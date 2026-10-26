Пост: «Что за мр № 5-мр от ЦБ и как это коснется вас?»

Недавно Банк России выпустил методические рекомендации № 5-МР (от 26 октября 2026 года). Я коротко объясню, о чём речь, чтобы вы не испугались внезапных запросов от банка.
По сути, ЦБ дал банкам чёткий алгоритм: как проверять клиентов, когда те проводят операции с крупными суммами наличных. Регулятор заметил, что таких операций стало больше, и за некоторыми могут стоять сомнительные схемы — например, отмывание денег или вывод «теневой» наличности в легальный оборот. Поэтому документ помогает банкам вовремя замечать риски.
Какие операции под прицелом?
внесение наличных рублей на банковские счета;
переводы без открытия счёта (когда вы отдаёте наличные, а деньги зачисляют кому-то);
покупка инвестиционных драгметаллов (слитки, монеты), обработанных природных алмазов за наличные;
купля-продажа наличной иностранной валюты.
Когда банк усилит проверку?
Для юридических лиц и ИП — независимо от суммы, но есть нюанс: если бизнес по природе своей работает с наличными (например, розничная торговля), банк не будет цепляться за каждую операцию. Однако если взносы резко превысят среднемесячные обороты или не будут соответствовать масштабу дела — внимание гарантировано.
Для физических лиц — если разовая операция или сумма всех таких операций за календарный месяц достигнет 5 млн рублей.
Что рекомендует ЦБ банкам?
До операции оценить финансовое положение клиента и источник его денег — причём в объёме, сопоставимом с суммой сделки.
Попросить документы, которые подтвердят, откуда взялись деньги (для физлица это может быть справка о доходах, 3-НДФЛ, договор займа, свидетельство о наследстве; для компании — налоговая отчётность, договоры, бумаги о продаже имущества).
Проверить, не противоречат ли текущие операции тем целям, которые клиент заявлял при идентификации.
Следить за суммами, в том числе за теми, что вносят через банкоматы.
Есть ли исключения? Да. Банк может не применять эти рекомендации, если:
у него уже есть документально подтверждённая информация о финансовом положении и источниках средств клиента в нужном объёме;
деятельность клиента напрямую связана с наличными расчётами (с оговоркой про резкий рост сумм, как я писала выше).
А если банк засомневался? Если клиент не предоставил документы, предоставил не полностью или банк в чём-то усомнился, у банка есть варианты: признать операцию подозрительной, отказать в её проведении или повысить уровень риска клиента. То же самое касается ситуации, когда клиент пытается «спрятать» крупную сумму, разбив её на мелкие операции (дробление).
Важное уточнение: в ЦБ подчёркивают, что эти меры нацелены на выявление реальных рисков и не должны создавать лишних сложностей для добросовестных клиентов.
Мой совет: проактивно обсудите с вашим банком, какие документы у вас уже есть в его системе, а какие стоит держать под рукой на случай вопроса. Так вы снизите риск задержек при проведении операций.