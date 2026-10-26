Пост: «Что за мр № 5-мр от ЦБ и как это коснется вас?»

Недавно Банк России выпустил методические рекомендации № 5-МР (от 26 октября 2026 года). Я коротко объясню, о чём речь, чтобы вы не испугались внезапных запросов от банка.

По сути, ЦБ дал банкам чёткий алгоритм: как проверять клиентов, когда те проводят операции с крупными суммами наличных. Регулятор заметил, что таких операций стало больше, и за некоторыми могут стоять сомнительные схемы — например, отмывание денег или вывод «теневой» наличности в легальный оборот. Поэтому документ помогает банкам вовремя замечать риски.