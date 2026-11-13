Франчайзинг или дробление бизнеса: когда «оформим на вас ИП» опасно для самого франчайзи

Франчайзинг и дробление бизнеса на бумаге выглядят почти одинаково: один товарный знак, одинаковые вывески, общий поставщик и у каждой точки свой владелец на упрощёнке. Разница в том, кто на деле платит, решает и держит деньги. Я прочитал три дела, в которых налоговая спорила с франчайзинговыми сетями, и собрал, что из них следует человеку, которому сеть предлагает: «откроем точку на ваше ИП, остальное сделаем сами».

Что закон называет дроблением

С июля 2024 года у дробления есть определение в законе. Оно дано в статье 6 закона № 176-ФЗ, той, что ввела налоговую амнистию: разделение единой предпринимательской деятельности между формально самостоятельными лицами, которых контролируют одни и те же люди, направленное исключительно или преимущественно на занижение налогов через спецрежимы. ФНС в письме от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ называет ключевым признаком именно контроль. Основание для доначислений прежнее, пункт 1 статьи 54.1 НК: нельзя уменьшать налог, искажая факты хозяйственной жизни. Франшиза в эту рамку сама по себе не попадает. Статья 1027 ГК описывает договор коммерческой концессии как право пользоваться чужими товарным знаком и опытом за вознаграждение, стороны его - коммерческие организации и предприниматели. Единый стиль, стандарты и общий поставщик для такой модели нормальны. Вопрос в том, остаётся ли у пользователя свой бизнес. В конце сентября на BUYBRAND, отраслевой выставке франшиз, налоговые консультанты, один из которых больше 15 лет проработал в контрольном блоке ФНС, перечисляли, за что цепляется инспекция: общие адреса, телефоны и IP-адреса, с которых уходит отчётность, единая бухгалтерия и кадровая служба, перевод сотрудников между компаниями, выручка группы, которая из года в год держится чуть ниже лимита УСН. И отдельно то, что они назвали «антифраншизой»: роялти никто не платит, договор зарегистрирован, но не исполняется, сеть рекламирует себя как одну компанию.

Сеть пекарен: у франчайзи не было ничего своего

Дело № А12-4458/2024. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 07.03.2025 № Ф06-219/2025 оставил в силе доначисления обществу, которое развивало сеть пекарен по лицензионным договорам. По решению инспекции неуплаченных налогов 160,9 млн рублей: НДС 95,8 млн и налог на прибыль 65,2 млн. Что суды сочли доказанным: договоры с подконтрольными компаниями и предпринимателями подписаны в один день, 10 января 2018 года, тогда же, когда само общество получило лицензию от владельцев бренда;

первоначальный взнос по 1 млн рублей предприниматели не заплатили, а общество не применило к ним никаких санкций по договору;

помещения арендовало и ремонтировало общество, точкам сдавало их в субаренду; оборудование, инвентарь и оформление витрин тоже были его;

в рекламе у всех пекарен города один номер телефона;

наличные из касс инкассировало общество, по вторникам и четвергам;

предприниматели до регистрации работали в обществе или в сети, а доверенность на деньги на счёте одного из них была у бухгалтера общества. Индивидуальный предприниматель отдаёт ключи от точки и банковскую карту Теперь посмотрите на это глазами того, на кого оформили ИП. Налоги в этом деле доначислили обществу, а не предпринимателям. Но у такого франчайзи нет ни помещения, ни оборудования, ни кассы, а к своему счёту есть доступ у чужого бухгалтера. Его в этой схеме только подпись: под декларациями, договорами, а когда придёт проверка, под протоколом допроса свидетеля. По статье 24 ГК за долги ИП человек расплачивается личным имуществом, поэтому индивидуальный предприниматель в такой схеме рискует своим, а уйти с точкой ему некуда: она ему не принадлежит.

Сеть мясных магазинов: те же совпадения, другой исход

Дело № А57-7217/2023. Здесь инспекция тоже увидела дробление: 57 предпринимателей торговали продукцией одного комбината, магазины в едином стиле, общие дисконтные карты, один поставщик, одни и те же организации вели бухгалтерию, подбор кадров и логистику, а в ИП зарегистрировались работники и связанные с владельцами люди. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 05.08.2024 № Ф06-5283/2024 согласился с двумя инстанциями: дробления нет. Что перевесило: на допросах предприниматели сказали, что сами решили зарегистрироваться и заключить договор и сами платили за оборудование, оформление магазина, кассовую и холодильную технику;

что заказывать, сколько и по какой цене продавать, решали предприниматели;

общая программа отправляла заявки поставщику, но не давала ему видеть продажи и кассу точки;

каждый вёл свой налоговый и кадровый учёт и свой документооборот;

договоры исполнялись на деле: в точках работал товарный знак и свой персонал. Единый стиль и общего поставщика суд объяснил самой франшизой: так устроен договор. Решило другое: кто платит и кто принимает решения.

Франшиза сама по себе не защищает

Третье дело, № А46-15663/2024, показывает, что и выигранный спор не конец. Владелец сети пивных магазинов передавал торговые точки взаимозависимым лицам по договорам простого товарищества и коммерческой концессии, инспекция увидела в этом дробление. Восьмой арбитражный апелляционный суд 30.06.2025 признал решение инспекции недействительным, но в феврале 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение. Как пишет Право.ру в обзоре налоговой практики за февраль, кассация сочла, что суды не исследовали характеристики переданных объектов, экономическую самостоятельность партнёров, соответствие отношений модели концессии и возможную личную выгоду предпринимателя, и усомнилась в рыночности условий продажи точек. По словам налоговых юристов на выставке, 1 сентября 2026 года по делу назначена экспертиза, в том числе о том, был ли переход на франшизу экономически целесообразен. Суд будет выяснять, имела ли модель смысл без налоговой выгоды.

Ноу-хау без НДС: что здесь касается франчайзи

Подпункт 26.2 пункта 2 статьи 149 НК освобождает от НДС передачу прав на ноу-хау по договору концессии, если вознаграждение за них выделено в цене договора. Юристы, которые сопровождают сети, рассказывали на той же выставке, что делят паушальный взнос между знаком и ноу-хау по оценке, и предупреждали: одного договора для льготы мало. Ноу-хау должно существовать, храниться как коммерческая тайна и передаваться по акту, а не ссылкой на открытую папку. Покупателю отсюда нужен один вопрос. Если в договоре взнос разделён, спросите, что именно вы получите как ноу-хау и каким документом это подтвердят. Пустое ноу-хау ставит под удар льготу сети, а в споре о взносе и вас: Верховный суд в определении № 305-ЭС25-3551 указал, что передачу нужно доказать на деле, строки в договоре для этого недостаточно.

Что проверить до подписи