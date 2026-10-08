115-ФЗ простыми словами: что банк видит, когда смотрит на ваш счет

Как банк видит ваш бизнес

Банк оценивает не отдельную операцию, а совокупность факторов . Одна выплата физлицу — не повод для блокировки. Но выплата физлицу + низкая налоговая нагрузка + отсутствие зарплатных платежей + контрагент в красной зоне ЦБ — это уже картина, которая заставит финмониторинг нажать кнопку.

Базовый документ — Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П , которое заменило прежнее Положение № 375-П. Оно расширило перечень признаков подозрительных операций и формализовало факторы риска, на которые банки обязаны реагировать.

У банка нет одного сотрудника, который вручную листает вашу выписку. Есть автоматизированная система скоринга, которая анализирует все операции по счёту в реальном времени — частоту, суммы, направление платежей, налоговую нагрузку, контрагентов. Алгоритмы засекречены и постоянно обновляются, но критерии, по которым они работают, прописаны в документах Центробанка.

Шесть параметров, которые банк проверяет автоматически

Вот что видит банковский алгоритм, когда анализирует ваш счёт:

1. Налоговая нагрузка Банк сравнивает оборот по счёту с суммой налогов. Если налоги составляют менее 0,9% от оборота — это красный флаг. Банк рассуждает просто: компания крутит миллионы, но почти ничего не платит государству. Значит, либо это транзит, либо обналичка.

2. Транзитность платежей Поступили деньги — и в течение 1–2 дней почти полностью ушли дальше. Нет остатка на счёте, нет платежей за аренду, коммуналку, канцтовары. Для банка это выглядит так: счёт используется не для ведения бизнеса, а как труба для перекачки денег.

3. Снятие наличных Снятие более 30% от недельного оборота — подозрительно. Снятие сразу после поступления крупной суммы — ещё подозрительнее. Банк видит: безналичные деньги приходят и тут же превращаются в наличные. Это классический паттерн обналички.

4. Соответствие ОКВЭД реальным операциям У вас основной ОКВЭД — «розничная торговля строительными материалами», а по счёту проходят платежи за медицинское оборудование или IT-услуги. Банк сравнивает заявленный вид деятельности с реальными операциями и при расхождении задаёт вопросы.

5. Контрагенты Банк проверяет не только вас, но и тех, с кем вы работаете. Если среди контрагентов есть компании из красной зоны ЦБ, фирмы-однодневки или организации с признаками транзита — ваш скоринг снижается. Современные банковские системы анализируют связи через 2–3 уровня: если ваш контрагент платит «технической» компании, это влияет и на вашу оценку.

6. Поведение счёта Есть ли платежи, которые должны быть у любого живого бизнеса: зарплата сотрудникам, аренда, налоги, страховые взносы? Если при оборотах в миллионы рублей нет ни зарплатных, ни хозяйственных платежей — банк делает вывод: реальной деятельности нет.

Платформа «Знай своего клиента»: светофор ЦБ

С 2022 года Центробанк запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), которая присваивает каждому юрлицу и ИП один из трёх уровней риска. Эта оценка едина для всех банков — ваш цвет видит любой банк, в который вы придёте.

Зелёная зона — 96,8% бизнеса. Низкий риск. Обслуживание без ограничений. Банк не вправе отказать в проведении операции, если контрагент тоже зелёный.

Жёлтая зона — 1,9%. Средний риск. Банк будет чаще запрашивать документы по операциям. Узнают об этом косвенно: если банк стал присылать запросы чаще обычного — скорее всего, вы в жёлтой зоне. Проверить официально можно только направив запрос в банк.

Красная зона — 1,3%. Высокий риск. Если и ЦБ, и банк отнесли вас к красной зоне — операции ограничиваются. Разрешены только платежи в бюджет, зарплата по договорам, заключённым до попадания в красную зону, кредитные платежи и расходы на жизнедеятельность ИП (до 30 000 ₽ в месяц на человека).

Проверить себя или контрагента на попадание в красную зону можно на по ИНН. Сервис показывает только красную зону — жёлтый и зелёный уровни не раскрываются.