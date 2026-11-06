Налоговые байки из судебной практики: игровой автомат в туалете. Предприниматель объяснил, что просто хранит его и иногда играет

Автомат нашелся. А вот объяснение оказалось спорным

В налоговых спорах иногда встречаются сюжеты, которые трудно придумать специально. В марте 2007 года инспекция проверяла мини-бар «Аленка» в Мурманской области. В туалетной комнате сотрудники налоговой обнаружили игровой автомат «Столб». Автомат находился в рабочем состоянии. У него были открыты три игровые панели, а внутри лежали деньги для выплаты выигрыша. У предпринимателя не было лицензии на ведение игорного бизнеса, сам автомат не был зарегистрирован в налоговом органе. На первый взгляд, у инспекции имелись веские основания для претензий. Но предприниматель предложил свою версию событий: автомат не использовался для бизнеса, а просто хранился в туалете. Продать дорогостоящее оборудование не получалось, а срок аренды склада закончился. И тут появилось важное уточнение: иногда предприниматель сам играл на автомате при посещении туалета. Деньги для выплаты выигрыша он, по его словам, положил туда за день до проверки. Получалась необычная ситуация: автомат вроде бы хранился, но был готов к игре, а деньги внутри предназначались для выигрышей.

Почему автомат оказался в туалете?

Предприниматель утверждал, что после прекращения деятельности в сфере игорного бизнеса в январе 2007 года он пытался продать автомат, но покупателя не нашел. Поэтому оборудование пришлось временно разместить в туалетной комнате мини-бара. Причем, по его версии, это было служебное помещение, куда посетителей не пускали. Эту версию подтвердил бармен. Он сообщил в суде, что автомат появился в баре всего за три-четыре дня до проверки, стоял на хранении и никем не использовался. Туалет предназначался только для персонала. Другой свидетель также подтвердил, что посторонние туда не допускались. Для предпринимателя это имело принципиальное значение. Ведь по действовавшим тогда правилам для признания автомата установленным требовалось не просто наличие оборудования в помещении, а размещение подготовленного к игре автомата на территории, доступной участникам азартной игры. Если посетители не могли попасть в туалет, где стоял автомат, возникал вопрос: был ли вообще объект налогообложения?

Первая инстанция: налоговая не доказала, что на автомате играли

Арбитражный суд Мурманской области исследовал протокол осмотра, план мини-бара и показания свидетелей. И обнаружил проблемы в доказательствах инспекции. Сотрудники налогового органа противоречиво рассказывали об обстоятельствах обнаружения автомата и о том, как он был подключен к электричеству. В частности, сведения об игре на автомате с денежным выигрышем не нашли подтверждения в протоколе осмотра или другом документе, составленном непосредственно во время проверки. Суд также не увидел доказательств того, что туалетная комната была доступна посетителям бара. В итоге первая инстанция решила: одного нахождения автомата в помещении предпринимателя недостаточно, чтобы признать его объектом налогообложения. Инспекция не доказала, что автомат использовался для проведения азартных игр с денежным выигрышем. Решение налогового органа признали недействительным. Казалось, предприниматель выиграл. Но инспекция обжаловала судебный акт.

Кассация: какое же это хранение, если автомат готов к игре?

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 7 апреля 2008 года отменил решение первой инстанции. Кассация иначе оценила обстоятельства, установленные при проверке. Автомат принадлежал предпринимателю на праве собственности, находился в рабочем состоянии, был подключен к электрической сети, имел открытые игровые панели. Внутри находились деньги для выплаты выигрыша - причем, как следовало из объяснений самого предпринимателя, деньги положил туда он. На этом фоне версия о хранении оборудования выглядела неубедительно. Суд отдельно отметил, что факт хранения ничем не подтвержден: автомат не был упакован, а внутри находились деньги для выплаты выигрыша. Не помог и довод о том, что предприниматель использовал автомат только для личной игры. Кассация исходила из того, что владелец отвечает за деятельность, которая ведется в его мини-баре, а приведенные им обстоятельства не опровергают наличие объекта налогообложения. В результате кассация признала доначисления правомерными.

Сколько стоило «просто хранение»?

Налоговая начислила предпринимателю за март 2007 года: 7 500 рублей налога на игорный бизнес; 214,28 рубля пеней; 1 125 рублей штрафа за непредставление декларации; 1 500 рублей штрафа за неуплату налога; 22 500 рублей штрафа за нарушение порядка регистрации объекта игорного бизнеса. Общая сумма налога, пеней и штрафов составила 32 839,28 рубля. Кроме того, кассация взыскала с предпринимателя 1 000 рублей судебных расходов в пользу налогового органа. Суммы по нынешним меркам могут показаться небольшими. Но дело интересно не размером доначислений, а тем, как суды оценили доказательства.

Что из этой истории стоит запомнить?