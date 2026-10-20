Сколько рублей стоит согласование решений руководителем и что нельзя убрать по закону

Посчитайте работу, которую добавляет конкретная виза

Стоимость дополнительного согласования включает время на запрос, проверку, уточнения и повторную отправку. Подготовку документа, необходимую при любом порядке, не учитывают. Выберите один вид решений, чтобы не смешивать процессы и риски.

Возьмём 60 запросов в месяц. Инициатор и согласующий тратят на дополнительную визу по 5 минут. Полная стоимость часа для работодателя условно составляет 600 и 1 200 рублей соответственно. Это условия примера, не данные о зарплатах.

Участник Время на запрос Стоимость часа Стоимость запроса За месяц Инициатор 5 минут 600 рублей 50 рублей 5 часов, 3 тысячи рублей Согласующий 5 минут 1 200 рублей 100 рублей 5 часов, 6 тысяч рублей Всего 10 минут суммарной работы — 150 рублей 10 часов суммарной работы, 9 000 рублей

Минуты каждого участника делим на 60, умножаем на стоимость часа и число запросов, результаты складываем. По нашим расчётам, за месяц расходуется время стоимостью 9 000 рублей. При неизменной зарплате высвобожденные часы можно занять другой работой, но выплаты автоматически не уменьшатся.

Ожидание ответа в течение 2 часов не равно 2 часам труда или простоя. Подтверждённый простой считают отдельно, без повторного учёта затрат; одновременное ожидание нескольких запросов не складывают.