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Дмитрий Дмитриев
Блокировка счетов
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Перевод от физлица к юрлицу за автомобиль: как подтвердить экономический смысл и снять вопросы банка

Перевод от физлица к юрлицу за автомобиль: как подтвердить экономический смысл и снять вопросы банка

В 2026 году банковский комплаенс стал еще жестче. Признаков подозрительности теперь 12, и одна из самых частых ситуаций, которая приводит к блокировке счета (или запросу по 115-ФЗ) — это перевод крупной суммы от физлица на счет юридического лица или ИП, с которым у отправителя нет прямого договора купли-продажи.

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В 2026 году банковский комплаенс стал еще жестче. Признаков подозрительности теперь 12, и одна из самых частых ситуаций, которая приводит к блокировке счета (или запросу по 115-ФЗ) — это перевод крупной суммы от физлица на счет юридического лица или ИП, с которым у отправителя нет прямого договора купли-продажи.

Разберем недавний кейс из практики, как самозанятый клиент столкнулся с блокировкой и как мы её сняли.

📉 Ситуация: «А почему не продавцу?»

Клиент — самозанятый (режим НПД). Получал оплату за свои услуги от разных физических лиц. Накопил на автомобиль.
Чтобы не возиться с оформлением, решил купить авто через посредника (ООО). Перевел на счет компании крупную сумму — более 500 тыс. рублей.

Как это увидела система финмониторинга банка:

  1. Перевод крупной суммы (500 тыс. ₽+).

  2. Получатель — юрлицо/ИП, которое не является прямым продавцом авто (как это бывает в автосалоне).

  3. Назначение платежа — размытое (например, «оплата по договору» или «за услуги»).

  4. Дополнительный фактор: автомобиль ввозится из-за рубежа.

Итог: транзакция мгновенно попала в «красную зону». Банк заблокировал ДБО и запросил пояснения. Для банка это выглядит как классическая схема транзита или обналичивания.

🛡️ Решение: Как снять вопросы банка

Наша задача была доказать, что сделка реальна, а перевод имеет понятный экономический смысл. Банку нужен был не просто рассказ, а железобетонный пакет документов.

Что мы предоставили:

  • Агентский договор — основание, по которому посредник действует в интересах клиента.

  • Платёжные документы — чеки, подтверждающие оплату, выписки по счету.

  • Договор/инвойс агента с продавцом — подтверждение того, что посредник реально связан с поставщиком авто.

  • Подтверждение оплаты таможенных платежей — если авто везли из-за границы.

  • СБКТС/ЭПТС, ПТС/ГТД и расписка о передаче автомобиля — финальные доказательства того, что машина действительно перешла в собственность клиента.

💡 Почему это сработало?

Мы выстроили для банка прозрачную логическую цепочку:
Кто участники? (Физлицо → Агент-посредник → Продавец).
В чем экономический смысл? (Покупка авто для личных нужд).
Чем подтверждено? (Полный пакет документов от начала сделки до получения ключей).

Как только банк увидел агентский договор и таможенные документы, вопрос о подозрительности снялся сам собой. Ограничения по счету были сняты в течение нескольких дней.

🎯 Главный вывод для бизнеса и физлиц

Если вы планируете крупную сделку через посредника — готовьте документы заранее. Любая операция «физлицо → юрлицо» с непрозрачным назначением платежа сегодня находится в зоне особого внимания. Банку не важны ваши эмоции, банку важна связка: Договор + Платежка + Реальность сделки.

P.S. А вы сталкивались с блокировкой счета при покупке авто через посредника? Поделитесь опытом в комментариях.

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Дмитрий Дмитриев

Дмитрий Дмитриев

Аналитик

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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