Переход на ПП 874:Раздельный учет ГОЗ

‼️Что именно меняется

🔴Появились отдельные Правила калькулирования. Раньше многие вопросы формирования себестоимости оставались на усмотрение компании. Теперь этот блок детально прописан на уровне подзаконного акта: заданы единые требования к учёту фактических затрат, объектам калькулирования и методам распределения косвенных расходов.

🔴Закреплены конкретные методы. Организации нужно выбрать и закрепить в локальном документе один из методов (или их сочетание для разных циклов): позаказный или попередельный.

🔴Ужесточилась детализация учёта. Теперь затраты нужно вести по множеству аналитических разрезов одновременно: по местам возникновения расходов (структурным подразделениям), по контрактам, по объектам калькулирования (заказ, партия, передел), по статьям калькуляции и по признаку включения затрат в себестоимость (учитываемые / учитываемые обособленно). В первичных документах должен быть специальный признак, позволяющий однозначно отнести операцию к конкретному контракту.

🔴Изменился подход к распределению косвенных расходов. База распределения теперь должна быть приоритетно основной заработной платой основных работников. При этом важно: административно-управленческие расходы (АУР) не включаются в производственную себестоимость, а относятся непосредственно на финансовый результат по контракту.

🔴Введены новые формы отчётности. Появились «Отчёт о фактических затратах по государственному контракту» (Приложение № 1) и «Справка по результатам распределения затрат организации за месяц» (Приложение № 3). Это значит, что придётся перестроить маршруты согласования документов и настройки в учётных системах.

🔴Усилена требование к прослеживаемости. Теперь важно обеспечить «аудиторский след»: возможность воспроизвести путь каждой суммы затрат вплоть до исходного первичного документа.

Нужно обеспечить сопоставимость. Данные бухгалтерского учёта, раздельного учёта и отчёта о фактических затратах должны быть согласованы между собой. При этом важно не путать: Правила № 47 (с изменениями от 874-го Постановления) устанавливают специальные требования для ГОЗ, но не заменяют общие правила бухгалтерского учёта (например, ФСБУ 10/2026 «Расходы»).

🔴Локальный документ. В нём нужно чётко закрепить выбранные способы и методы ведения раздельного учёта и калькулирования в строгом соответствии с новыми Правилами.