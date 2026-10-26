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dmitrieff.mitya1
Наличные деньги
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Пост: «Что за мр № 5-мр от ЦБ и как это коснется вас?»

Недавно Банк России выпустил методические рекомендации № 5-мр (от 26 октября 2026 года). Я коротко объясню, о чем речь, чтобы вы не испугались внезапных запросов от банка. По сути, ЦБ дал банкам четкий алгоритм: как проверять клиентов, когда те проводят операции с крупными суммами наличных.

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Недавно Банк России выпустил методические рекомендации № 5-МР (от 26 октября 2026 года). Я коротко объясню, о чём речь, чтобы вы не испугались внезапных запросов от банка.

По сути, ЦБ дал банкам чёткий алгоритм: как проверять клиентов, когда те проводят операции с крупными суммами наличных. Регулятор заметил, что таких операций стало больше, и за некоторыми могут стоять сомнительные схемы — например, отмывание денег или вывод «теневой» наличности в легальный оборот. Поэтому документ помогает банкам вовремя замечать риски. 

Какие операции под прицелом?

  • внесение наличных рублей на банковские счета;

  • переводы без открытия счёта (когда вы отдаёте наличные, а деньги зачисляют кому-то);

  • покупка инвестиционных драгметаллов (слитки, монеты), обработанных природных алмазов за наличные;

  • купля-продажа наличной иностранной валюты.

Когда банк усилит проверку?

  • Для юридических лиц и ИП — независимо от суммы, но есть нюанс: если бизнес по природе своей работает с наличными (например, розничная торговля), банк не будет цепляться за каждую операцию. Однако если взносы резко превысят среднемесячные обороты или не будут соответствовать масштабу дела — внимание гарантировано. 

  • Для физических лиц — если разовая операция или сумма всех таких операций за календарный месяц достигнет 5 млн рублей.

Что рекомендует ЦБ банкам?

  • До операции оценить финансовое положение клиента и источник его денег — причём в объёме, сопоставимом с суммой сделки.

  • Попросить документы, которые подтвердят, откуда взялись деньги (для физлица это может быть справка о доходах, 3-НДФЛ, договор займа, свидетельство о наследстве; для компании — налоговая отчётность, договоры, бумаги о продаже имущества). 

  • Проверить, не противоречат ли текущие операции тем целям, которые клиент заявлял при идентификации.

  • Следить за суммами, в том числе за теми, что вносят через банкоматы. 

Есть ли исключения? Да. Банк может не применять эти рекомендации, если:

  • у него уже есть документально подтверждённая информация о финансовом положении и источниках средств клиента в нужном объёме;

  • деятельность клиента напрямую связана с наличными расчётами (с оговоркой про резкий рост сумм, как я писала выше). 

А если банк засомневался? Если клиент не предоставил документы, предоставил не полностью или банк в чём-то усомнился, у банка есть варианты: признать операцию подозрительной, отказать в её проведении или повысить уровень риска клиента. То же самое касается ситуации, когда клиент пытается «спрятать» крупную сумму, разбив её на мелкие операции (дробление). 

Важное уточнение: в ЦБ подчёркивают, что эти меры нацелены на выявление реальных рисков и не должны создавать лишних сложностей для добросовестных клиентов. 

Мой совет: проактивно обсудите с вашим банком, какие документы у вас уже есть в его системе, а какие стоит держать под рукой на случай вопроса. Так вы снизите риск задержек при проведении операций. 

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dmitrieff.mitya1

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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