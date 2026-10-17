Перевод от физлица к юрлицу за автомобиль: как подтвердить экономический смысл и снять вопросы банка

В 2026 году банковский комплаенс стал еще жестче. Признаков подозрительности теперь 12, и одна из самых частых ситуаций, которая приводит к блокировке счета (или запросу по 115-ФЗ) — это перевод крупной суммы от физлица на счет юридического лица или ИП, с которым у отправителя нет прямого договора купли-продажи.

Разберем недавний кейс из практики, как самозанятый клиент столкнулся с блокировкой и как мы её сняли.