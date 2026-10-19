Договор с самозанятым идеален. Почему налоговая все равно может увидеть в нем трудовые отношения

Компания прописала в договоре все как положено: самозанятый сам выбирает время работы, не подчиняется внутреннему распорядку, использует свое оборудование и получает деньги за результат.
На бумаге - идеальный гражданско-правовой договор.
Но потом налоговая посмотрела не на договор, а на то, как человек работает на самом деле.
И оказалось, что исполнитель каждый день приходит к одному времени, получает фиксированную сумму, ходит на планерки и выполняет указания руководителя.
Для налоговой такой договор уже выглядит совсем иначе.
На бумаге - самозанятый. В жизни - сотрудник
Работа с самозанятыми действительно удобна для бизнеса.
Компания не заключает трудовой договор, а исполнитель самостоятельно уплачивает НПД. Но проблема возникает тогда, когда за гражданско-правовым договором фактически скрываются трудовые отношения.
И здесь компании иногда совершают одну и ту же ошибку: пытаются решить проблему текстом договора.
В договоре пишут:
- исполнитель самостоятельно определяет время работы;
- сам выбирает место выполнения задания;
- не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка;
- использует собственное оборудование;
- получает оплату за результат;
- самостоятельно несет расходы.
Все это действительно имеет значение.
Но есть один нюанс. Налоговая смотрит не только на договор.
Представим двух самозанятых
Первый получает конкретное задание. Сам решает, как его выполнить, может работать одновременно с несколькими заказчиками и получает деньги за результат.
Второй подписал практически такой же договор. Но каждый день приходит к 9:00, участвует в обязательных планерках, получает задания от руководителя, выполняет одну и ту же функцию и каждый месяц получает одну и ту же сумму.
На бумаге - два договора ГПХ. В реальности - две совершенно разные модели работы.
Именно поэтому одного правильного договора недостаточно.
ФНС прямо указывает, что отношения с самозанятыми оцениваются комплексно, а не по одному признаку. Среди анализируемых параметров - продолжительность и постоянство сотрудничества, периодичность и размер выплат, доля дохода от конкретного заказчика и предыдущие места работы самозанятого.
У договора с самозанятым есть опасный противник - реальность
Верховный суд еще в постановлении Пленума от 29 мая 2018 года № 15 перечислил характерные признаки трудовых отношений.
Среди них - выполнение определенной трудовой функции под контролем и управлением работодателя, подчинение графику и правилам внутреннего распорядка, обеспечение условий труда работодателем, а также устойчивый и стабильный характер отношений.
Причем суды должны устанавливать не только название договора, но и реальное содержание отношений между сторонами.
Поэтому фраза в договоре: «Исполнитель самостоятельно определяет время выполнения работ» сама по себе мало поможет, если в переписке руководитель каждый день пишет: «Завтра будь на объекте к 9:00».
А пункт договора: «Оплата производится за результат» выглядит совсем иначе, если фактически человек получает одинаковую сумму каждый месяц независимо от объема выполненной работы.
ФНС сейчас смотрит сразу на несколько признаков
1 сентября 2026 года УФНС по Приморскому краю опубликовало разъяснение после специального вебинара о подмене трудовых отношений.
Налоговая прямо назвала обстоятельства, которые могут свидетельствовать о трудовых отношениях: в договоре закреплена не конкретная задача, а трудовая функция; не указан конкретный объем результата; установлена ежемесячная фиксированная оплата; заказчик контролирует исполнителя и обеспечивает ему условия труда; договор носит систематический характер; средняя продолжительность сотрудничества превышает три месяца; доход от одного заказчика составляет 90% и более; предусмотрено подчинение внутреннему трудовому распорядку; доход самозанятого превышает доходы штатных сотрудников.
То есть налоговая буквально предлагает бизнесу посмотреть на отношения с самозанятым и задать вопрос: «Это действительно самостоятельный исполнитель или человек фактически работает у нас как сотрудник?»
Один признак еще ничего не решает
При этом опасно впадать в другую крайность.
Например: «Если самозанятый получает деньги каждый месяц - все, договор трудовой». Нет.
Или: «Если он работает только с одним заказчиком - налоговая обязательно переквалифицирует договор». Тоже нет.
ФНС использует именно комплексную оценку обстоятельств. Сам по себе отдельный критерий не означает автоматически наличие трудовых отношений. Но чем больше признаков собирается вместе, тем выше налоговые риски.
Особая история - бывший сотрудник
Здесь у бизнеса есть еще одна потенциально опасная ситуация.
Компания увольняет сотрудника. Через неделю тот регистрируется как самозанятый. А затем продолжает делать для бывшего работодателя ровно то же самое, что делал в штате.
Проблема здесь не только в риске переквалификации отношений.
Закон № 422-ФЗ прямо запрещает плательщику НПД получать доходы от текущего работодателя и от бывшего работодателя, если после увольнения прошло менее двух лет. ФНС отдельно обращает внимание на это ограничение.
Поэтому схема: «Уволили - зарегистрировали как самозанятого - заключили договор ГПХ» сама по себе безопасной не становится.
Чем может закончиться ошибка
Если налоговая установит, что за договором с самозанятым фактически скрывались трудовые отношения, последствия уже не ограничиваются спором о формулировках.
ФНС указывает на возможность доначисления НДФЛ и страховых взносов, а также пеней и штрафов.
Поэтому экономия на НДФЛ и страховых взносах существует только тогда, когда компания действительно работает с самостоятельным исполнителем.
Если же человек фактически встроен в штат, договор гражданско-правового характера превращается в довольно слабую защиту.
Что проверить компании до налоговой проверки
Следует начать вообще не с договора. Нужно посмотреть на реальную работу.
Что именно получает компания? Конкретный результат или постоянное выполнение трудовой функции?
Кто определяет процесс? Сам исполнитель или руководитель?
Есть ли фактический график? Даже если в договоре написано, что графика нет.
Как производится оплата? За конкретный результат или одинаковой суммой каждый месяц?
Есть ли другие заказчики? И действительно ли самозанятый работает с ними?
Насколько человек встроен в компанию? У него есть должность, рабочее место, корпоративные обязанности, начальник?
Не был ли он недавно сотрудником этой же организации? Если был - нужно отдельно проверить двухлетнее ограничение для НПД.
Вот эти вопросы могут оказаться гораздо важнее, чем еще одна правка договора.
Хороший договор все равно нужен
Из всего этого не следует, что договор с самозанятым не имеет значения.
Хорошо составленный договор фиксирует гражданско-правовую модель отношений, конкретный результат, порядок работы и оплаты. Но он должен описывать реальность, а не создавать красивую картинку для налоговой.
Если исполнитель действительно независим - договор становится одним из элементов доказательственной базы.
Если же фактически он работает как обычный сотрудник, переписать пару пунктов договора недостаточно.
Главное
Сегодня вопрос при работе с самозанятым лучше ставить не так: «Как составить договор, чтобы налоговая не придралась?»
А немного иначе: «Соответствуют ли наши реальные отношения гражданско-правовой модели?»
Если да - хороший договор действительно поможет подтвердить позицию компании. Если нет - идеальная формулировка в договоре вряд ли спасёт от налоговых претензий.
Потому что налоговая проверяет в конечном счете не слова в договоре, а то, как стороны работают друг с другом на самом деле.
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