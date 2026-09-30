Как я бы проверял бухгалтерию недропользователя, если у компании уже есть свой бухгалтер

Особенно если собственник находится не в Казахстане и видит бухгалтерию только по итогам месяца или квартала.
Я бы такую проверку начинал не с поиска отдельных неправильных проводок.
Сначала важно понять, как устроена сама система.
Первое — можно ли разделить обычную деятельность и недропользование
У компании могут быть разные направления.
Недропользование.
Продажа имущества.
Аренда техники.
Оказание услуг.
Вспомогательные операции.
А внутри недропользования ещё несколько лицензий или контрактов.
Если всё это в учёте фактически смешано в один поток, дальше неизбежно появляется ручное распределение.
Поэтому первый вопрос, который я бы задал бухгалтеру:
Покажите, как в учёте отделена соответствующая деятельность по недропользованию от остальной деятельности компании.
Мне нужен не ответ:
«Мы всё разделяем».
А возможность открыть базу и увидеть это самому.
Второе — как распределяются общие расходы
Допустим, директор работает сразу по нескольким проектам.
Бухгалтерия одна.
Офис один.
Автомобиль используется на разных участках.
Юристы и консультанты работают по нескольким лицензиям.
Куда относятся эти расходы?
Есть ли установленная методика?
Совпадает ли она с тем, что написано в налоговой учётной политике?
Используется ли она каждый месяц одинаково?
Или бухгалтер в конце года распределяет расходы вручную так, как считает логичным на данный момент?
Для меня это один из первых показателей качества системы.
Третье — налоговая учётная политика и реальная база должны говорить одно и то же
Документ может быть составлен очень красиво.
Но я бы обязательно сравнил его с фактическим учётом.
Например, в налоговой учётной политике написан один метод распределения общих расходов.
Открываем 1С — там используется другой.
Или часть расходов бухгалтер распределяет вручную без понятной методики.
Тогда наличие самой политики проблему не решает.
Для недропользователя налоговая учётная политика — это не документ, который один раз подписали и положили в папку.
Она должна описывать то, как компания действительно ведёт учёт.
Четвёртое — можно ли получить цифры по конкретной лицензии
Я бы попросил показать по одной лицензии:
сколько расходов понесено с начала года;
из чего состоит сумма;
какие подрядчики работали;
какие расходы прямые;
какие были распределены;
какими документами они подтверждаются.
Если такую информацию можно получить из базы за несколько минут — хороший признак.
Если сначала нужно собрать три Excel-файла, спросить геолога и поднять переписку за полгода — значит, аналитики в учёте недостаточно.
Пятое — что происходит с лицензионными обязательствами
Для соответствующих лицензий есть минимальные расходы и ежегодная отчётность по исполнению обязательств.
Поэтому я бы спросил:
Кто в течение года контролирует фактическое исполнение?
Если ответ:
«Посмотрим перед отчётом в апреле»,
мне бы это не понравилось.
Я бы хотел видеть хотя бы ежеквартально:
минимальный показатель;
фактические подтверждённые расходы;
разницу;
прогноз до конца года.
Особенно если лицензий несколько.
Шестое — как бухгалтерия работает с геологами и руководителем проекта
Недропользование нельзя нормально вести только силами бухгалтерии.
Бухгалтер знает документы и налоги.
Геолог знает, что фактически происходило на участке.
Руководитель проекта знает, зачем выполнялись работы.
Если эти люди практически не разговаривают друг с другом, появляются странные ситуации.
Бухгалтер видит акт:
«Комплекс геологических работ — 18 млн тенге».
Проводит его.
Но к какой лицензии относится работа, что именно было сделано и можно ли всю сумму отнести туда, куда её отнесли, никто не обсудил.
Поэтому я бы отдельно смотрел на сам процесс обмена информацией между производством и бухгалтерией.
Седьмое — ручные операции в 1С
Я не считаю любую ручную проводку ошибкой.
Иногда без них не обойтись.
Но если значительная часть сложного учёта строится на ручных операциях без расшифровки и понятной логики, это уже риск.
Особенно когда их делает один сотрудник, который единственный понимает:
почему именно здесь 37,6 процента;
откуда появилась эта сумма;
почему расход отнесён на эту лицензию.
Я бы такие места обязательно проверял.
Через два года человек может уйти, а проводки останутся.
Восьмое — старые остатки
Ещё одна вещь, на которую я всегда смотрю, — то, что годами висит в базе.
Старые авансы.
Дебиторка.
Кредиторка.
Подотчёт.
Незакрытые расчёты с подрядчиками.
Непонятные остатки на счётах.
У любой компании они периодически появляются.
Но если никто не может объяснить, откуда взялась сумма три года назад и что с ней делать, это уже повод разбираться глубже.
Девятое — не ограничиваться налоговой отчётностью
Фраза:
«Налоговая всё приняла»
не означает, что учёт правильный.
Отчётность может быть технически принята системой.
Но это ничего не говорит о том, насколько правильно сформированы исходные цифры.
Поэтому при проверке я бы шёл от отчётности назад:
форма → налоговый регистр → бухгалтерская база → первичный документ → фактическая операция.
Именно так обычно видно, где возникла проблема.
Десятое — собственник должен получать не только ОСВ
Мне кажется странной ситуация, когда у владельца проекта есть главный бухгалтер, но раз в месяц ему отправляют только оборотно-сальдовую ведомость.
Собственнику нужны ответы на другие вопросы:
сколько уже вложено;
сколько денег потребуется;
какие обязательства выполнены;
где не хватает документов;
какие налоги предстоят;
какие риски появились;
какие решения нужны от него самого.
Если бухгалтерия умеет давать такие ответы — она уже работает не только ради сдачи отчётности.
Что я бы хотел увидеть после проверки
Не список из ста мелких замечаний.
Мне полезнее разделить результат на три группы.
Красное — ошибки или риски, которые нужно исправлять сейчас.
Жёлтое — система работает, но её стоит изменить до конца года.
Зелёное — участок учёта выстроен нормально.
И уже после этого принимать решение:
что исправлять;
что автоматизировать;
что оставить как есть.
Хорошая проверка бухгалтерии, на мой взгляд, не должна заканчиваться фразой:
«У вас всё плохо».
Она должна закончиться понятным планом:
вот проблема, вот её риск, вот что нужно изменить и в каком порядке.