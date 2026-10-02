Недропользователь: какие цифры я бы показывал собственнику каждый месяц

Особенно если он сам находится в другом городе или другой стране, а геологи, бухгалтерия и подрядчики работают в Казахстане.

Я бы в такой ситуации не отправлял собственнику оборотно-сальдовую ведомость на двадцать страниц.

Ему нужны совсем другие цифры.