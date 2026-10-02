Недропользователь: какие цифры я бы показывал собственнику каждый месяц

Особенно если он сам находится в другом городе или другой стране, а геологи, бухгалтерия и подрядчики работают в Казахстане.
Я бы в такой ситуации не отправлял собственнику оборотно-сальдовую ведомость на двадцать страниц.
Ему нужны совсем другие цифры.
1. Сколько денег уже вложено в каждый участок
Первый вопрос кажется элементарным:
сколько мы уже потратили на эту лицензию?
Но ответ на него не всегда так прост.
Есть прямые расходы на бурение, геологию, лабораторию.
Есть транспорт.
Есть зарплата сотрудников.
Есть аренда.
Есть услуги консультантов.
Есть расходы, которые относятся сразу к нескольким участкам.
Если лицензий несколько, я бы обязательно показывал затраты по каждой отдельно.
Не только общую сумму по ТОО.
Для собственника разница принципиальная.
Компания могла потратить за год 500 млн тенге, но это ещё не означает, что эти деньги правильно распределены между проектами.
2. Минимальные обязательства и фактическое исполнение
Для соответствующих лицензий на разведку и добычу ТПИ существуют ежегодные минимальные расходы.
Поэтому я бы не ждал апреля, когда приходит время готовить годовой отчёт.
В течение года собственник должен видеть простую картину:
минимум по лицензии — столько;
фактически подтверждено — столько;
осталось выполнить — столько.
Причём лучше ещё добавить прогноз до конца года.
Тогда в ноябре не возникает неожиданного вопроса:
а почему нам срочно нужно потратить ещё несколько десятков миллионов?
3. Какие расходы ещё не подтверждены документами
Это отдельная цифра, которую я считаю очень полезной.
Работа может быть фактически выполнена.
Подрядчику заплатили.
Геологи её приняли.
Но у бухгалтерии нет нормально оформленного акта, отчёта, счета или другого необходимого документа.
Для руководителя проекта всё выполнено.
Для учёта — вопрос пока открыт.
Поэтому я бы отдельно показывал:
подтвержденные расходы;
расходы, по которым документы ещё не закрыты.
Если второй показатель постоянно растёт, это уже сигнал.
4. Сколько компания должна подрядчикам и сколько уже заплатила авансами
В геологоразведке суммы бывают существенными.
Бурение, лаборатория, транспорт, аренда техники, проектные работы.
Поэтому собственнику полезно видеть не просто остаток денег на счёте.
Нужно понимать:
сколько ещё предстоит заплатить по уже заключенным договорам;
какие авансы перечислены;
что по ним уже закрыто актами;
где подрядчик задерживает документы;
где есть спорная задолженность.
Иначе на банковском счёте может выглядеть всё хорошо, а фактически большая часть денег уже кому-то обещана.
5. Налоги: не только сколько заплатить, но и почему
Фраза:
«В этом месяце налоги 12 миллионов»
сама по себе собственнику мало что объясняет.
Я бы показывал хотя бы крупными блоками:
КПН;
НДС;
зарплатные налоги и платежи;
налоги и платежи, связанные с недропользованием;
прочие существенные обязательства.
И рядом — короткое объяснение, если произошло заметное изменение.
Например:
НДС вырос из-за импорта оборудования.
Или:
появилась обязанность по соответствующему платежу в связи с началом добычи.
Тогда налог перестаёт выглядеть для собственника как случайная цифра, которую сообщил бухгалтер.
6. План денег хотя бы на ближайшие три месяца
Недропользование плохо сочетается с управлением по принципу:
посмотрим, сколько осталось на счёте.
Есть программа работ.
Есть обязательства.
Есть подрядчики.
Есть оборудование.
Есть налоги.
Поэтому я бы показывал собственнику простой прогноз:
деньги сейчас;
ожидаемые поступления финансирования;
платежи подрядчикам;
налоги;
обязательные работы;
остаток через месяц, два и три.
Это уже не бухгалтерская отчётность в чистом виде.
Но именно эта таблица часто интересует владельца гораздо больше, чем баланс.
7. Отдельно — красные вопросы
Я бы обязательно оставлял в отчёте небольшой раздел:
Что требует решения собственника
Например:
не хватает подтверждающих документов по крупному расходу;
по одной лицензии есть риск недовыполнения минимальных расходов;
подрядчик выставил сумму выше договора;
не определён источник финансирования работ следующего квартала;
в 1С неправильно распределены общие расходы;
пришло уведомление налогового органа;
нужно изменить налоговую учётную политику.
Не десять страниц комментариев.
Три-пять вопросов, на которые действительно должен обратить внимание владелец.
А где здесь бухгалтерия
Все эти цифры в итоге должны опираться на нормальный бухгалтерский и налоговый учёт.
Если финансовый отчёт собственнику живёт отдельно в Excel, а бухгалтерская база показывает совершенно другую картину, рано или поздно возникнет проблема.
Мне нравится обратная логика:
первичный документ → бухгалтерский учёт → аналитика по лицензии → отчёт собственнику.
Тогда одну и ту же цифру можно проверить.
В 2026 году это особенно актуально
С 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс.
Изменилась и система налоговой отчётности недропользователей.
Например, часть форм была объединена, обновились формы по НДПИ, рентному налогу, историческим затратам и альтернативному налогу на недропользование.
Поэтому я бы точно не предполагал, что схема:
«мы так вели последние пять лет»
автоматически подходит и сейчас.
Но даже при всех изменениях законодательства основной принцип остаётся тем же.
Собственник должен видеть не только факт сдачи отчётности.
Он должен понимать:
сколько вложено;
куда вложено;
какие обязательства выполнены;
сколько ещё потребуется денег;
какие есть риски.
Если эти вопросы можно закрыть одной понятной ежемесячной таблицей, значит финансовый контроль уже работает намного лучше.