш контрагент платит «технической» компании, это влияет и на вашу оценку.
6. Поведение счёта Есть ли платежи, которые должны быть у любого живого бизнеса: зарплата сотрудникам, аренда, налоги, страховые взносы? Если при оборотах в миллионы рублей нет ни зарплатных, ни хозяйственных платежей — банк делает вывод: реальной деятельности нет.
Платформа «Знай своего клиента»: светофор ЦБ
С 2022 года Центробанк запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), которая присваивает каждому юрлицу и ИП один из трёх уровней риска. Эта оценка едина для всех банков — ваш цвет видит любой банк, в который вы придёте.
Зелёная зона — 96,8% бизнеса. Низкий риск. Обслуживание без ограничений. Банк не вправе отказать в проведении операции, если контрагент тоже зелёный.
Жёлтая зона — 1,9%. Средний риск. Банк будет чаще запрашивать документы по операциям. Узнают об этом косвенно: если банк стал присылать запросы чаще обычного — скорее всего, вы в жёлтой зоне. Проверить официально можно только направив запрос в банк.
Красная зона — 1,3%. Высокий риск. Если и ЦБ, и банк отнесли вас к красной зоне — операции ограничиваются. Разрешены только платежи в бюджет, зарплата по договорам, заключённым до попадания в красную зону, кредитные платежи и расходы на жизнедеятельность ИП (до 30 000 ₽ в месяц на человека).
Проверить себя или контрагента на попадание в красную зону можно на по ИНН. Сервис показывает только красную зону — жёлтый и зелёный уровни не раскрываются.
Что происходит, когда алгоритм срабатывает
Банк не блокирует счёт мгновенно. Процесс идёт по этапам:
Этап 1. Запрос документов. Банк присылает формализованное требование — обычно по форме 550-П. В нём указаны конкретные операции, по которым нужны пояснения, и срок ответа (как правило, 3–7 рабочих дней). Запрашивают договоры, счета, акты, накладные, пояснительную записку о деятельности компании.
Этап 2. Оценка ответа. Отдел финмониторинга изучает документы. Ключевой вопрос: есть ли в операциях экономический смысл? Не «правильно ли оформлен договор», а «зачем ваша компания платила 2 млн за консультации фирме без сотрудников и офиса». Если документы подтверждают реальность сделок — операция проходит.
Этап 3. Решение. Три варианта: операция разрешена и счёт работает дальше; операция отклонена (официальный отказ); банк расторгает договор. Два официальных отказа за год — и банк обязан закрыть счёт. После этого открыть новый в другом банке будет значительно сложнее: информация о расторжении передаётся в межбанковский обмен.
Что изменилось в 2026 году
Три ключевых изменения, которые сузили пространство для манёвра:
Расширение критериев подозрительности с 6 до 12. С 1 января 2026 года банки проверяют операции по 12 группам признаков вместо прежних шести. Добавились: смена номера телефона за 48 часов до перевода, переводы через СБП новому получателю, вредоносное ПО или VPN на устройстве, трансграничные переводы с последующим внесением наличных.
Новые коды по Положению № 860-П. Появились формализованные маркеры: код 1431 — регулярные переводы физлицам (признак серой зарплаты или обналичивания), коды 2301–2303 — расчёты с контрагентами высокой степени риска. Банки получили чёткие основания для блокировки там, где раньше были только «сомнения».
Цифровой рубль под контролем. С 2026 года операции с цифровым рублём полностью прозрачны для регулятора. Блокировка возможна по тем же основаниям, что и для обычных счетов.
Что делать с этим знанием
Банк оценивает не вашу честность — он оценивает соответствие вашего финансового поведения стандартной модели бизнеса. Если операции выглядят логично, налоги платятся, контрагенты проверены, а назначения платежей понятны — алгоритм пройдёт мимо.
Практические шаги:
Налоговая нагрузка — держите выше 0,9% от оборота. Лучше 1,5–2%.
Назначение платежа — конкретное: «оплата по договору №__ от за _». Не «за услуги» и не «по договору».
Наличные — не снимайте более 30% от оборота. Если без наличных нельзя — подтвердите их целевое назначение.
Контрагенты — проверяйте по ИНН на платформе ЗСК и в открытых реестрах ФНС перед крупной сделкой.
Хозяйственные платежи — аренда, коммуналка, канцтовары, связь. Банк должен видеть, что бизнес живой.
Не дробите платежи под порог 600 000 ₽. Дробление — отдельный признак подозрительности.
115-ФЗ — это не запрет, а фильтр. Банк не ищет преступников среди честных предпринимателей — он отсеивает тех, чьё финансовое поведение не укладывается в нормальную бизнес-модель. Если ваш бизнес реален, платежи обоснованы, а документы в порядке — алгоритм это увидит. Но чтобы алгоритм это увидел, нужно знать, на что именно он смотрит.
Если у вас есть вопросы по конкретной операции или ситуации — пишите. Разберём.
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