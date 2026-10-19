Договор с самозанятым идеален. Почему налоговая все равно может увидеть в нем трудовые отношения

Компания прописала в договоре все как положено: самозанятый сам выбирает время работы, не подчиняется внутреннему распорядку, использует свое оборудование и получает деньги за результат.

На бумаге - идеальный гражданско-правовой договор.

Но потом налоговая посмотрела не на договор, а на то, как человек работает на самом деле.

И оказалось, что исполнитель каждый день приходит к одному времени, получает фиксированную сумму, ходит на планерки и выполняет указания руководителя.

Для налоговой такой договор уже выглядит совсем иначе.