ЦБ теряет контроль над банковским кризисом: защитить все банки одновременно уже не получается

Кризис одновременно давит на крупнейшие банки, а ЦБ все сложнее обеспечивать им достаточную поддержку. На фоне оттока денег, роста спроса на наличные и проблем с ликвидностью последствия уже выходят за пределы банковского сектора и затрагивают транспорт, доставку, терминалы и топливные сервисы.

Центробанк столкнулся с ситуацией, при которой прежние механизмы поддержки банков уже не позволяют быстро закрывать проблемы сразу у нескольких крупных участников рынка. На фоне системного кризиса давление одновременно испытывают Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, Россельхозбанк, Уралсиб и МКБ.

Главная проблема сейчас связана с ликвидностью. Клиенты активнее снимают наличные, переводят крупные суммы между банками, распределяют накопления по нескольким счетам и стараются не держать все средства в одной организации. Для банков это означает постоянный отток денег и необходимость держать значительно больший запас свободных средств.

ЦБ пытается поддерживать наиболее уязвимые участки системы, однако одновременно обеспечить одинаковый объём защиты всем банкам уже становится невозможно. Пока дополнительная ликвидность направляется в одну организацию, проблемы могут возникнуть в другой. Каждый новый крупный отток создаёт дополнительную нагрузку на всю финансовую систему.

В самих банках всё жёстче говорят о недостаточной поддержке со стороны ЦБ. Представители сектора считают, что во время системного кризиса невозможно требовать от каждого банка самостоятельно выдерживать массовое снятие денег, крупные переводы и рост нагрузки на расчётную инфраструктуру.

Банкам приходится вводить собственные меры защиты. Усиливаются проверки крупных переводов, отдельные операции проходят дольше, растёт контроль за снятием больших сумм наличными. Всё это делается для того, чтобы сохранить внутри банков достаточный объём ликвидности и не допустить резкого провала по ежедневным расчётам.

Но именно эти меры начинают бить по клиентам.

Человек видит задержку перевода, проблемы со снятием денег или дополнительную проверку и решает вывести оставшиеся средства заранее. За ним то же самое делают другие клиенты. В результате нагрузка на банк увеличивается ещё сильнее.

Кризис уже не ограничивается только банковскими приложениями и переводами. Проблемы расчётной инфраструктуры затрагивают СДЭК, транспортные сервисы «Стрелка» и «Мострансавто», терминальные сети и расчёты на АЗС «Лукойла». Сбой внутри банковской системы быстро превращается в проблему для торговли, доставки, транспорта и топлива.

ЦБ фактически вынужден одновременно удерживать несколько крупных банков и следить за тем, чтобы очередная проблема не запустила новый массовый отток.

При этом запас возможностей не бесконечен. Чем больше банков одновременно требуют поддержки, тем сложнее быстро закрывать потребности каждого из них.

Системный кризис поставил ЦБ в ситуацию, где защита одного участника уже не гарантирует стабильность остальных. Пока одни банки получают дополнительную поддержку, другие вынуждены самостоятельно ограничивать риски и удерживать деньги внутри.

И именно поэтому главный вопрос сейчас остаётся открытым: какой банк следующим столкнётся с таким объёмом оттока, который ЦБ уже не сможет быстро перекрыть.