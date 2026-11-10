ФНС выигрывает 95% налоговых споров. А что происходит с правами налогоплательщиков?

Презумпцию невиновности никто не отменял

Начнем с базовых принципов налогового законодательства.

Пункт 6 статьи 108 НК РФ устанавливает, что лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не доказана в предусмотренном законом порядке.

Налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность. Обязанность доказывания обстоятельств налогового правонарушения и виновности лица возлагается на налоговые органы.

Есть и пункт 7 статьи 3 НК РФ: неустранимые сомнения, противоречия и неясности законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика.

Конечно, презумпция невиновности в статье 108 НК РФ непосредственно относится к привлечению к ответственности за налоговое правонарушение. Ее нельзя механически распространять на все вопросы определения налоговой обязанности.

Но это не отменяет другой важнейшей гарантии.