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Дмитрий Франтлас
Налоговое право (НК РФ)
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Франчайзинг или дробление бизнеса: когда «оформим на вас ИП» опасно для самого франчайзи

Франчайзинг или дробление бизнеса: когда «оформим на вас ИП» опасно для самого франчайзи

Франчайзинг и дробление бизнеса на бумаге выглядят почти одинаково: один товарный знак, одинаковые вывески, общий поставщик и у каждой точки свой владелец на упрощенке. Разница в том, кто на деле платит, решает и держит деньги.

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Франчайзинг и дробление бизнеса на бумаге выглядят почти одинаково: один товарный знак, одинаковые вывески, общий поставщик и у каждой точки свой владелец на упрощёнке. Разница в том, кто на деле платит, решает и держит деньги. Я прочитал три дела, в которых налоговая спорила с франчайзинговыми сетями, и собрал, что из них следует человеку, которому сеть предлагает: «откроем точку на ваше ИП, остальное сделаем сами».

Что закон называет дроблением

С июля 2024 года у дробления есть определение в законе. Оно дано в статье 6 закона № 176-ФЗ, той, что ввела налоговую амнистию: разделение единой предпринимательской деятельности между формально самостоятельными лицами, которых контролируют одни и те же люди, направленное исключительно или преимущественно на занижение налогов через спецрежимы. ФНС в письме от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ называет ключевым признаком именно контроль. Основание для доначислений прежнее, пункт 1 статьи 54.1 НК: нельзя уменьшать налог, искажая факты хозяйственной жизни.

Франшиза в эту рамку сама по себе не попадает. Статья 1027 ГК описывает договор коммерческой концессии как право пользоваться чужими товарным знаком и опытом за вознаграждение, стороны его - коммерческие организации и предприниматели. Единый стиль, стандарты и общий поставщик для такой модели нормальны. Вопрос в том, остаётся ли у пользователя свой бизнес.

В конце сентября на BUYBRAND, отраслевой выставке франшиз, налоговые консультанты, один из которых больше 15 лет проработал в контрольном блоке ФНС, перечисляли, за что цепляется инспекция: общие адреса, телефоны и IP-адреса, с которых уходит отчётность, единая бухгалтерия и кадровая служба, перевод сотрудников между компаниями, выручка группы, которая из года в год держится чуть ниже лимита УСН. И отдельно то, что они назвали «антифраншизой»: роялти никто не платит, договор зарегистрирован, но не исполняется, сеть рекламирует себя как одну компанию.

Сеть пекарен: у франчайзи не было ничего своего

Дело № А12-4458/2024. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 07.03.2025 № Ф06-219/2025 оставил в силе доначисления обществу, которое развивало сеть пекарен по лицензионным договорам. По решению инспекции неуплаченных налогов 160,9 млн рублей: НДС 95,8 млн и налог на прибыль 65,2 млн.

Что суды сочли доказанным:

  • договоры с подконтрольными компаниями и предпринимателями подписаны в один день, 10 января 2018 года, тогда же, когда само общество получило лицензию от владельцев бренда;

  • первоначальный взнос по 1 млн рублей предприниматели не заплатили, а общество не применило к ним никаких санкций по договору;

  • помещения арендовало и ремонтировало общество, точкам сдавало их в субаренду; оборудование, инвентарь и оформление витрин тоже были его;

  • в рекламе у всех пекарен города один номер телефона;

  • наличные из касс инкассировало общество, по вторникам и четвергам;

  • предприниматели до регистрации работали в обществе или в сети, а доверенность на деньги на счёте одного из них была у бухгалтера общества.

Индивидуальный предприниматель отдаёт ключи от точки и банковскую карту
Индивидуальный предприниматель отдаёт ключи от точки и банковскую карту

Теперь посмотрите на это глазами того, на кого оформили ИП. Налоги в этом деле доначислили обществу, а не предпринимателям. Но у такого франчайзи нет ни помещения, ни оборудования, ни кассы, а к своему счёту есть доступ у чужого бухгалтера. Его в этой схеме только подпись: под декларациями, договорами, а когда придёт проверка, под протоколом допроса свидетеля. По статье 24 ГК за долги ИП человек расплачивается личным имуществом, поэтому индивидуальный предприниматель в такой схеме рискует своим, а уйти с точкой ему некуда: она ему не принадлежит.

Сеть мясных магазинов: те же совпадения, другой исход

Дело № А57-7217/2023. Здесь инспекция тоже увидела дробление: 57 предпринимателей торговали продукцией одного комбината, магазины в едином стиле, общие дисконтные карты, один поставщик, одни и те же организации вели бухгалтерию, подбор кадров и логистику, а в ИП зарегистрировались работники и связанные с владельцами люди. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением от 05.08.2024 № Ф06-5283/2024 согласился с двумя инстанциями: дробления нет.

Что перевесило:

  • на допросах предприниматели сказали, что сами решили зарегистрироваться и заключить договор и сами платили за оборудование, оформление магазина, кассовую и холодильную технику;

  • что заказывать, сколько и по какой цене продавать, решали предприниматели;

  • общая программа отправляла заявки поставщику, но не давала ему видеть продажи и кассу точки;

  • каждый вёл свой налоговый и кадровый учёт и свой документооборот;

  • договоры исполнялись на деле: в точках работал товарный знак и свой персонал.

Единый стиль и общего поставщика суд объяснил самой франшизой: так устроен договор. Решило другое: кто платит и кто принимает решения.

Франшиза сама по себе не защищает

Третье дело, № А46-15663/2024, показывает, что и выигранный спор не конец. Владелец сети пивных магазинов передавал торговые точки взаимозависимым лицам по договорам простого товарищества и коммерческой концессии, инспекция увидела в этом дробление. Восьмой арбитражный апелляционный суд 30.06.2025 признал решение инспекции недействительным, но в феврале 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение. Как пишет Право.ру в обзоре налоговой практики за февраль, кассация сочла, что суды не исследовали характеристики переданных объектов, экономическую самостоятельность партнёров, соответствие отношений модели концессии и возможную личную выгоду предпринимателя, и усомнилась в рыночности условий продажи точек.

По словам налоговых юристов на выставке, 1 сентября 2026 года по делу назначена экспертиза, в том числе о том, был ли переход на франшизу экономически целесообразен. Суд будет выяснять, имела ли модель смысл без налоговой выгоды.

Ноу-хау без НДС: что здесь касается франчайзи

Подпункт 26.2 пункта 2 статьи 149 НК освобождает от НДС передачу прав на ноу-хау по договору концессии, если вознаграждение за них выделено в цене договора. Юристы, которые сопровождают сети, рассказывали на той же выставке, что делят паушальный взнос между знаком и ноу-хау по оценке, и предупреждали: одного договора для льготы мало. Ноу-хау должно существовать, храниться как коммерческая тайна и передаваться по акту, а не ссылкой на открытую папку.

Покупателю отсюда нужен один вопрос. Если в договоре взнос разделён, спросите, что именно вы получите как ноу-хау и каким документом это подтвердят. Пустое ноу-хау ставит под удар льготу сети, а в споре о взносе и вас: Верховный суд в определении № 305-ЭС25-3551 указал, что передачу нужно доказать на деле, строки в договоре для этого недостаточно.

Что проверить до подписи

Если сеть предлагает «откроем на вас ИП, всё остальное наша забота», задайте вопросы, на которые в деле пекарен были неудобные ответы:

  1. Кто арендатор помещения: вы напрямую у собственника или сеть, которая сдаёт его вам в субаренду.

  2. Чьё оборудование и что с ним будет, если вы уйдёте.

  3. Платите ли вы паушальный взнос и роялти на самом деле. «Взнос можно потом» - не подарок: в деле пекарен неоплаченный взнос стал одним из доказательств.

  4. Кто забирает выручку и у кого будет доступ к вашему расчётному счёту.

  5. Кто ставит цены, заказывает товар, нанимает и увольняет людей: по договору и на деле.

  6. Свой ли у вас бухгалтер и с какого компьютера уходит ваша отчётность.

  7. Продаёт ли сеть франшизу посторонним людям на открытых условиях, или все её франчайзи - бывшие сотрудники. Один этот признак суд не убедит, в деле мясных магазинов работники тоже открывали ИП, но вместе с пунктами 1-4 картина складывается.

Договор коммерческой концессии перед подписью
Договор коммерческой концессии перед подписью

Список не заменяет разбор вашего договора, это вопросы для первой встречи. Если на половину из них ответ «это сделаем мы», вы покупаете не франшизу, а должность с ИП на своё имя. Решение остаётся за вами, но принимать его лучше до подписи, а не на допросе.

Информации об авторе

Дмитрий Франтлас

Дмитрий Франтлас

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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