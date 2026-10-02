Переход на ПП 874:Раздельный учет ГОЗ

‼️Что именно меняется
🔴Появились отдельные Правила калькулирования. Раньше многие вопросы формирования себестоимости оставались на усмотрение компании. Теперь этот блок детально прописан на уровне подзаконного акта: заданы единые требования к учёту фактических затрат, объектам калькулирования и методам распределения косвенных расходов.
🔴Закреплены конкретные методы. Организации нужно выбрать и закрепить в локальном документе один из методов (или их сочетание для разных циклов): позаказный или попередельный.
🔴Ужесточилась детализация учёта. Теперь затраты нужно вести по множеству аналитических разрезов одновременно: по местам возникновения расходов (структурным подразделениям), по контрактам, по объектам калькулирования (заказ, партия, передел), по статьям калькуляции и по признаку включения затрат в себестоимость (учитываемые / учитываемые обособленно). В первичных документах должен быть специальный признак, позволяющий однозначно отнести операцию к конкретному контракту.
🔴Изменился подход к распределению косвенных расходов. База распределения теперь должна быть приоритетно основной заработной платой основных работников. При этом важно: административно-управленческие расходы (АУР) не включаются в производственную себестоимость, а относятся непосредственно на финансовый результат по контракту.
🔴Введены новые формы отчётности. Появились «Отчёт о фактических затратах по государственному контракту» (Приложение № 1) и «Справка по результатам распределения затрат организации за месяц» (Приложение № 3). Это значит, что придётся перестроить маршруты согласования документов и настройки в учётных системах.
🔴Усилена требование к прослеживаемости. Теперь важно обеспечить «аудиторский след»: возможность воспроизвести путь каждой суммы затрат вплоть до исходного первичного документа.
Нужно обеспечить сопоставимость. Данные бухгалтерского учёта, раздельного учёта и отчёта о фактических затратах должны быть согласованы между собой. При этом важно не путать: Правила № 47 (с изменениями от 874-го Постановления) устанавливают специальные требования для ГОЗ, но не заменяют общие правила бухгалтерского учёта (например, ФСБУ 10/2026 «Расходы»).
🔴Локальный документ. В нём нужно чётко закрепить выбранные способы и методы ведения раздельного учёта и калькулирования в строгом соответствии с новыми Правилами.
‼️Особого внимания требуют контракты, по которым на 1 января 2027 года в учёте числится незавершённое производство. Для таких случаев установлен особый порядок:
✔️Затраты, понесённые до 1 января 2027 года, детализируются в соответствии с локальным документом организации.
✔️Затраты, возникшие после 1 января 2027 года, учитываются уже по новым Правилам.
Это позволяет не пересчитывать искусственно уже сформированную себестоимость по старым контрактам, но требует от бухгалтерии чёткого разграничения затрат «до» и «после» даты вступления постановления в силу.
‼️С какими сложностями можно столкнуться
🔴Настройка учётной системы. Во многих типовых решениях (например, в «1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ и КОРП) изначально не заложена сквозная аналитика по всем необходимым счетам. Потребуется либо приобретение платных надстроек, либо переход на специализированные решения.
🔴Риск ошибок. Наибольшую опасность представляет применение устаревших или экономически необоснованных баз распределения косвенных расходов. Это ведёт к искажению себестоимости и может быть расценено как нарушение правил раздельного учёта.
Работа с признаком «учитываемые обособленно». Важно понимать: это не удаление затрат из учёта. Это особый аналитический признак для затрат, которые по правилам ГОЗ не включаются в себестоимость конкретной единицы продукции.
⛔️Я рекомендую начать с аудита текущей учётной политики и аналитики: выявить «узкие места», которые придётся донастроить, и заранее прописать в локальном документе все выбранные методы и признаки. Помощь в разборе конкретных статей затрат или настройке аналитики в вашей учётной системе может оказать налоговый консультант и аналитик.